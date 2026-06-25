【センターワンホテル半田】2026年6月24日リニューアル

株式会社グリーンズ

株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）が運営する「センターワンホテル半田」は、2026年6月24日（水）に、館内リニューアルを行いました。

今回のリニューアルでは、童話作家・新美南吉ゆかりの風景や半田赤レンガ建物、醸造文化など、半田市を象徴する歴史・文化・産業をモチーフにしたデザインを館内に取り入れることで、「半田の魅力を感じるホテル」へと生まれ変わりました。

また、2026年7月16日（木）の朝食より、「ごんいなり」「きしめん」「牛時雨煮茶漬け」など、地域の物語や食文化に着想を得たご当地メニューを提供いたします。

■地域を知ることが、旅の価値になる

近年、旅行や出張において、その土地ならではの体験価値への関心が高まっています。

館内デザインや朝食メニューに半田らしさを取り入れたリニューアルを通じて、宿泊をきっかけに地域への興味や理解を深めていただくことを目指しています。

■半田の歴史と文化を感じる館内へ

愛知県知多半島の中心に位置する半田市は、童話作家・新美南吉の出身地として知られるほか、半田赤レンガ建物や醸造文化など、地域ならではの歴史と文化が息づくまちです。

今回のリニューアルでは、客室フロアやエレベーターホールに、新美南吉が目にしたとされる彼岸花の原風景をモチーフとしたデザインを採用。また、半田赤レンガ建物や醸造文化、運河の風景などもデザインコンセプトとして取り入れています。

ホテルで過ごす時間そのものが、半田の歴史や文化を知るきっかけとなる空間づくりを行いました。

■地域との接点を生み出すロビー空間

ロビーレイアウトを見直し、ワークスペースとして利用できるカウンター席を新設しました。

また、半田の観光情報や地域文化を紹介するコミュニケーションボードを設置し、ホテル滞在中に半田の魅力を感じていただける環境を整えています。

ホテルを単なる「泊まる場所」ではなく、「地域を知る入口」として活用いただきたいと考えています。

■半田・愛知の魅力を味わうご当地朝食へ

館内リニューアルに合わせて、朝食メニューを「半田・愛知の魅力を味わう朝食」へとリニューアルし、朝食からも地域とのつながりを感じていただける内容としました。



【新メニュー】

〇ごんいなり

今回の目玉メニューのひとつであり、半田商工会議所が地域活性化の取り組みとして推進する新たなご当地グルメです。

新美南吉の代表作『ごんぎつね』にちなみ、市内の事業者がそれぞれ趣向を凝らした「ごんいなり」を提供しており、地域の新名物として注目を集めています。

センターワンホテル半田では、ホテルならではのアレンジとして鰻を使用した「ごんいなり」を開発しました。

寿司桶を使用した演出と、稲荷寿司を立てて盛り付けることで、きつねの耳を表現しています。

見た目の楽しさと地域の物語性を兼ね備えた、センターワンホテル半田ならではのオリジナルメニューです。

〇きしめん

平打ち麺ならではのなめらかな口当たりと、香り高い出汁のやさしい味わいが特徴の愛知県を代表するご当地グルメです。

〇牛時雨煮茶漬け

愛知県産牛肉を使用し、丁寧に炊き上げた自家製の牛時雨煮を贅沢に使用したお茶漬けです。

味わいの異なる3種類の出汁で違いを楽しめるほか、軽やかに召し上がれる一方で、十分な満足感を得られる一品です。

■全館禁煙化

今回のリニューアルに伴い、全館禁煙化を実施いたしました。なお、喫煙されるお客様のために、1階に喫煙ブースを設置しております。

株式会社グリーンズは、「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の一つとして掲げています。今後も地域の魅力を発信しながら、お客様に新たな発見や出会いを提供してまいります。

■センターワンホテル半田 概要

所在地：〒475-0856 愛知県半田市更生町1-124-2

アクセス：名鉄「知多半田駅」より徒歩約5分。

URL：https://www.greens.co.jp/handa/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務