女性アングラーの魅力を発信し、釣りの楽しさを広げ、未来の女性釣り文化を共に創る「Shipsmaster Project」参加者募集

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株式会社プラスエム


Shipsmast(R)は2010年の創業以来、女性アングラーにとって本当に必要な機能や快適さとは何かを考え、商品の企画・開発を行ってきました。


女性アングラーに本当に必要とされるアイテムを作り続けることこそ、私たちShipsmast(R)にしかできない役割だと考えています。


“かわいい”だけで終わらない機能性と快適性を追求し、釣り場の保全や環境問題にも向き合いながら、女性の釣りを幅広く支えていくため、一緒にShipsmast(R)を盛り上げていただける方を募集します。



（1）募集内容


釣りの楽しさやShipsmast(R)製品の魅力を、ご自身のSNSや釣行レポートを通じて発信していただきます。


Shipsmast(R)製品の使用感や魅力を、実際の釣行体験を通じて発信


公開SNS（Instagram）での情報発信


ご自身のリアルな釣行体験をレポートにて発信


（2）応募条件


日本国内在住の方


女性限定


18歳以上の方


釣りを楽しんでいる方（海・川などジャンル不問）


Shipsmast(R)製品の魅力や、釣りの楽しさを発信したい方


マナーやルールを遵守できる方


環境保全に対して模範的な行動ができる方


公開SNSアカウントをお持ちの方


実名での活動、雑誌・新聞等への出演が可能な方


（3）募集人数


まず「PetiteMaster」として約10名を選考し、活動期間を経て、その中から「Shipsmaster」2名を選定します。


（4）募集期間


令和8年6月29日（月）～ 令和8年7月31日（金）


（5）応募方法


「Shipsmaster Project」専用サイトの応募フォームよりご応募ください。



【イベントページURL】


https://plusm.jp/shipsmast/shipsmaster-pj/


（6）選考スケジュール


・エントリー募集


　2026年6月29日（月）～7月31日（金）


・一次審査


　書類選考ならびにWEB面接


・PetiteMaster活動期間


　2026年9月14日（月）～2027年2月19日（金）


・二次審査


　「Shipsmaster」選定（2名）


　※2027年2月末発表予定


・Shipsmaster活動期間


　2027年3月1日（月）～2028年2月28日（日）


（7）活動目的と内容


【PetiteMaster】


契約モニターとして活動していただきます。


＜活動内容＞


・弊社商品のPR活動（イベント参加・取材釣行等を含む）


・月1回以上、活動期間中合計5回以上の釣行レポート提出


※釣行にかかる費用は自己負担となります


・ご自身のInstagramアカウントにて5回以上の投稿


＜活動特典＞


・指定モニター品の支給


・プラスエム製品割引購入制度


※詳細につきましては契約時にご説明いたします。




【Shipsmaster】


契約モニターとして活動していただきます。


＜活動内容＞


・弊社商品のPR活動（雑誌・新聞・イベント出演等を含む）


・当ブランドWEBサイトおよびSNS等でのご紹介


・月1回以上、年間12回以上の釣行レポート提出


・Instagramでの情報発信


＜活動特典＞


・契約金20万円を支給


・指定モニター品の支給


・プラスエム製品割引購入制度


・弊社依頼による取材釣行の場合、交通費および釣行費用を弊社負担


※詳細につきましては契約時にご説明いたします。




【ブランド概要】


Shipsmast(R)　


「女性による、女性のための釣りアイテムの開発」をコンセプトに、“かわいい”だけではない、


女性アングラーが本当に必要とする機能性アイテムを展開しています。


マリンウェア、グローブ、キャップ、ハットなど、オリジナリティあふれる商品で、


多くの女性アングラーの釣りをサポートしています。


公式webサイト： https://plusm.jp/shipsmast/


公式オンラインストア：https://plusm-online.jp/



【会社概要】


会社名　株式会社プラスエム　（代表取締役　金子真美）


所在地　東京都目黒区自由が丘1-4-10-402


設　立　2010年12月25日


URL: https://plusm.jp/