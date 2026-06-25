フォーティエンスコンサルティングが翻訳に参画した書籍『AI倫理　原理、挑戦、そしてチャンス』が発刊

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下フォーティエンス）は、当社コンサルタントが翻訳に参画した書籍『AI倫理 原理、挑戦、そしてチャンス』（著者：ルチアーノ・フロリディ、監訳：藤本 一勇、訳：NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ）が2026年6月17日に発刊されたことをお知らせします。

背景・概要

AIの社会実装が急速に進むなか、AIを扱う経営者や技術者が持つべき倫理観のあり方が、これまでになく問われています。

本書は、情報哲学・デジタル倫理学の世界的権威である原著者が、AIと人間が共に発展していくために必要な原理と、社会が備えるべきルールのあり方を体系的に論じるものです。AI倫理が直面する課題（チャレンジ）と、それを乗り越えることで開かれる好機（チャンス）の双方を見据え、技術と社会の双方にとって望ましいAIとの共存の枠組みを提示します。

経営者・技術者をはじめ、AIの活用と統治に関わるすべての実務家にとって、AIをめぐる意思決定の拠りどころとなる一冊です。

さらに本書には、著者ルチアーノ・フロリディ氏と、フォーティエンスコンサルティング代表取締役社長 山口 重樹による特別対談「よりよい社会を実現するためのAI倫理とは」を収録しています。対談では、なぜ倫理的枠組みが必要かという根本的な問いから、「情報哲学」と「第四の革命」、AI倫理原則の統一的枠組み、ハード倫理とソフト倫理、社会改善のためのAI（AI4SG：Artificial Intelligence for Social Good）まで、AIと社会の望ましい関係をめぐる論点を幅広く語り合っています。

書籍情報

■概要

書名：AI倫理 原理、挑戦、そしてチャンス

価格：3,740円（税込）

ISBN：9784492558669

発売日：2026年6月17日

著者：ルチアーノ・フロリディ

監訳：藤本 一勇

訳：NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ

発行元：東洋経済新報社

ページ数：528ページ

判型：四六判・上製

■著者

ルチアーノ・フロリディ

英オックスフォード大学教授を経て、現在、イェール大学デジタル倫理センター創設ディレクター、イェール大学認知科学教授。ボローニャ大学文化コミュニケーション社会学教授も務める。情報哲学の創始者であり、イタリアで最も影響力のある思想家の一人。情報哲学、デジタル倫理学、AI倫理学、技術哲学に関する多数の著書がある。2022年、情報哲学の基礎を築いた功績が認められ、大十字騎士団の称号を授与された。

■監訳

藤本 一勇

1966年生まれ。早稲田大学文学学術院文化構想学部教授。著書に『情報のマテリアリズム』（NTT出版、2013年）、『ヒューマニティーズ 外国語学』（岩波書店、2009年）などがある。また訳書に、ハルバースタム『失敗のクィアアート――反乱するアニメーション』（岩波書店）、デリダ『プシュケー――他なるものの発明』（全2巻、岩波書店）などがある。

■訳

NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ

NTTデータグループでコンサルティング業務を行う、株式会社NTTデータ内の組織、株式会社NTTデータ経営研究所、フォーティエンスコンサルティング株式会社、株式会社NTTデータ数理システムの4社の事業連携。フォーサイト起点の社会イノベーションを共通コンセプトとし、政府機関を中心とした公共分野から、金融、小売、製造、サービスなどの幅広い業界に対しコンサルティングを行っている。将来のあるべき姿の研究から、政策提言、コンソーシアム運営、企業の戦略立案、業務改革支援など、さまざまな社会課題や経営課題の解決に向け約3000名を超える各領域のプロフェッショナルが、専門性とノウハウを結集しながらコンサルティングサービスを提供している。

■特別対談（収録）

「よりよい社会を実現するためのAI倫理とは」

著者 ルチアーノ・フロリディ × フォーティエンスコンサルティング 代表取締役社長 山口 重樹

-なぜ倫理的枠組みが必要か？

-「情報哲学」と「第四の革命」

-AI倫理原則の統一的枠組み

-AIの善用と悪用

-ハード倫理とソフト倫理

-社会改善のためのAI（AI4SG）

■販売

東洋経済：https://str.toyokeizai.net/books/9784492558669/

Amazon：https://amzn.asia/d/0dLEfEX5