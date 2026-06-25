SOPHIA初の映像配信サブスクリプションサービス 「philosophia（フィロソフィア）」7／1 スタート！

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：夏野剛）は、同社が開発した次世代ファンコミュニティシステム「sheeta」にて、ロックバンド・SOPHIA初の映像配信サブスクリプションサービス「philosophia（フィロソフィア）」を、2026年7月1日（水）より開始します。

2025年にデビュー30周年を迎え、現在もライブ活動を続けるSOPHIA。「philosophia（フィロソフィア）」は、SOPHIAのこれまでの活動を彩ってきた楽曲の数々を、デビュー前後から現在までのライブ映像や映像作品とともにスマートフォン・PCで見放題で楽しめるサブスクリプションサービスです。サービス名は、「SOPHIA」と同バンドが初期より展開してきた映像作品シリーズ「philosophy」を掛け合わせたものです。

配信コンテンツ第1弾では、映像作品シリーズ『philosophy』を主軸に展開します。1997年に発売されたSOPHIA初のミュージックビデオ集『philosophy-I』、デビューから2年後の1997年に開催した、SOPHIA初の日本武道館公演『TOUR'97 “CIRCUS”』を収録の『philosophy-II』、1998年開催の『TOUR'98 ALIVE』を収録した『philosophy-III』など、SOPHIAバンド創世期の映像作品を中心に順次公開します。

さらに今後は、ライブ有料生配信や、サービスの会員同士が一緒に映像を楽しめるWatch Partyなど、本サービスならではのスペシャルな企画も予定しています。

また、2026年8月31日（月）までの入会者全員に、本サービスのために新たに撮り下ろしたSOPHIA5人の集合写真を使用したチェンジングカードをプレゼントします。

■サービス概要

・サービス名称：philosophia（フィロソフィア）

・サービス開始日：2026年7月1日（水）

・料金プラン：月額1,100円（税込）

年額 12,100円（税込）

・対応デバイス：PC/タブレット/スマートフォン

・早期入会特典：2026年8月31日（月）までに入会した方全員に、撮り下ろしチェンジングカードをプレゼント

┃sheetaとは

株式会社ドワンゴが提供するファンコミュニティシステムです。2,000件を超える運営実績と独自の映像配信技術を融合し、KADOKAWAグループの多角的な事業連携を通じた独自のコンテンツ展開を支援します。ファンクラブ運営に必要な基本機能に加え、特許技術を活用した高品質な生放送・動画配信機能を標準搭載。会員プラン別の出し分けなど、多様なニーズに応じた柔軟なコミュニティ運用を実現します。

■公式サイト： https://www.sheeta-info.com/