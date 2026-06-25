株式会社ジャルパック

株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大村 剛也）は、2026年6月25日に開催しました定時株主総会および取締役会において、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記



１．取締役


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/807_1_a094e24acf61c3ec1a1f46af9064a7db.jpg?v=202606250451 ]

(*)Euro-Creative Tours(U.K.) Ltd.　および PT. Taurina Travel Djaya



２．監査役


[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/807_2_ad066723d56c1837b1a88454abe44d50.jpg?v=202606250451 ]


３．執行役員


[表3: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/807_3_37de599746866da4be3e04120ad1a772.jpg?v=202606250451 ]

(**)Jalpak International Hawaii, Inc.　Jalpak International(Europe) B.V.およびJalpak International(France)　S.A.S.



(退任監査役について)


・監査役の岩本慎哉は本年6月25日定時株主総会をもって退任いたします。




以 上