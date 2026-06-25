女性アングラーの魅力を発信し、釣りの楽しさを広げ、未来の女性釣り文化を共に創る「Shipsmaster Project」参加者募集

株式会社プラスエム

Shipsmast(R)は2010年の創業以来、女性アングラーにとって本当に必要な機能や快適さとは何かを考え、商品の企画・開発を行ってきました。

女性アングラーに本当に必要とされるアイテムを作り続けることこそ、私たちShipsmast(R)にしかできない役割だと考えています。

“かわいい”だけで終わらない機能性と快適性を追求し、釣り場の保全や環境問題にも向き合いながら、女性の釣りを幅広く支えていくため、一緒にShipsmast(R)を盛り上げていただける方を募集します。



（1）募集内容

釣りの楽しさやShipsmast(R)製品の魅力を、ご自身のSNSや釣行レポートを通じて発信していただきます。

Shipsmast(R)製品の使用感や魅力を、実際の釣行体験を通じて発信

公開SNS（Instagram）での情報発信

ご自身のリアルな釣行体験をレポートにて発信

（2）応募条件

日本国内在住の方

女性限定

18歳以上の方

釣りを楽しんでいる方（海・川などジャンル不問）

Shipsmast(R)製品の魅力や、釣りの楽しさを発信したい方

マナーやルールを遵守できる方

環境保全に対して模範的な行動ができる方

公開SNSアカウントをお持ちの方

実名での活動、雑誌・新聞等への出演が可能な方

（3）募集人数

まず「PetiteMaster」として約10名を選考し、活動期間を経て、その中から「Shipsmaster」2名を選定します。

（4）募集期間

令和8年6月29日（月）～ 令和8年7月31日（金）

（5）応募方法

「Shipsmaster Project」専用サイトの応募フォームよりご応募ください。



【イベントページURL】

https://plusm.jp/shipsmast/shipsmaster-pj/

（6）選考スケジュール

・エントリー募集

2026年6月29日（月）～7月31日（金）

・一次審査

書類選考ならびにWEB面接

・PetiteMaster活動期間

2026年9月14日（月）～2027年2月19日（金）

・二次審査

「Shipsmaster」選定（2名）

※2027年2月末発表予定

・Shipsmaster活動期間

2027年3月1日（月）～2028年2月28日（日）

（7）活動目的と内容

【PetiteMaster】

契約モニターとして活動していただきます。

＜活動内容＞

・弊社商品のPR活動（イベント参加・取材釣行等を含む）

・月1回以上、活動期間中合計5回以上の釣行レポート提出

※釣行にかかる費用は自己負担となります

・ご自身のInstagramアカウントにて5回以上の投稿

＜活動特典＞

・指定モニター品の支給

・プラスエム製品割引購入制度

※詳細につきましては契約時にご説明いたします。

【Shipsmaster】

契約モニターとして活動していただきます。

＜活動内容＞

・弊社商品のPR活動（雑誌・新聞・イベント出演等を含む）

・当ブランドWEBサイトおよびSNS等でのご紹介

・月1回以上、年間12回以上の釣行レポート提出

・Instagramでの情報発信

＜活動特典＞

・契約金20万円を支給

・指定モニター品の支給

・プラスエム製品割引購入制度

・弊社依頼による取材釣行の場合、交通費および釣行費用を弊社負担

※詳細につきましては契約時にご説明いたします。

【ブランド概要】

Shipsmast(R)

「女性による、女性のための釣りアイテムの開発」をコンセプトに、“かわいい”だけではない、

女性アングラーが本当に必要とする機能性アイテムを展開しています。

マリンウェア、グローブ、キャップ、ハットなど、オリジナリティあふれる商品で、

多くの女性アングラーの釣りをサポートしています。

公式webサイト： https://plusm.jp/shipsmast/

公式オンラインストア：https://plusm-online.jp/

【会社概要】

会社名 株式会社プラスエム （代表取締役 金子真美）

所在地 東京都目黒区自由が丘1-4-10-402

設 立 2010年12月25日

URL: https://plusm.jp/