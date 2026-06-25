那須高原で星空観賞。フレンチや日光高原牛など美食も堪能！9月4日（金）出発のバスツアー「本格フレンチディナーを愉しみ“星空案内人”と那須の夜空を観賞する魅惑の2日間」に協力。

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年9月4日（金）から1泊2日で開催される首都圏発のバスツアー「英国貴族のお城をイメージして造られたリゾートホテルに宿泊。本格フレンチディナーを愉しみ“星空案内人”と那須の夜空に輝く「天の川・夏の大三角形」などを観賞する魅惑の２日間」（企画・実施：株式会社 共立トラスト）に協力します。

本バスツアーは、初秋の那須高原での美しい星空観賞と、ホテルでの本格フレンチや「日光高原牛」など栃木ならではの美食を堪能できる特別な旅です。

■ゆったり昼出発で直行。英国貴族の別荘を思わせるリゾート滞在

本ツアーは、新宿・上野から専用バスでさわやかな那須高原へ直行する、快適なバスパッケージツアーです。朝が苦手な方にも嬉しい「ゆったり昼出発」の行程となっています。

英国のマナーハウスを彷彿とさせるヨーロピアンルーム、またはバリをイメージしたオリエンタルルームを備えたリゾートホテル「ウェルネスの森 那須」に滞在。お部屋は「2名1室」または「1名1室」からご選択いただけますので、ご夫婦やご友人同士はもちろん、お一人様でも気兼ねなくご参加いただけます。

■少人数でゆったりと。“星空案内人”による星空観賞会

ホテル滞在中の夜には、本ツアーのメインとなる星空観賞会を実施します。会場にビクセンの天体望遠鏡を複数台設置するほか、1組に1台、双眼鏡をお貸出しいたします。

観賞会は少人数制で実施し、参加者お一人様ずつがじっくりと天体を観察できる環境で那須の夜空に輝く「天の川」や「夏の大三角形」を楽しみます。

宮沢賢治が童話『銀河鉄道の夜』のなかで「トパーズ」と「サファイア」に例えたはくちょう座の美しい二重星「アルビレオ」などをはじめとする多彩な天体を、“星空案内人”による詳しい解説とサポート付きでお楽しみいただける内容です。

雨天曇天で星が見えない場合は、室内施設にて星に関するプログラムを実施する予定です。

■本格フレンチと日光高原牛しゃぶしゃぶを味わう美食の旅

上質な天体観測体験に加えて、こだわりの食も本ツアーの大きな魅力です。

1日目の夜にはホテルにて本格フレンチディナー。2日目の昼食は「日本料理にしき」にて日光高原牛のしゃぶしゃぶをご堪能いただくなど、非日常の空間と美食を存分に味わえる充実したプログラムです。

「英国貴族のお城をイメージして造られたリゾートホテルに宿泊。本格フレンチディナーを愉しみ“星空案内人”と那須の夜空に輝く「天の川・夏の大三角形」などを観賞する魅惑の２日間」イベント概要

■日程：2026年9月4日（金）～ 5日（土） [1泊2日]

■出発地：新宿駅前（東京都新宿区）もしくは上野駅前（東京都台東区）

■宿泊・開催地：ウェルネスの森 那須（栃木県那須郡那須町）

■旅行代金：\73,800/名～\82,800/名（※星空観賞会の参加費は旅行代金に含まれます）

■行程（抜粋）：

【1日目】9月4日（金）

12:00 新宿駅発

13:00 上野駅発

16:15 ウェルネスの森 那須 到着予定

20:00～ 【1グループ目】星空観賞会予定

21:00～ 【2グループ目】星空観賞会予定

【2日目】9月5日（土）

10:00 ウェルネスの森 那須 出発予定

17:10 上野駅着予定

18:10 新宿駅着予定

■注意事項：

※悪天候時は、屋内施設にて星空講座・クイズ大会などを実施。

※行程の詳細は下記WEBサイトをご覧ください。

■申し込み方法：下記申し込み先（KTA TOURS Webサイト）よりお申し込み

https://www.travel-tabie.com/ky_trust_web/tour/views/2026-C006#price

■企画・実施：株式会社 共立トラスト（KTA TOURS 運営会社）

■企画協力：トラスト トウキョウ株式会社

■協力：株式会社ビクセン

■会場またはイベントに関するお問い合わせ：

共立トラベルエージェンシー

電話：0120-981-729

メール：trust-kta@dormy.co.jp

営業時間：平日 9:00～17:30

詳細はこちら

https://www.travel-tabie.com/ky_trust_web/tour/views/2026-C006

このイベントの詳細に関するお問い合わせ等は、共立トラベルエージェンシー（0120-981-729）へお願いいたします。

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan



また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー