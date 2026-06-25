スターテイル、デジタルアセットスーパーアプリ「Startale App Japan Edition」の提供を開始

STARTALE LABS PTE. LTD.Startale App Japan Editionは、日本のユーザーの皆さまに向けたStartale Appの日本版です。EthereumおよびSoneium上のデジタルアセット管理、Mini Appの利用、Earn Vaultなどに対応し、日本語でより使いやすくご利用いただけます。2026年6月25日より、提供開始を記念したウェルカムキャンペーンも開催します。

Startale Groupは本日、日本のユーザーの皆さまに向けて、デジタルアセットスーパーアプリ「Startale App Japan Edition」の提供を開始したことをお知らせします。Startale App Japan Editionは、EthereumおよびSoneium上のデジタルアセット管理に対応したアプリです。

日本語インターフェースに加え、円建てでのポートフォリオ表示にも対応し、日本のユーザーの皆さまがより自然に使いはじめられるようにしています。今後は、日本のユーザーに向けた新機能やキャンペーンに加え、Startale GroupとSBIグループ各社が共同開発した円連動型ステーブルコイン「JPYSC」を含む、円建てステーブルコインとの連携も視野に入れています。

Startale App Japan Editionは、海外のWeb3サービスの利用体験をそのまま日本に持ち込むのではなく、日本のユーザーの皆さまが日常の中でデジタルアセットを管理・利用しやすくなることを目指したものです。

「Startale App Japan Editionの提供開始は、日本のユーザーの皆さまにオンチェーン金融をより身近に感じていただくための大切な一歩です。日本の利用環境やニーズに寄り添いながら、資産管理や決済、さまざまなオンチェーンサービスをより使いやすくしていくことで、オンチェーンアセットが日常に自然に溶け込む未来をつくっていきます。」

渡辺 創太（Startale Group CEO）

Startale Appについて

Startale Appは、デジタルアセットの管理とオンチェーンサービスの利用を一つにまとめたスーパーアプリです。ユーザー自身がデジタルアセットを管理できる非カストディアル型のウォレットを提供し、アカウントアブストラクション（AA）に対応することで、複雑になりがちなオンチェーンでの操作をより使いやすくしています。

中央集権型の取引所に資産を預けるのではなく、自分のウォレットでデジタルアセットを保有・管理できる点が特徴です。Startale App Japan Editionでは、入金やスワップに対応した日本語インターフェース、オンチェーンエコシステムを利用できるMini App、USDSCをEarn VaultへデポジットできるEarn機能などを提供します。

ローンチ記念ウェルカムキャンペーン

2026年7月25日まで、期間限定のウェルカムキャンペーンを開催します。キャンペーン期間中、Startale Appに10 USDCを入金いただいた方、またはEarn Vaultへ5 USDSCをデポジットいただいた方を対象に、Startale Appのアプリ内ポイントである「STAR Points」をプレゼントします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114522/table/22_1_0f8d946014847ef2cbf1dbcf03459d44.jpg?v=202606251051 ]

※キャンペーンの詳細条件は、Startale App上またはキャンペーンページをご確認ください。

Startale Appの始め方

Startale App Japan Editionは、現在ご利用いただけます。アプリにアクセスし、数ステップでStartale Appアカウントを作成できます。ウォレットを有効化したあと、キャンペーン期間中にUSDCの入金、またはUSDSCのEarn Vaultへのデポジットを行うことで、STAR Pointsの付与対象となります。

本件に関するお問い合わせ

Startale Group 広報担当 marketing@startale.com