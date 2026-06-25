県内企業×県内人材による“佐賀型”副業人材活用モデル事例を公開！

公益財団法人佐賀県産業振興機構

公益財団法人佐賀県産業振興機構 さが産業ミライ創造ベース（RYO-FU BASE）は、県内企業における県内副業人材活用の実践事例と活用のポイントをまとめた「佐賀型副業人材活用モデルー実践事例集・ガイドブックー」を作成し、その事例を発表するカンファレンスを開催します。

背景

本カンファレンスでは、モデル事例となった県内企業と副業人材が登壇し、導入の背景や成果、副業人材活用のポイントなど、事例の詳細を紹介します。

近年、企業における外部人材活用の重要性が高まる中、専門スキルを持つ副業人材の活用は、地域企業の新たな挑戦や事業成長の手段として注目されています。

RYO-FU BASEではこれまで「スキルの地産地消」をテーマに、IT人材や副業人材の育成に取り組んできました。本取組の特徴は、都市部の副業人材ではなく、県内の副業人材を県内企業で活用する「佐賀型モデル」にあります。

今回作成した事例集は、

・初めて副業人材を活用する県内企業３社の成功事例を「モデル事例」として可視化すること

・副業人材を導入したい企業に向けた実践的なガイドブックとして活用いただくこと

を目的としています。

今後は本事例集を起点に、県内企業への横展開を進め、副業人材活用のさらなる普及・促進を図ります。

本カンファレンスは事例集の内容を広く共有する初の機会であり、モデル事例の企業自身が取組を紹介するとともに、来場者には本事例集を配布予定です。

カンファレンス

佐賀県では、副業人材の育成・活用の両面において継続的な取組を進めており、本カンファレンスはその成果を広くお伝えする重要な機会となります。 ぜひ当日の取材・ご参加を賜りますようお願い申し上げます。

1．概要

（1） 日時：令和8年7月16日（木曜日）15:00～17:30

（2） 会場：佐賀市内会場、オンライン

（3）参加対象：県内企業、支援機関、金融機関、自治体関係者 等

（4）参加費：無料

（5）お申込み：https://underline-saga.jp/20260716conference/

2．内容

（1） 副業人材活用セミナー 「佐賀型副業人材活用モデルの解説」

副業人材活用の基本やメリット・デメリット、初めて導入する企業に向けた実践的なポイントを解説します。

（2） 県内3社の事例セッション

業種や規模が異なる県内企業3社と、実際に伴走した副業人材が登壇し、取組の裏側をパネルディスカッション形式でお届けします。

１. 株式会社香蘭社（https://www.koransha.co.jp/）

「老舗企業が副業プロと見つけたDXの正解」

＜登壇者＞

・福川 誠氏 / 株式会社香蘭社 管理本部 DX課課長

・西田 将太郎氏 / 副業人材、矢羽田 夕貴氏 / 副業人材

２. 原田株式会社（https://www.saga-harada.jp/main/1.html）

「ツールの導入に留まらない、社員の意識変革」

＜登壇者＞

・原田 一秀氏 / 原田株式会社 代表取締役社長

・吉田 静花氏 / 副業人材

３. 有限会社大望閣（https://taiboukaku.com/）

「地元の専門人材と歩む、数字と意識を変えるSNS改革」

＜登壇者＞

・古舘 健一氏 / 有限会社大望閣 支配人

・藤井 真紀氏 / 副業人材