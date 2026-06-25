【空き家×まちづくりDX】スマート民泊『Zen Stay 春山』が開業1周年！福井の観光課題に応える「福井県民限定20%OFFプラン」を提供開始

OOKABE GLASS株式会社

ガラス・鏡のネット通販業界売上シェアNo.1*のOOKABE GLASS株式会社（福井県福井市、代表取締役：大壁勝洋）が運営する、IoT技術を活用したスマート民泊施設『Zen Stay 春山』（福井市春山）が、開業1周年を迎えました。

この度の1周年と日頃の感謝を込め、福井県在住の皆様を対象とした「宿泊料金20%割引キャンペーン」を開始いたします。また、本事業を福井の持続的な発展に貢献する「まちづくりDX」のモデルケースとして、今後さらに加速させていくことを宣言します。

*（2022年8月期 指定領域における市場調査 調査機関：日本マーケティングリサーチ機構）

単なる宿泊施設ではない。福井の未来を実装する「まちづくりDX」拠点へ

私たちOOKABE GLASSが福井市内で運営する一棟貸しスマート民泊施設『Zen Stay 春山』が、おかげさまで開業1周年を迎えました。この1年間で、国内外から多くのお客様にご利用いただき、福井の新たな観光拠点として確かな手応えを感じております。

この節目にあたり、地域への感謝を形にする「福井県民割」を開始するとともに、この取り組みをさらに前進させ、福井の空き家問題と観光活性化に貢献していきます。

■ 「福井県民限定20%OFFプラン」キャンペーン概要

内容： 福井県在住の方のご宿泊料金を20%割引

対象施設： Zen Stay 春山（福井県福井市春山１丁目１－３９）

詳細・ご予約： 特設ページ（ https://zen-stay.jp/haruyama/fukui-discount/ ）より、予約方法をご確認ください。

活用されていなかった「空間」に、新たな息吹を

『Zen Stay 春山』は、当社が所有しながらも活用できていなかった一軒の空き家から始まりました。元々はモデルハウスとして建てられたこの場所を、「どうすれば福井という街の価値向上に繋げられるか？」――その問いが、民泊事業の原点です。

新幹線開業がもたらした「熱狂」と「機会損失」という現実

2024年春の北陸新幹線 福井・敦賀開業は、福井県に空前の観光需要をもたらしました。開業初年度（2024年度）の福井県内への観光客入込数は過去最高を大幅に更新し、観光消費額も過去最大規模を記録するなど、街は今もかつてない活況を呈しています。

しかしその一方で、急増する観光客に対し、宿泊施設の供給が追いついていないという新たな課題が浮上しています。特に福井駅周辺のホテルは週末を中心に予約困難な状況が続き、価格高騰も招いています。この「泊まる場所がない」という機会損失は、福井が持続可能な観光地へと飛躍する上で、看過できない問題です。

『Zen Stay 春山』のような、プライベートな空間でゆったりと滞在できる一棟貸し施設は、こうした課題に対する一つの解です。ファミリー層やグループ客、そして中長期滞在のビジネス客といった多様なニーズに応える、新たな受け皿としての社会的要請が高まっています。

■施設概要

名称：Zen Stay 春山 (ゼン ステイ ハルヤマ)

所在地：福井県福井市春山１丁目１－３９

間取り：3LDK（一棟貸し）

最大宿泊人数：8名

公式WEBサイト： https://zen-stay.jp/haruyama/

企業概要

会社名：OOKABE GLASS株式会社

所在地：福井県福井市米松2丁目24-8

代表者：代表取締役 大壁 勝洋

事業内容：ガラス・鏡のネットオーダー事業、まちづくり事業の企画・運営

URL：https://ookabe-glass.co.jp/