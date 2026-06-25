「スマホでピピッ♪交通系電子マネー使っトク！？キャンペーン」を実施します
東日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR東日本」）と東海旅客鉄道株式会社（以下、「JR東海」）と西日本旅客鉄道株式会社（以下、「JR西日本」）は、モバイルSuica、モバイルICOCA（TOICAモデル）、モバイルICOCAの利便性を多くのお客さまに体験いただくため、2026年7月1日よりキャンペーンを実施します。
ぜひこの機会にモバイルSuica、モバイルICOCA（TOICAモデル）、モバイルICOCAでのお買いものをご利用ください。
1．キャンペーン名称
スマホでピピッ♪交通系電子マネー使っトク！？キャンペーン
2．キャンペーン期間
2026年7月1日（水） ～ 2026年8月31日（月）
3．キャンペーンサイト
https://www.jreast.co.jp/mobilesuica/koutsuukei2026/
4． キャンペーン概要
■JR東日本
(1)対象
モバイルSuica（会員登録済み）
(2)概要
キャンペーン期間中に登録したモバイルSuicaでお買いものをした方から、抽選で350名様にJRE POINTをプレゼントします。
【キャンペーンサイトURL】
https://www.jrepoint.jp/campaign/B260602001/
エントリー期間：2026年6月25日（木）～2026年8月31日（月）
(3)参加条件
STEP1：JRE POINT WEBサイトにモバイルSuicaを登録のうえ、キャンペーンサイトよりエントリーする
STEP2：キャンペーン期間中に、登録したモバイルSuicaで【条件1】【条件2】を達成する
【条件1】累計5,000円（税込）以上のお買いもの
【条件2】1のうち、JRE POINTが貯まるお店・自販機等において、1回以上JRE POINTが貯まるお買いもの
【条件2】の対象となるお店等のマーク
(4)賞品
JRE POINT 10,000ポイント × 50名様
JRE POINT 5,000ポイント × 300名様
(5) 注意事項
・【条件1】は全国のSuica等交通系電子マネーが利用できる全ての店舗・サービスでのお買いものが対象です。
・【条件2】の対象店舗・サービスはこちら https://www.jrepoint.jp/point/append/suica/
・ポイント付与日は2026年10月下旬以降を予定しております。
・その他、詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。
■JR東海
(1)対象
モバイルICOCA（TOICAモデル）
※本キャンペーンへの参加には、ICOCAアプリに加え、TOKAI STATION POINTアプリが必要です。
※カードタイプの「TOICA」は本キャンペーンの対象外です。
(2)概要
TOKAI STATION POINTアプリに登録したICOCA（TOICAモデル）で、キャンペーン期間内に2,000円（税込）以上のお買いものをした方から、抽選でTOKAI STATION POINT（最大10,000pt）をプレゼントします。
(3)参加条件
1.TOKAI STATION POINT（トスポ）アプリをダウンロード・会員登録
2.トスポアプリにICOCA（TOICAモデル）の番号を登録
3.トスポアプリに番号登録したICOCA（TOICAモデル）で、キャンペーン期間内に累計2,000円（税込）以上のお買いもの
※キャンペーン期間前に1、2を実施済の方もキャンペーン対象となります。
※1、2より先に3を達成した場合でもキャンペーン対象となります。
(4)賞品
1等：10,000pt×10名
2等：1,000pt×300名
3等：300pt×2,000名
(5)注意事項
・キャンペーンで進呈するポイントは、TOKAI STATION POINT（トスポ）の期間限定ポイント（有効期限：60日間）です。EXポイントとの交換はできません。
・抽選結果の発表は、ポイントの進呈をもって代えさせていただきます。ポイントは９月末までに進呈いたします。抽選結果について個別のお問い合わせはご遠慮ください。
・「お買いもの」には、カード番号を登録したICOCA（TOICAモデル）での鉄道・バス等の乗車分は含みません。
・カード番号を登録したICOCA（TOICAモデル）での鉄道・バス等の乗車ではTOKAI STATION POINTは付与されません。
・TOKAI STATION POINTは、鉄道・バス等の乗車にはご利用いただけません。
■JR西日本
(1)対象
モバイルICOCA（ICOCAアプリ保有者限定）
(2)概要
キャンペーン期間中にモバイルICOCAでお買いものをした方から、抽選で1,100名様にWESTERポイント（基本）をプレゼントします。
【キャンペーンサイトURL】
https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027062501
エントリー期間：2026年6月25日（木）～2026年8月31日（月）
(3)参加条件
STEP1：WESTERポータル上のエントリーフォームからエントリーする
STEP2：キャンペーン期間中に1回500円（税込）以上のお買いものをする
※当選確率をUPする条件がございます
(4)賞品
A賞 WESTERポイント（基本）10,000ポイント × 100名様
B賞 WESTERポイント（基本） 1,000ポイント × 1,000名様
(5)注意事項
・ICOCAアプリをご利用の方が対象となります。
・その他、詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。
5． その他
・カードタイプのSuica・TOICA・ICOCAはキャンペーンの対象外です。
・キャンペーン内容や対象媒体、参加条件は会社によって異なりますので、キャンペーンサイト等で詳細を確認のうえでエントリー等をお願いします。
・全国のSuica等交通系電子マネーが利用できる全ての店舗・サービスでのお買いものが対象です。なお、電車、バス等の交通利用の金額は除きます。
・当選者の発表はポイントの付与をもってかえさせていただきます。
・景品表示法の定めにより、各社が実施するキャンペーンに当選された方は、同時にその会社が実施している他のキャンペーンに当選できない場合があります。
※「Suica」「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
※「ICOCA」「モバイルICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。