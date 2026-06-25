日本大豆ミート協会全国の高等学校生を対象としたレシピコンテスト「地球にやさしい大豆ミートレシピグランプリ」を開催

日本大豆ミート協会

日本大豆ミート協会（所在地：東京渋谷区、会長：青木 時男：マルコメ株式会社 代表取締役社長）、以下、大豆ミート協会」は、全国の高校生を対象に大豆ミートを使用したレシピコンテスト「第1回地球にやさしい大豆ミートレシピグランプリ」を開催します。

近年、健康志向や環境配慮への関心の高まりを背景に、大豆ミートへの注目が高まっています。大豆ミート協会では、次世代を担う高校生が、大豆ミートの魅力と可能性を体験的に認知・理解するとともに、食を通じて環境配慮や健康意識を育むことを目的に、本コンテストを実施します。創造的な発想による新たなレシピの開発を促進し、日常の食卓への普及を後押しすることで、大豆ミートの認知向上と持続可能な食文化の定着を目指しています。

現在、大豆ミートには様々なタイプがありますが、素材タイプの大豆ミートをはじめ、ハムやソーセージ等のおかずタイプ、ミートボールやハンバーグなどの総菜タイプなどを使用し、高校生らしい自由な発想で、開発するレシピを募集します。なお、10名以上の団体応募の学校には、希望する大豆ミート製品を提供します。

本コンテストでは、「最優秀賞」１作品、「優秀賞」2作品を選出します。また、優秀な作品を数多く応募した学校には、「最優秀学校賞」や「優秀学校賞」を授与します。各賞に選ばれた応募者には、表彰状と大豆ミートセットを進呈する予定です。また、本コンテストにおいて入賞したレシピは、協会が推進するレシピとして2026年11月以降、協会の啓発活動に活用していきます。

応募受付期間は、7月1日から9月11日で、9月末には、最終選考に残ったレシピを実際に料理研究家が調理、最終審査を行い、10月29日のおいしい大豆ミートの日に各賞を発表する予定です。



なお、詳しい応募要項は下記のリンクよりダウンロードいただけます。

第1回地球にやさしい大豆ミートレシピグランプリ実施概要(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:96c01366-ba48-4564-a04b-dbd4dae1f92d)

・事前エントリー応募用紙はこちら(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:1dc71aae-c323-4338-859d-0dc3f672df98)

・レシピ応募用紙はこちら(https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:41997abf-0771-49b4-99d2-39dfe116ffd2)

（参考）

日本大豆ミート協会は、2023年9月1日、大豆ミート食品類の普及、及び発展を念頭に置き、会員の相互交流を保ち、本団体の発展に協力することを目的に設立されました。（1）大豆ミート食品類の普及、認知拡大に関する事業、（2）各種関係機関、団体との連携、協調に関する事業、（3）大豆ミート食品類の製造・加工・品質・流通の研究、発展に関する事業等をはじめとする大豆ミート類の普及、発展につながる事業を積極的に展開していきます。