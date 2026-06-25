【箱根ホテル小涌園】アサヒ飲料協力のもと、箱根ホテル小涌園で七夕イベント！　箱根エリア初！「カルピス(R)じゃぐち」が七夕限定で無料に

藤田観光株式会社

家族みんなで楽しめる温泉・自然・食事が揃い、赤ちゃんや小さなお子さま連れでも安心して滞在できる箱根ホテル小涌園（所在地:神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、支配人:阪本清嗣）では、アサヒ飲料株式会社の協力のもと、2026年6月27日(土)から7月７日(火)までの期間限定で七夕イベントを開催いたします。

期間中は、館内に七夕飾りを設置し、ご来館のお客さまに願い事を書いた短冊を飾っていただきます。お客さまの願いを込めた短冊は、イベント終了後、アサヒ飲料株式会社を通じて、「七夕祭り」で有名な宮城県仙台市の国宝 大崎八幡宮へ奉納されます。また、通常1杯100円で提供している「カルピス(R)じゃぐち」は、期間中無料でお楽しみいただけます。

さらに、箱根ホテル小涌園のランチビュッフェ招待券や隣接する「箱根小涌園ユネッサン」の入場券、カルピス(R)オリジナルグッズが当たる抽選キャンペーンも開催いたします。

「カルピス(R)じゃぐち」七夕飾り イメージ

アサヒ飲料株式会社を代表するブランド「カルピス(R)」は発売以来、七夕とゆかりの深い商品として親しまれてきました。パッケージの水玉模様は、天の川をイメージしており、7月7日は「カルピス(R)」の誕生日になります。

本イベントでは、そのストーリーと、日本の伝統行事である七夕をかけあわせ、箱根でのお客さまの思い出に残る体験をお届けいたします。

カルピス(R)じゃぐち 概要

「カルピスじゃぐち」

【設置期間】2026年5月9日(土)～通年 (予定)

【提供時間】17：00～21:30

【料 金】1杯100円(税込)、専用カップをBar1959にてお買い求めください。

(支払い方法：各種クレジットカード、バーコード決済のみ 現金不可)

2026年6月27日(土)～7月7日(火)は、1杯無料に！(お1人さま１杯まで)

【提供場所】Bar1959(4階)

○Bar1959にて、1ドリンクオーダーいただいたお客さまには、

専用カップ1個(1杯分)をお渡しいたします。

専用カップ受け取り後は、ご自身で蛇口をひねって、カルピスをお楽しみください。

抽選キャンペーン 概要

【開催期間】2026年6月27日(土)～7月7日(火)

【応募方法】フロントにて配布する応募用紙に必要事項をご記入いただき、館内に設置している応募箱にご投函 ください。投函をもって応募完了となります。

【賞品内容】

・箱根ホテル小涌園ランチビュッフェ招待券／ペア1組2名様

・箱根小涌園ユネッサンご入場引換券／ペア2組4名様

・カルピス(R)オリジナルグッズ 30名様

【当選発表】

当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。応募用紙にご記入いただいた住所へ弊社より発送いたしますので、予めご了承ください。

※ご応募の際にご記入いただく氏名、住所、電話番号などの個人情報は、本キャンペーンの抽選・賞品発送および当選者への連絡の目的でのみ利用いたします。取得した個人情報は当社が適切に管理し、これらの目的以外には使用いたしません。また、法令に基づく場合を除き、事前の同意なく第三者へ提供・開示することはありません。

箱根ホテル小涌園 概要

◆箱根の温泉・自然・食事を楽しめる次世代型リゾートホテル

◆箱根ホテル小涌園の宿泊者は、滞在中何度でも箱根小涌園ユネッサン・元湯 森の湯が入り放題！

藤田観光株式会社 概要

公式HP :https://www.hakone-hotelkowakien.jp/おススメ宿泊プランはこちら :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10128886

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、 1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、 ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値 を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。【

公式HP :https://www.fujita-kanko.co.jp/ブランドムービー公開中！ :https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

【宿泊のご予約に関するお問い合わせ】

箱根ホテル小涌園 予約センター

TEL： 0465-22-5489（10：00～18：00）

【本リリースに関するお問い合わせ】

箱根ホテル小涌園 顧客課

TEL： 0460-82-4111 ／ FAX： 0460-83-9155

Mail：pr-hotelkowakien@kowaki-en.com