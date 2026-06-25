【６月２７日（土）開催】留萌合同庁舎で「ゼロカーボンるもいフリーマーケット」及び「環境パネル展」を開催します。

北海道

北海道北西部に位置する「留萌（るもい）地域」は、日本海に面し、南北約130km、東西約60kmの南北に長い地域で、南北で異なる自然条件を活かして、稲作・畑作・野菜・果樹・酪農・牛肉などバラエティに富んだ農業やホタテ・タコ・カレイ・サケ・エビ・タラなど多種多様な漁業が営まれている、「食」の資源に恵まれた地域です。

留萌振興局では、留萌地域がもつ豊かな自然環境を活かしながら、脱炭素社会の実現と経済の活性化、そして持続可能な地域づくりを目指しています。

このたび、多くの皆さまに環境問題への関心を高めていただき、日々の暮らしの中で環境にやさしい行動へとつなげていただくことを目的に、「フリーマーケット」と「環境パネル展」を開催します。

今回のフリーマーケットでは、使わなくなったモノを“捨てる”のではなく、“再び活かす”ことに注目し、リサイクル・リユースの大切さを体験していただけます。モノを大切に使うことは、ゴミの削減やCO2排出の抑制にもつながります。

あわせて開催する「環境パネル展」では、留萌地域におけるゼロカーボンの取組や、身近にできる環境保全の工夫、再エネ導入などをわかりやすく紹介します。

未来のために、私たちが今できることを、一緒に考えてみませんか？

〈開催概要〉

○ 開催日時

令和８年６月２７日（土） １０：００～１４：００

○ 開催場所

留萌合同庁舎１階道民ホール及び庁舎前駐車場〈北海道留萌市住之江町２丁目１-２〉

※雨天の場合は庁舎1階道民ホール及び２階講堂で開催

○ 内 容

・フリーマーケット（１１店舗）

・ゼロカーボンに関するパネル展示

・ＥＶ等車両の展示

・飲食物等の販売 等

○ 主催

北海道留萌振興局、留萌リサイクル運動の会

○ 協力

北海道電力ネットワーク株式会社、一般社団法人スマイル、

特定非営利活動法人サポートハウスちゃお

○その他

るもい保護犬猫譲渡会2026を同日開催

フリーマーケットの様子

フリーマーケットの様子

パネル展示

ＥＶ等車両の展示