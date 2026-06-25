【箱根小涌園 天悠】和文化体験とともに楽しむ夏の滞在をご提案～特別協力 カヌチャリゾート・一般財団法人 民族衣裳文化普及協会～

藤田観光株式会社

箱根小涌園 天悠（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 1297 支配人：清水敬三 以下、天悠）では、沖縄を代表するリゾート「カヌチャリゾート」「一般財団法人 民族衣裳文化普及協会」の特別協力のもと、和文化体験とともに楽しむ夏の滞在をご提案いたします。

箱根小涌園 天悠は、2017年の開業以来「自然と和のおもてなし」をコンセプトに掲げ、一般財団法人 民族衣裳文化普及協会と連携し、「着物体験宿泊プラン」などを通じて、日本文化の継承と発信に努めてまいりました。

天悠では、装いもまたその土地の文化に触れるきっかけのひとつであり、旅先での時間をより一層思い出深いものにしてくれると考えています。箱根の自然に包まれながら日本の和装文化に親しんでいただくとともに、受け継がれてきた意匠や美しさにも思いを寄せていただけるひとときをお届けいたします。

今夏は、2026年7月1日(水)～8月31日(月)の開催予定の「箱根小涌園 沖縄ハイサイ！祭り」と連動し、沖縄文化の魅力を装いからも体感いただけるよう「紅型風浴衣着付けプラン」を同期間で販売いたします。本プランでは、一般財団法人 民族衣裳文化普及協会の指導を受けた天悠スタッフが着付けを行い、初めての方にも安心してお楽しみいただけます。また、プラン特典には、ご自宅でもお楽しみいただけるよう、浴衣をお一人様につき1着（帯付）ご用意しております。浴衣は、沖縄を代表するリゾート「カヌチャリゾート」で販売されている、沖縄の伝統工芸・紅型のテイストを取り入れたオリジナル商品となり、華やかな色彩と南国らしいデザインが特徴です。着付け後は、箱根の自然に包まれながらゆったりとした時間をお過ごしいただけるほか、箱根小涌園敷地内にある「蕎麦 貴賓館」や三河屋旅館 「三河屋Cafe」などの登録有形文化財を巡り、歴史ある建築の趣や空間美に触れながら、ランチもあわせてお楽しみいただけます。

沖縄の伝統美と和の装いの魅力をあわせてご体感いただける、天悠が贈る特別な滞在体験をお届けいたします。

「紅型風浴衣着付け体験付き宿泊プラン」 概要

【期間】202６年7月18日（土）～8月31日(月)

【料金】１室 2 名様利用時 1名 56,100 円～（消費税、サービス料込、入湯税別）

【客室】温泉露天風呂付客室、最上階温泉露天風呂付客室

【食事】夕食、朝食ともにレストランでのプレミアムビュッフェ

【特 典】

１. カヌチャリゾートオリジナル紅型風浴衣お一人様につき1着（帯付）

２. 一般財団法人 民族衣裳文化普及協会の指導を受けた天悠スタッフによる着付け

３. フォトサービス

４. ユネッサン縁日券

５. 滞在中ユネッサン2日間入り放題

【参考スケジュール】

１. 13:00～天悠到着

２. 13:30～着付け

３. 14:00～敷地内散策＆写真撮影

４. 16:00～チェックイン

※撮影したお写真はチェックアウト時にお渡しいたします。

【予約URL】

＜夕食 17：00～＞はこちら≫https://x.gd/DVPL2

＜夕食 19：00～＞はこちら≫https://x.gd/9LOQr

≪カヌチャリゾートオリジナル紅型風浴衣≫ ≪着付けイメージ≫三河屋旅館「三河屋Cafe」 概要

沖縄を代表する料理「タコライス」や、さっぱりとした味わいの「もずくそうめん」サーターアンダギーにアイスを添えた「琉球甘味」など、この時期ならではの沖縄メニューを期間限定でご用意しております。歴史ある旅館で過ごしながら、南国の装いで特別な夏をお楽しみください。

【期間】202６年7月1日（水）～8月31日(月)

【営業時間】11:00～15:00(LO:14:30)

≪メニュー一例≫≪三河屋Caｆe店内≫ ≪三河屋Cafe≫≪カヌチャリゾート≫

カヌチャリゾートとは、ひとつの“街”のようなリゾート。

沖縄本島北部・やんばるの豊かな自然に囲まれた、約80万坪の広大な敷地を誇るリゾート施設です。

海・森・空と調和した空間の中に、ゴルフコースやビーチ、レストラン、ショップなど多彩な施設が点在し、滞在そのものを楽しむことができます。

≪一般財団法人民族衣裳文化普及協会≫

日本の民族衣裳「きもの」に関する知識の普及と伝統的技法の保存・伝承に寄与する公益法人として文部大臣の認可を受け昭和52年（1977年）に設立。きものを通じて日本の文化を学び、日本人としてのアイデンティティを育て、歴史と伝統に基づく「美しい日本」を国内外に向けて発信、外務省・文化庁主催の国際イベントなどを共催・協賛してきました。海外での文化交流活動は30ヶ所以上、いずれも高く評価されています。

協力： 株式会社カヌチャベイリゾート

特別協力：一般財団法人 民族衣裳文化普及協会

「箱根小涌園 天悠」 施設概要

客室数：150室（露天風呂付客室120室／露天風呂付最上階客室24室／露天風呂付特別客室6室）

レストラン：計3ヶ所（館内1ヶ所、敷地内に2ヶ所）他、館内にバーラウンジ1ヶ所

大浴場：館内2ヶ所（各所内湯・露天風呂付き／男女入替制）

他施設：庭園、箱根温泉神社、スパ、売店

住所：〒250-0407 神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297

公式HP :https://www.ten-yu.com/

【藤田観光について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP :https://www.fujita-kanko.co.jpブランドムービー公開中！ :https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/