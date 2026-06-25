歴史と権威を誇る世界的な酒類コンペティション「IWSC 2026」にて本格麦焼酎『iichiko彩天』が通算3度目の最高金賞受賞

三和酒類株式会社

三和酒類株式会社(本社：大分県宇佐市 / 社長：西和紀)が醸す、本格麦焼酎『iichiko彩天』が、歴史と権威を誇る世界的なコンペティションの一つである「インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション（IWSC）2026」において、最高金賞（Gold Outstanding）を受賞するとともに、焼酎部門では最高得点となる98点の高評価を獲得しました。なお、最高金賞（Gold Outstanding）の受賞は、今回で4年ぶり通算3度目となります。

『iichiko彩天』は、日本伝統の麹由来の「うまみ」を最大限に表現した本格麦焼酎で、国内外において和酒と洋酒の垣根を越えて焼酎カテゴリーの枠を広げたいという想いから米国のトップバーテンダーとの共同開発により誕生した商品です。2019年に米国で先行発売したのち、2025年より日本国内でも販売を開始し、現在では世界中のバーテンダーから着実に評価を高めています。

この度の受賞は、日頃からご愛飲くださっているお客様方のご支援と信頼の賜物であり、心から感謝申し上げます。また、この受賞を通じて、「麹」でつくる酒が世界で評価されていることを実感しております。今後も、さらなる研鑽を積み重ねながら、日本国内外を問わず世界で愛される酒造りを目指してまいります。

受賞発表ページはこちら :https://iwsc.net/results/search/2026

「インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション（IWSC）」について

「インターナショナル・ワイン＆スピリッツ・コンペティション（IWSC：International Wine＆Spirits Competition）」は、1969年に創設され、毎年英国・ロンドンで開催される歴史と権威を誇る国際的な酒類コンペティションです。

コンペティションの審査員は、世界各地から選ばれた一流のソムリエや造り手、飲料業界のバイヤーなど著名なスピリッツのプロフェッショナルで構成されています。審査は完全なブラインドテイスティングで厳格に行われ、金賞（Gold）、銀賞（Silver）、銅賞（Bronze）、そして特に優秀な製品に最高金賞（Gold Outstanding）が与えられます。

今年は、全体で100以上の国と地域からエントリーがあり、焼酎部門では80アイテムが各賞を受賞しました。そのうち、最高得点となった98点を獲得し、最高金賞（Gold Outstanding）を受賞したのは、『iichiko彩天』を含め、上位5%にあたる4アイテムのみです。なお、金賞（Gold）6アイテム、銀賞（Silver）41アイテム、銅賞（Bronze）29アイテムが選ばれました。

公式サイトはこちら :https://iwsc.net/

受賞酒紹介

■最高金賞（Gold Outstanding）受賞

iichiko彩天 700ml（43%）

日本伝統の麹由来のうまみを最大限に表現した本格麦焼酎です。米国サンフランシスコのトップバーテンダーとの共同開発により誕生しました。麹でつくる蒸留酒ならではの、ふくよかな香りと深い余韻のある味わい。ショットやオン・ザ・ロックはもちろん、カクテルベースとしてもその個性を存分にお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88253/table/58_1_6bbf6233999f8348e27ce6503956d5cb.jpg?v=202606250451 ]

【審査員からのテイスティングノート】

香ばしくトーストした大麦の魅力的な香りに、アーモンドやヘーゼルナッツのナッツ香が重なり、さらにフレッシュな洋梨や青りんごのニュアンスが広がります。クリーミーな口当たりが、クラシックな麦の風味を際立たせ、明るい果実味とほのかなスパイスがバランスよく調和。甘みのある余韻が長く続きます。

三和酒類株式会社 とは

三和酒類株式会社は、本格麦焼酎「いいちこ」をはじめ、本格焼酎・日本酒・ワイン・ブランデー・リキュール・スピリッツ・発泡酒に加え、本格麦焼酎の醸造工程で生じる大麦発酵液を原料とした食品素材など、発酵に関わるものづくりを幅広く手がける総合醸造企業です。

■本社：大分県宇佐市大字山本2231番地の1

■設立：1958年

■事業内容：酒類食品製造業

■HP：https://www.sanwa-shurui.co.jp

■オンラインショップ：三和酒類ONLINE SHOP https://shop.sanwa-shurui.co.jp