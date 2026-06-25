「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo」約半年ぶりの開催が決定！大阪・ルクアイーレにて7月3日(金)より、名古屋・ゲートタワーモールにて7月15日(水)より期間限定でオープン！

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ベネリック株式会社




ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo」の期間限定ショップ「アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」を、2026年7月3日(金)からルクアイーレ(所在地：大阪府大阪市)にて、2026年7月15日(水)から8月18日(火)までタカシマヤゲート タワーモール(所在地：愛知県名古屋市)にて開催いたします。


オープンに合わせて、さくらちゃんと小狼くんが贈りあった「ふたつのくま」の小物入れや、ゴールドやシルバーの刺しゅうが高級感を演出する3種のフェイスタオル、毎日の食卓を華やかに彩るグラスなどの新商品を販売いたします。また、人気のフォトスポットに新コスチュームとケロちゃんが登場。大阪会場では、クロウカード編でおなじみのピンクのエプロンが特徴的な「クロウカード編 黒猫風コスチューム」、名古屋会場では、胸元の星が印象的な「さくらカード編 最終決戦コスチューム」を展示いたします。


宝箱を開けたときのような、ときめく気持ちがあふれるオリジナルグッズとともに、皆さまのご来店をお待ちしております。



■店舗概要

【大阪会場】


店舗名　　：アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP


開催地　　：ルクアイーレ1Fイセタンシーズナルセレクション(大阪府大阪市北区梅田3-1-3)


営業時間　：10：30～20：30　※営業時間は商業施設に準じます。


オープン日：2026年7月3日(金)



【名古屋会場】


店舗名　　：アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP


開催地　　：タカシマヤ ゲートタワーモール 5Fローズテラス(愛知県名古屋市中区栄名駅1-1-3)


営業時間　：10：00～20：00　※営業時間は商業施設に準じます。


開催期間　：2026年7月15日(水)～8月18日(火)



公式サイト：https://benelic.com/ccsakura_takarabako/


公式X　　：https://x.com/cc_takarabako


公式Instagram：https://www.instagram.com/ccsakura_takarabako/



■アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP・オフィシャルオンラインショップ限定商品詳細


内部イメージ


さくらちゃんと小狼くんが贈りあった「ふたつのくま」が寄り添う、ギフトボックス型の小物入れです。艶感が高級感を演出するパール塗装のボックスにリボンをあしらったデザインの小物入れは、大切な人からの贈り物やお気に入りの小物を入れて、自分だけの宝箱のように使用できます。



商品名　：カードキャプターさくら ふたつのくま ギフトボックス型小物入れ


価　格　：7,700円(税込)


サイズ　：W125×H150×D125mm


素　材　：ポリエステル樹脂・ポリウレタン



発売日　：2026年7月3日(金)


販売店舗：アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP(大阪会場・名古屋会場)、カードキャプターさくら TaKaRaBaKo オフィシャルオンラインショップ(https://nhk-charactershop-tokyo.com/category/TAKARABAKO/）


備　考　：アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP 名古屋会場では、2026年7月15日(水)より販売いたします。諸般の事情により今後開催予定のイベントやNHKキャラクターショップ各店でも販売する可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■7月3日発売の新商品

封印の鍵

星の鍵


夢の鍵






さくらちゃんが作中で身に着けている「封印の鍵」「星の鍵」「夢の鍵」をイメージしたフェイスタオルです。日常に取り入れやすいなじみの良いデザインに、ゴールドやシルバーの刺しゅうをあしらい、毎日にさりげないきらめきと上品さを添えます。



商品名　：カードキャプターさくら フェイスタオル 封印の鍵 ／星の鍵／夢の鍵


価　格　：各1,980円(税込)


サイズ　：W340×H720mm


素　材　：綿100%




カメオ風フレーム

ケロちゃん


コスチューム






封印の鍵や星の鍵などをデザインした「カメオ風フレーム」、たくさんのケロちゃんのお顔がキュートな「ケロちゃん」、さくらちゃんが着用するコスチュームをあしらった「コスチューム」の3種のガラスコップです。レトロな雰囲気とガーリーなデザインが、毎日の食卓を華やかに彩ります。



商品名　：カードキャプターさくら ガラスコップ


カメオ風フレーム／ケロちゃん／コスチューム


価　格　：各1,540円(税込)


サイズ　：φ62×H110mm


素　材　：ガラス




ピンク(ストロベリー・パイン・オレンジ)

ミントグリーン(マスカット・サイダー・グレープフルーツ)


イエロー(レモン・パイン・マスカット・グレープフルーツ)






さくらちゃんが「さくらカード編」で唱える、星の力をイメージした金平糖入りのオリジナル缶です。ピンク、ミントグリーン、イエローの3種展開で、缶ごとに異なるデザインとフレーバーが楽しめます。食べ終わった後は小物入れとしても使えるアイテムです。



商品名　：カードキャプターさくら 金平糖缶 ピンク／ミントグリーン／イエロー


価　格　：各1,430円(税込)


サイズ　：φ62×H110mm


素　材　：缶／スチール



発売日　：2026年7月3日(金)


販売店舗：アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP(大阪会場・名古屋会場)、カードキャプターさくら TaKaRaBaKo オフィシャルオンラインショップ(https://nhk-charactershop-tokyo.com/category/TAKARABAKO/)、NHKキャラクターショップ 東京駅店、NHKキャラクターショップ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店


備　考　：アニメ カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP 名古屋会場では、2026年7月15日(水)より販売いたします。



■「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo」のコンセプト

-We’ll always be together-



優しい世界の扉を開くと


あの頃の、宝物みたいな気持ちに寄り添える。


心の中で輝く、大切な宝箱。



その鍵を見つけた私は


透明なものに満たされて、まるで羽ばたけそう！



いつだって、アイコトバは


「絶対だいじょうぶだよ」







■カードキャプターさくらについて

月刊少女まんが誌「なかよし」にて、1996年6月号から2000年8月号にかけて連載。


単行本は全12巻（新書版）、再編成されたなかよし60周年記念版は全9巻（B6）にて刊行。


1998年から2000年にかけてNHKでアニメ化され、第1期と第2期は「クロウカード編」、第3期は「さくらカード編」が放送された。


連載20周年となる2016年に16年ぶりとなる新章「カードキャプターさくら クリアカード編」がスタートし、連載期間7年半を経てクリアカード編が全80話（全16巻）で完結した。


2023年はアニメ放送25周年を迎え、「クリアカード編」アニメ続編制作決定が発表されている。



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