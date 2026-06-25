【シントトロイデン】 Wead株式会社様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、Wead株式会社様（本社：東京都港区）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【Wead株式会社様 コメント】

「この度、シント＝トロイデンVV様とスポンサー契約を締結できましたことを、大変光栄に存じます。STVV様が掲げる、日本人選手・指導者・ビジネススタッフの欧州、そして世界への挑戦を後押しする姿勢に深く共感しております。Wead株式会社は、『思いを伝播させる』をミッションに掲げ、企業の事業戦略の見直し、新規事業開発、DX推進、AI活用支援などを通じて、クライアントの挑戦を実行へとつなげる支援を行ってまいりました。挑戦する人の思いを受け取り、周囲を巻き込み、成果につなげていく。これは、世界を舞台に挑み続けるSTVV様の姿勢とも重なるものだと感じております。今回のパートナーシップを通じて、STVV様のさらなる発展を応援するとともに、日本から世界へ挑戦する選手・スタッフ・関係者の皆様を、ファン・サポーターの皆様と共に力強く後押ししてまいります」

■会社概要

社名：Wead株式会社

代表取締役：大澤 将保

所在地：東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田9階

事業内容：

・新規事業開発支援

・DX推進支援

・AI活用支援

・PMO／プロジェクト推進支援

・経営企画／事業戦略支援

公式サイト：https://wead.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、新川志音選手（前所属 サガン鳥栖）が所属。2025-26シーズンは勝ち点43の3位（22勝5分13敗／得失点15／61得点46失点）、プレーオフ1は3位で終了、来シーズンのUEFA大会への出場が決定した。