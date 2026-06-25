女性アングラーの魅力を発信し、釣りの楽しさを広げ、未来の女性釣り文化を共に創る「Shipsmaster Project」参加者募集
Shipsmast(R)は2010年の創業以来、女性アングラーにとって本当に必要な機能や快適さとは何かを考え、商品の企画・開発を行ってきました。
女性アングラーに本当に必要とされるアイテムを作り続けることこそ、私たちShipsmast(R)にしかできない役割だと考えています。
“かわいい”だけで終わらない機能性と快適性を追求し、釣り場の保全や環境問題にも向き合いながら、女性の釣りを幅広く支えていくため、一緒にShipsmast(R)を盛り上げていただける方を募集します。
（1）募集内容
釣りの楽しさやShipsmast(R)製品の魅力を、ご自身のSNSや釣行レポートを通じて発信していただきます。
Shipsmast(R)製品の使用感や魅力を、実際の釣行体験を通じて発信
公開SNS（Instagram）での情報発信
ご自身のリアルな釣行体験をレポートにて発信
（2）応募条件
日本国内在住の方
女性限定
18歳以上の方
釣りを楽しんでいる方（海・川などジャンル不問）
Shipsmast(R)製品の魅力や、釣りの楽しさを発信したい方
マナーやルールを遵守できる方
環境保全に対して模範的な行動ができる方
公開SNSアカウントをお持ちの方
実名での活動、雑誌・新聞等への出演が可能な方
（3）募集人数
まず「PetiteMaster」として約10名を選考し、活動期間を経て、その中から「Shipsmaster」2名を選定します。
（4）募集期間
令和8年6月29日（月）～ 令和8年7月31日（金）
（5）応募方法
「Shipsmaster Project」専用サイトの応募フォームよりご応募ください。
【イベントページURL】
https://plusm.jp/shipsmast/shipsmaster-pj/
（6）選考スケジュール
・エントリー募集
2026年6月29日（月）～7月31日（金）
・一次審査
書類選考ならびにWEB面接
・PetiteMaster活動期間
2026年9月14日（月）～2027年2月19日（金）
・二次審査
「Shipsmaster」選定（2名）
※2027年2月末発表予定
・Shipsmaster活動期間
2027年3月1日（月）～2028年2月28日（日）
（7）活動目的と内容
【PetiteMaster】
契約モニターとして活動していただきます。
＜活動内容＞
・弊社商品のPR活動（イベント参加・取材釣行等を含む）
・月1回以上、活動期間中合計5回以上の釣行レポート提出
※釣行にかかる費用は自己負担となります
・ご自身のInstagramアカウントにて5回以上の投稿
＜活動特典＞
・指定モニター品の支給
・プラスエム製品割引購入制度
※詳細につきましては契約時にご説明いたします。
【Shipsmaster】
契約モニターとして活動していただきます。
＜活動内容＞
・弊社商品のPR活動（雑誌・新聞・イベント出演等を含む）
・当ブランドWEBサイトおよびSNS等でのご紹介
・月1回以上、年間12回以上の釣行レポート提出
・Instagramでの情報発信
＜活動特典＞
・契約金20万円を支給
・指定モニター品の支給
・プラスエム製品割引購入制度
・弊社依頼による取材釣行の場合、交通費および釣行費用を弊社負担
※詳細につきましては契約時にご説明いたします。
【ブランド概要】
Shipsmast(R)
「女性による、女性のための釣りアイテムの開発」をコンセプトに、“かわいい”だけではない、
女性アングラーが本当に必要とする機能性アイテムを展開しています。
マリンウェア、グローブ、キャップ、ハットなど、オリジナリティあふれる商品で、
多くの女性アングラーの釣りをサポートしています。
公式webサイト： https://plusm.jp/shipsmast/
公式オンラインストア：https://plusm-online.jp/
【会社概要】
会社名 株式会社プラスエム （代表取締役 金子真美）
所在地 東京都目黒区自由が丘1-4-10-402
設 立 2010年12月25日
URL: https://plusm.jp/