当社役員体制について
株式会社ジャルパック
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/807_1_a094e24acf61c3ec1a1f46af9064a7db.jpg?v=202606250451 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/807_2_ad066723d56c1837b1a88454abe44d50.jpg?v=202606250451 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/807_3_37de599746866da4be3e04120ad1a772.jpg?v=202606250451 ]
株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：大村 剛也）は、2026年6月25日に開催しました定時株主総会および取締役会において、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。
記
１．取締役
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/807_1_a094e24acf61c3ec1a1f46af9064a7db.jpg?v=202606250451 ]
(*)Euro-Creative Tours(U.K.) Ltd. および PT. Taurina Travel Djaya
２．監査役
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/807_2_ad066723d56c1837b1a88454abe44d50.jpg?v=202606250451 ]
３．執行役員
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/3269/table/807_3_37de599746866da4be3e04120ad1a772.jpg?v=202606250451 ]
(**)Jalpak International Hawaii, Inc. Jalpak International(Europe) B.V.およびJalpak International(France) S.A.S.
(退任監査役について)
・監査役の岩本慎哉は本年6月25日定時株主総会をもって退任いたします。
以 上