「スマホでピピッ♪交通系電子マネー使っトク！？キャンペーン」を実施します

東日本旅客鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR東日本」）と東海旅客鉄道株式会社（以下、「JR東海」）と西日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR西日本」）は、モバイルSuica、モバイルICOCA（TOICAモデル）、モバイルICOCAの利便性を多くのお客さまに体験いただくため、2026年7月1日よりキャンペーンを実施します。

ぜひこの機会にモバイルSuica、モバイルICOCA（TOICAモデル）、モバイルICOCAでのお買いものをご利用ください。

1．キャンペーン名称

スマホでピピッ♪交通系電子マネー使っトク！？キャンペーン

2．キャンペーン期間

2026年7月1日（水） ～ 2026年8月31日（月）

3．キャンペーンサイト

https://www.jreast.co.jp/mobilesuica/koutsuukei2026/

4． キャンペーン概要

■JR東日本

(1)対象

モバイルSuica（会員登録済み）

(2)概要

キャンペーン期間中に登録したモバイルSuicaでお買いものをした方から、抽選で350名様にJRE POINTをプレゼントします。

【キャンペーンサイトURL】

https://www.jrepoint.jp/campaign/B260602001/

エントリー期間：2026年6月25日（木）～2026年8月31日（月）

(3)参加条件

STEP1：JRE POINT WEBサイトにモバイルSuicaを登録のうえ、キャンペーンサイトよりエントリーする

STEP2：キャンペーン期間中に、登録したモバイルSuicaで【条件1】【条件2】を達成する

【条件1】累計5,000円（税込）以上のお買いもの

【条件2】1のうち、JRE POINTが貯まるお店・自販機等において、1回以上JRE POINTが貯まるお買いもの

【条件2】の対象となるお店等のマーク

(4)賞品

JRE POINT 10,000ポイント × 50名様

JRE POINT 5,000ポイント × 300名様

(5) 注意事項

・【条件1】は全国のSuica等交通系電子マネーが利用できる全ての店舗・サービスでのお買いものが対象です。

・【条件2】の対象店舗・サービスはこちら https://www.jrepoint.jp/point/append/suica/

・ポイント付与日は2026年10月下旬以降を予定しております。

・その他、詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

■JR東海

(1)対象

モバイルICOCA（TOICAモデル）

※本キャンペーンへの参加には、ICOCAアプリに加え、TOKAI STATION POINTアプリが必要です。

※カードタイプの「TOICA」は本キャンペーンの対象外です。

(2)概要

TOKAI STATION POINTアプリに登録したICOCA（TOICAモデル）で、キャンペーン期間内に2,000円（税込）以上のお買いものをした方から、抽選でTOKAI STATION POINT（最大10,000pt）をプレゼントします。

(3)参加条件

1.TOKAI STATION POINT（トスポ）アプリをダウンロード・会員登録

2.トスポアプリにICOCA（TOICAモデル）の番号を登録

3.トスポアプリに番号登録したICOCA（TOICAモデル）で、キャンペーン期間内に累計2,000円（税込）以上のお買いもの

※キャンペーン期間前に1、2を実施済の方もキャンペーン対象となります。

※1、2より先に3を達成した場合でもキャンペーン対象となります。

(4)賞品

1等：10,000pt×10名

2等：1,000pt×300名

3等：300pt×2,000名

(5)注意事項

・キャンペーンで進呈するポイントは、TOKAI STATION POINT（トスポ）の期間限定ポイント（有効期限：60日間）です。EXポイントとの交換はできません。

・抽選結果の発表は、ポイントの進呈をもって代えさせていただきます。ポイントは９月末までに進呈いたします。抽選結果について個別のお問い合わせはご遠慮ください。

・「お買いもの」には、カード番号を登録したICOCA（TOICAモデル）での鉄道・バス等の乗車分は含みません。

・カード番号を登録したICOCA（TOICAモデル）での鉄道・バス等の乗車ではTOKAI STATION POINTは付与されません。

・TOKAI STATION POINTは、鉄道・バス等の乗車にはご利用いただけません。

■JR西日本

(1)対象

モバイルICOCA（ICOCAアプリ保有者限定）

(2)概要

キャンペーン期間中にモバイルICOCAでお買いものをした方から、抽選で1,100名様にWESTERポイント（基本）をプレゼントします。

【キャンペーンサイトURL】

https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027062501

エントリー期間：2026年6月25日（木）～2026年8月31日（月）

(3)参加条件

STEP1：WESTERポータル上のエントリーフォームからエントリーする

STEP2：キャンペーン期間中に1回500円（税込）以上のお買いものをする

※当選確率をUPする条件がございます

(4)賞品

A賞 WESTERポイント（基本）10,000ポイント × 100名様

B賞 WESTERポイント（基本） 1,000ポイント × 1,000名様

(5)注意事項

・ICOCAアプリをご利用の方が対象となります。

・その他、詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

5． その他

・カードタイプのSuica・TOICA・ICOCAはキャンペーンの対象外です。

・キャンペーン内容や対象媒体、参加条件は会社によって異なりますので、キャンペーンサイト等で詳細を確認のうえでエントリー等をお願いします。

・全国のSuica等交通系電子マネーが利用できる全ての店舗・サービスでのお買いものが対象です。なお、電車、バス等の交通利用の金額は除きます。

・当選者の発表はポイントの付与をもってかえさせていただきます。

・景品表示法の定めにより、各社が実施するキャンペーンに当選された方は、同時にその会社が実施している他のキャンペーンに当選できない場合があります。

※「Suica」「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

※「ICOCA」「モバイルICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。