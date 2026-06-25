株式会社Ｚ会による、株式会社Ｚ会ソリューションズの吸収合併に関するお知らせ

株式会社増進会ホールディングス

株式会社Ｚ会（本社：静岡県三島市、代表取締役：藤井孝昭、以下「Ｚ会」）は、2026年7月1日をもって、完全子会社である株式会社Ｚ会ソリューションズ（本社：静岡県三島市、以下「Ｚ会ソリューションズ」）を吸収合併することといたしましたので、お知らせいたします。

本合併により、グループ内の経営資源の集中とさらなる経営効率化を図り、より一層皆様のご期待に沿うサービス・価値の提供に努めてまいります。

合併の背景および目的

Ｚ会はこれまで、「Ｚ会の通信教育」を中心に良質な教育コンテンツを提供し、Ｚ会ソリューションズは、学校・自治体・企業等の各教育機関に向けた課題解決に貢献してまいりました。

このたび、Ｚ会におけるBtoB事業の更なる拡大に向け、自治体、学校、塾・予備校・企業の各領域での成長を加速させるための体制再編を目的として、本合併を決定いたしました。

具体的には、BtoB向け事業を統合して商品ラインナップを整備・補強し、顧客ニーズに即したソリューション提供の体制を確立いたします。これにより、それぞれの事業領域における基盤を強化し、より迅速に付加価値の高いサービスを提供してまいります。

合併の要領

合併期日（効力発生日）：2026年7月1日

合併方式：Ｚ会を存続会社、Ｚ会ソリューションズを消滅会社とする吸収合併（Ｚ会ソリューションズは解散いたします）

合併当事会社の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/49291/table/1598_1_0effd3b4cf85ba8da32b40d4bbda616b.jpg?v=202606250651 ]今後について

本合併によるＺ会の商号、所在地、代表者の変更はございません。また、現在お取引先の皆様と締結している契約や諸手続きにつきましては、原則としてＺ会が適正に承継いたします。

Ｚ会では、これまで以上に皆様のご期待に沿う新たな価値の創出に努めてまいります。お取引先様、協力会社様、並びに関係各位におかれましては、今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。