“多様化する働く女性に向けた”ブランド『uncrave』2026AW展示会を6月25日（木）～27日（土）代官山にて開催

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）が展開する“多様化する働く女性に向けた”D2Cブランド『uncrave（アンクレイヴ）』は、前シーズンよりスタートし大きな反響を得たFASHION×CULTURE発信プロジェクト「アンクレイヴな人＝向田邦子」特別企画展 初のAWコレクションとなる2026AW展示会を、6月25日（木）～6月27日（土）の期間、代官山にて開催します。

『uncrave』の2026AWシーズンテーマは、「URBAN FURROW（アーバン・ファーロー）」。 生地の畝（うね）や、織りが生み出す豊かなテキスチャーの陰影と、都市に存在する直線的な建築物の美しさを掛け合わせた、立体的で知的なコレクションを展開します。

また、「むやみに欲しがらない」というコンセプトに基づく普遍的なモノづくりをはじめ、サイズバリエーション等の多様性表現、残反再利用などのエシカルな行動、そしてヒト・モノ・コトに息づく文化を伝える「FASHION×CULTURE」に取り組んでいます。

「FASHION×CULTURE」プロジェクトの一環として、昨シーズン大きな反響を呼んだ「アンクレイヴな人＝向田邦子」特別企画展示は、今シーズンついに最終章を迎えます。トレンドが目まぐるしく移り変わる現代だからこそ、「流行に左右されず、自らの審美眼で愛せるものを大切にする」という向田さんの生き方や文化を次世代へと繋ぎたい。自分らしさを確立し、凛として日常を愉しんだ彼女の姿勢は、私たちが目指す「自立した知的な衣服」のあり方そのものです。

今回は、株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：飯窪 成幸）の協力のもと、向田さんの作品や肖像、愛用品とともに、特別コラボアイテムを展示します。



■2026AW 展示会＆プレオーダーキャンペーン概要

＜開催期間＞

6/25（木）10:00～19:00（最終入場 18:00）

6/26（金）10:00～19:00（最終入場 18:00）

6/27（土）10:00～18:00（最終入場 17:00）

※どなたでも来場が可能です。

＜会場＞

ZAspace 代官山

〒150-0021 渋谷区恵比寿西1-34-17 zaHOUSE 5F

※代官山駅 【中央口】より 徒歩2分

https://maps.app.goo.gl/er2qxcaac7dheYJn8

＜PRE ORDER CAMPAIGN＞

6/24（木）10:00 ～ 7/5（日）23:59まで

※詳細はこちら：https://uncrave.net/news/2026aw-exhibition/



■THINK AHEAD『uncrave』 4つの約束

１.LESS IS MORE 「少ないことは、より豊かなこと」

むやみに欲しがらない ₌ uncraveのコンセプトのもと、本当にこれさえあれば良いと思える服を提供し、長く愛用していただけるモノづくりをしていきます。

２.FASHION×CULTURE 「文化の発信」

uncraveは、共感する、ヒト、モノ、コト。そしてそこに息づく想いや文化、クラフトマンシップを、FASHIONを通じて表現/共創していきます。

３.INCLUSIVE FASHION 「多様性表現」

誰もが自分らしく、ファッションを楽しむ為に、多様性に必要な【選択肢】をuncraveは考えます。（機能性/サイズバリエーション/ユニセックスサイズ※一部メンズサイズの提案）

４.THINK ETHICAL 「持続性の向上」

これからの未来の為に、uncraveは、作る責任/使う責任を考えます。

限りある資源を無駄にせず、また無駄な消費をしない為に、我々ができる行動をしていきます。

（残反の再利用/廃棄物削減）

■【アンクレイヴな人=向田邦子】 特別企画展示

昨シーズンよりスタートした 【FASHION×CULTURE】発信プロジェクト、【アンクレイヴな人=向田邦子】 特別企画展示も最終章を迎えます。

「阿修羅のごとく」「寺内貫太郎一家」などの名作ドラマの脚本家、また、エッセイ集や直木賞に輝いた短篇集「思い出トランプ」などが今も読み継がれている向田邦子さん。言葉や装い、日々の選択に宿る、確かな意志とユーモア。流行に左右されず、自分らしくおしゃれを楽しむその姿勢は、『uncrave』のコンセプトとも強く共感するものがあり、今シーズンの『uncrave』では、そのセンスと装い術を表現しました。

今回の特別企画展示では、実際に向田邦子の作品や肖像、彼女の愛したモノに触れながら、特別にコラボした『uncrave』のアイテムをご覧いただけます。

※特設サイト：https://crosset.onward.co.jp/feature/260311_uncrave_kuniko_mukoda_special/

□没後45周年 色あせぬ向田邦子の世界 特別キャンペーン

今回の展示会にも協力いただいた株式会社文藝春秋では、特別キャンペーンを開催中です。同社が発行する文春文庫の向田邦子作品が特別帯仕様で展開されているほか、『uncrave』のストールをプレゼントするキャンペーンも実施中です。

※特設サイト：https://bunshun.jp/feature/mukoda45th

■『uncrave』 概要

公式サイト： https://uncrave.net/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/uncrave_official/