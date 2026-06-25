夏休みはムーミンバレーパークでひんやり体験！「ムーミン谷でみずあそび」がより満喫できる限定メニュー・グッズのラインナップを発表

株式会社ムーミン物語

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」では、2026年7月3日（金）～9月6日（日）の期間、サマーイベント「ムーミン谷でみずあそび」を開催します。期間中は物語の世界観を追体験できる限定メニューやみずあそびにぴったりなグッズを販売します。

また同期間に実施するNPO法人ディーセントワーク・ラボpresents「こども応援キャンペーン」（4歳～高校生の皆さまを対象に1デーパスを500円でご利用いただけるキャンペーン）に関連し、期間中ご来園いただいたお子さまへ、「トントゥフェスティバル2026」オリジナルデザインの冷感タオルをプレゼントします。

期間中は18歳～22歳および学生の皆さまを対象にした「U22パス」（当日販売価格4,300円の1デーパスが前売り限定で2,200円）も販売します。夏休みの思い出作りにぴったりなムーミンバレーパークへぜひおでかけください。

■詳細：https://metsa-hanno.com/news/information/46059/(https://metsa-hanno.com/news/information/46059/)

▶ひんやり爽やかなイベント限定メニュー

※価格はすべて税込

ルビーの王様ローストビーフライスボウル

■販売価格：単品2,300円

ドリンクセット2,570円

■販売場所：ムーミン谷の食堂

ムーミン谷のカップソフト

「なつのひんやりソーダ」

■販売価格：650円

■販売場所：テイクアウトフード

ムーミン谷のカップソフト

「スニフとみつけたブルーベリーヨーグルト」

■販売価格：650円

■販売場所：テイクアウトフード

ブルーなごろっとパイナップルのかき氷

■販売価格：単品1,780円

ドリンクセット2,000円

■販売場所：レットゥラ ラウンジ

ママのお手製リンゴンベリージャムとヨーグルトのかき氷

■販売価格：単品1,780円

ドリンクセット2,000円

■販売場所：レットゥラ ラウンジ

▶「ムーミン谷でみずあそび」がより満喫できる新グッズ

※価格はすべて税込

キッズTシャツ（100・150cm）

■販売価格：各3,000円

カラフルゼリー ■販売価格：900円

レモンパイ ■販売価格：750円

ニョロニョロウォータートイ ■販売価格：880円

A5クリアファイル ■販売価格：385円

ポストカード ■販売価格：300円

■販売場所：はじまりの店・ムーミン谷の売店

びしょ濡れ必至の新サマー・ショー「夏のモランとスノー＆スプラッシュ」を記念して、手乗りサイズのぬいぐるみが新登場！

ぬいぐるみ モラン（S）

■販売価格：2,500円

■販売場所：はじまりの店・ムーミン谷の売店

▶「こども応援キャンペーン」今年の来園プレゼントは冷感ミニタオル！

2026年7月3日（金）～9月30日（水）までの 期間、お子さまの夏の体験を応援する「こども応援キャンペーン」を実施。4 歳～高校生の皆さまは1デーパス（通常価格1,300円）が500円（税込）でご購入いただけます。NPO法人ディーセントワーク・ラボのこの特別企画に関連し、ご来園いただいたお子さま（未就学児も含む）へ、同NPO法人が主催する「トントゥフェスティバル2026（開催場所：メッツァビレッジ）」オリジナルデザインの冷感ミニタオルをプレゼントします。

■配布期間：2026年7月3日（金）～8月31日（月）

■配布時間：10:00～

■配布場所：ムーミンバレーパーク はじまりの入りエリア

※ムーミンバレーパークご来園いただいた未就学児を含むお子さまが対象、おひとりさま1枚限り。

※数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります。

2026年7月26日（日）、8月2日（日）ワークショップを開催！

またキャンペーン期間中、自然の素材を使ったワークショップをメッツァビレッジにて開催します。昨年好評だった竹とうろうづくりに加え、今年は飯能の藍を使った藍染め体験も！

自分で作るもののほか、参加者みんなで作る作品は、2026年10月3日（土）4日（日）に同じくメッツァビレッジで開催する「トントゥフェスティバル」に展示します。

ワークショップやトントゥフェスティバルの詳細等はトントゥフェスティバルの公式ウェブサイト、インスタグラムでの発表をお待ちください。夏休みの思い出づくりに“ひとりでも、みんなでも”ぜひご参加ください！

▶お得なキャンペーン実施中。夏イベントを思いっきり楽しもう！

■対象期間：2026年7月3日（金）～9月30日（水）

■販売価格：こども（4歳～高校生）500円（税込）

※学生証を確認させていただく場合がございます

■チケット購入：公式オンラインチケット及び、各種プレイガイドでご購入いただけます。

【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】

https://www.asoview.com/channel/tickets/lf5lbhTO9i/(https://www.asoview.com/channel/tickets/lf5lbhTO9i/)

【ムーミンバレーパーク チケットブース】当日チケット販売時間 10:00～閉園1時間前まで

■「こども応援キャンペーン」詳細：https://metsa-hanno.com/event/45544/(https://metsa-hanno.com/event/45544/)

■対象期間：2026年7月3日（金）～9月30日（水）

■対象：18歳～22歳

※身分証明書の確認をさせていただく場合がございます

■販売価格：前売限定2,200円（税込）

※ムーミンバレーパークチケットブースでの当日券の販売はございません

■チケット購入：公式オンラインチケット及び、各種プレイガイドでご購入いただけます。

【ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！）】

https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000036277(https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000036277)

■「U22 パス」詳細：https://metsa-hanno.com/event/45543/(https://metsa-hanno.com/event/45543/)

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

<メッツァビレッジについて>

フィンランド語で「森」を意味する「メッツァ」は、豊かな自然に包まれた湖畔の北欧ライフスタイル体験施設。100種類を超える北欧ブランドの取り扱いがある輸入雑貨を中心としたマーケットホール、レストラン・カフェ、季節ごとのワークショップやイベントも開催しています。湖でのフローティングが楽しめるボートアクティビティ、車中泊が可能なRVパークなど「自然」を身近に感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。

また隣接する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」も運営しています。

https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「メッツァ（メッツァビレッジ・ムーミンバレーパーク）」公式サイト：https://metsa-hanno.com/

「メッツァビレッジ」公式X：https://x.com/Metsa_Official

「ムーミンバレーパーク」公式X： https://x.com/metsamvp_info

「メッツァビレッジ」公式Instagram：https://www.instagram.com/metsavillage/

「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/