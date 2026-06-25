KRAFTON¡¢¿·ºî¡ØProject ZETA¡Ù¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Æ¥¹¥ÈËÜÆü³«ºÅ¡ª
KRAFTON JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖNIRVANANA Studio¡×¤¬³«È¯Ãæ¤Î¿·ºî¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥äー¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡ØProject ZETA¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¥¼ー¥¿¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÌë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î»²²Ã¼õÉÕ¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤Ï6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´4Æü´Ö¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´À¤³¦¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¤«¤é ¡Öº£¤¹¤° Project ZETA Playtest ¤ò¥×¥ì¥¤¡ª¡× ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¤«¤é¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£Steam¤«¤é¤¹¤°¤Ë¥×¥ì¥¤²ÄÇ½
»öÁ°¿½¹þ¤ß¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Steam ¤Î Project ZETA ¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¡¡
https://krafton-jp.com/4eeITFJ(https://krafton-jp.com/4eeITFJ)
- ¡Öº£¤¹¤° Project ZETA Playtest ¤ò¥×¥ì¥¤¡ª¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦¥¤¥ó
¥¹¥Èー¥ë
- ÂÐ¾Ý»þ´Ö¡ÊËèÆü¡Ë¤Ëµ¯Æ°¤·¤ÆÂÐÀï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë
¡ÚÃÏ°èÊÌ¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°¼Â»Ü»þ´Ö¡Û
¡¡¡¦ ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¡§ËèÆü ¸á¸å 8 »þ～¸á¸å 11 »þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
¡¡ ¢¨ ¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤ª¤è¤Ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥âー¥É¤Ï¡¢6·î25Æü(ÌÚ)¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤è¤ê¿ï»þ¥Þ¥Ã¥Á¥á¥¤¥¥ó¥°»þ´Ö³°¤Ç¤â¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ¡ØProject ZETA¡Ù¤È¤Ï
¡ØProject ZETA¡Ù¤Ï¡¢NIRVANANA Studio¤¬³«È¯¤·¡¢KRAFTON¤¬¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¿·ºî¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥äー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ï ¡È¥Þ¥ë¥Á¥Áー¥à¡¦¥¿¥¯¥Æ¥£¥«¥ë¥¢¥êー¥Ê¡ÊMTA¡Ë¡É ¥¸¥ã¥ó¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3¿Í1ÁÈ¤Î4¥Áー¥à¡¢·×12¿Í¤¬Æ±¤¸Àï¾ì¤ÇÆ±»þ¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎPvP¥²ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö2¥Áー¥àÂÐÀï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô¥Áー¥à¤¬Æ±°ì¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¦ÆÈ¼«¤Î¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Àï¾ì¤Ç¤Ï¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È ¡Ö¥×¥ê¥º¥à¡× ¤ò½ä¤Ã¤ÆÁèÃ¥Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Ë»ØÄêÃÏÅÀ¤Ø»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¥Áー¥à¤¬¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ PvE ¡ß PvP¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿·¤·¤¤ÂÐÀïÂÎ¸³
¡ÚËÜºî¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
- 4 ¥Áー¥àÆ±»þÂÐÀï¡§Àï¾ì¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥×¥ê¥º¥à¡×¤ò½ä¤ê¡¢4 ¥Áー¥à¤¬Æ±»þ¤Ë·ã
ÆÍ¡£½¾Íè¤Î 2 ¥Áー¥àÂÐÀï¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¹âÌ©ÅÙ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«
- PvE¡ßPvP Í»¹ç¡§»°¿Í¾Î»ëÅÀ¡ÊTPS¡Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ーÆ¤È²¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹Í×
ÁÇ¤ÈÂÐ¿ÍÀï¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô
- 14 ¼ïÎà¤Î¥Òー¥íー¡§4 ¥¯¥é¥¹¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥Òー¥íー¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¨¥¤¥àÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àï
Î¬¡¦¥¹¥¥ë¡¦¥Áー¥àÏ¢·È¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦
- 1 »î¹çÌó 20 Ê¬¡§¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥³¥ó¥È¥íー¥éーÁàºî¤ËÂÐ±þ¡¢¾ÍèÅª¤Ê
PC/¥³¥ó¥½ー¥ë´Ö¥¯¥í¥¹¥×¥ì¥¤¤âÍ½Äê
- ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¡§ËÜ¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤ÏÆüËÜ¸ì´Ä¶¤Ç¥×¥ì¥¤²ÄÇ½
¤Þ¤¿¡ØProject ZETA¡Ù¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¶¦¤Ë¥²ー¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥ªー¥×¥ó¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡×Êý¼°¤òºÎÍÑ¡£º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç½¸¤Þ¤ë¥×¥ì¥¤¥Çー¥¿¤ä¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò³«È¯¤ËÄ¾ÀÜÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2026 Ç¯¸åÈ¾¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÁá´ü¥¢¥¯¥»¥¹ÇÛ¿®¤Î³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·¥Òー¥íー¡ÖMika Mist¡×¤âº£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç½éÅÐ¾ì
º£²ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¥Òー¥íー ¡ÖMika Mist¡×¡Ê¥ß¥«¡¦¥ß¥¹¥È¡Ë ¤¬½é¤á¤Æ¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖMika Mist¡×¤Ï¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤òÉð´ï¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢²»ÇÈ¹¶·â¤ä¥Í¥ª¥ó¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÄÀÅª¤ÊÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢Steam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡¢¤ª¤è¤Ó¸ø¼°Discord¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØProject ZETA¡Ù¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸:https://krafton-jp.com/3QBWeQI
¡ØProject ZETA¡ÙSteam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡§https://krafton-jp.com/4eeITFJ
¡ØProject ZETA¡Ù¸ø¼°Discord:https://krafton-jp.com/4otOFs4
¢£ NIRVANANA Studio¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖNIRVANANA Studio¡×¡Ê너바나나 스튜디오¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥²ー¥à³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌµ¸Â¤Î¾Ð´é¤È¤½¤ÎÀè¤Ø¡ÊDestination set to infinite smiles & beyond¡Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ø¿·¤¿¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¡ØEternal Return¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¥à¡¦¥Ê¥à¥½¥¯»á¤òÃæ¿´¤Ë¶È³¦·Ð¸³ËÉÙ¤Ê³«È¯¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤³«È¯ÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Altos Ventures¡¢Han River Partners¡¢Smilegate Investment¤Ê¤É¤«¤é¥·¥êー¥ºAÅê»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£KRAFTON¡¢Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ú¹ñ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯KRAFTON, Inc.¤Ï¡¢º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò»ý¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë³«È¯¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈÆÈ¼«¤Î³Ú¤·¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿¥²ー¥à¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÀøºßÎÏ¤Î¤¢¤ë¥²ー¥àIP¤òÈ¯·¡¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÃÀ¤ÊÁÛÁüÎÏ¤Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¡¢²Ì´º¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2007Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿KRAFTON¤Ï¡¢¡ÖPUBG STUDIOS¡×¡¢¡ÖStriking Distance Studios¡×¡¢¡ÖUnknown Worlds¡×¡¢¡ÖNeon Giant¡×¡¢¡ÖKRAFTON Montreal Studio¡×¡¢¡ÖBluehole Studio¡×¡¢¡ÖRisingWings¡×¡¢¡Ö5minlab¡×¡¢¡ÖDreamotion¡×¡¢¡ÖReLU Games¡×¡¢¡ÖFlyway Games¡×¡¢¡ÖTango Gameworks¡×¡¢¡ÖinZOI Studio¡×¡¢¡ÖJOFSOFT¡×¡¢¡ÖEleventh Hour Games¡×¡¢¡ÖOmniCraft Labs¡×¡¢¡ÖOlivetree Games¡×¡¢¡ÖLoonshot Games¡×¡¢¡Ö9B STUDIO¡×Åù¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÄ©Àï¤È¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤ò³×¿·¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KRAFTON¤Ï¡¢¡ØPUBG: BATTLEGROUNDS¡Ù¡¢¡ØPUBG MOBILE¡Ù¡¢¡ØinZOI¡Ù¡¢¡ØMIMESIS¡Ù¡¢¡ØHi-Fi RUSH¡Ù¡¢¡ØDinkum¡Ù¡¢¡ØTERA¡Ù¡¢¡ØMy Little Puppy¡ÙÅùÍÍ¡¹¤Ê¥²ー¥à¤ò³«È¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖPioneer the Undiscovered¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢KRAFTON¤Ï¥Õ¥¡¥óÃæ¿´¤Î»×¹Í¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê´¶³Ð¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Èµ»½ÑÎÎ°è¤ò³«Âó¤·¡¢AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ»½ÑÎÏ¤ò³ÈÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥²ー¥à»º¶È¤ÎÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ïhttps://krafton-jp.com/3EPy5Ap ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
(C) 2026 KRAFTON, INC