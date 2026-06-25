株主優待制度に関するお知らせ

株式会社クラダシ

株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、2026年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主の皆さまへの株主優待制度について、お知らせいたします。

■株主優待制度の継続理由

株主の皆さまの日頃のご支援に感謝するとともに、当社サービスであるソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」でのお買い物を通じて、フードロスという課題やお買い物が社会貢献につながる事業についてのご理解をより一層深めていただき、当社のファンになっていただくことを目的として株主優待を実施しております。

引き続き、投資先としての魅力を高め、当社のサービスを楽しみながら中長期的に当社株式を保有いただきたく、株主優待制度を継続いたします。

今後も株主の皆さまとともに、フードロス削減をはじめとする社会課題の解決に取り組み、Kuradashiでの社会貢献を伴うお買い物をより一層お楽しみいただけるよう、サービスの充実に努めてまいります。

■株主優待制度の内容

1. 優待内容

保有株式数に応じて、ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」(https://kuradashi.jp/)にてご利用いただける割引クーポンを贈呈いたします。優待内容は下表のとおりとし、当社サイトの幅広い商品ラインナップにおいて、引き続きご利用いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14485/table/711_1_598173846bd0f3d82fc091d2b9b69d2e.jpg?v=202606250651 ]

※1回の注文につき、クーポンは1つまでご利用いただけます。複数クーポンの併用はできません。

※クーポンは税込3,000円以上のお買い物の際にご利用いただけます。

・複数商品のあわせ買いにも利用可能です。

・送料を含めた合計金額が税込3,000円以上の場合にご利用可能です。

※その他のクーポンの利用方法、注意事項等詳細につきましては、決定次第、当社ホームページにてご案内いたします。

2. 対象となる株主様

2026年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式１単元（100株）以上を保有する株主様を対象といたします。

3. お届け時期

2026年9月中旬ごろ（株主総会招集通知に同封を予定）

■楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」とは

Kuradashiは、楽しいお買い物で、みんなトクするソーシャルグッドマーケットです。フードロス削減を目指し、まだ食べられるにもかかわらず捨てられてしまう可能性のある食品などを、おトクに販売しています。

さらに、売り上げの一部を環境保護・災害支援などに取り組むさまざまな社会貢献団体への寄付やクラダシ基金として活用し、SDGs17の目標を横断して支援しています。

楽しくておトクなお買い物が、社会に良いことにつながる。そんな、全く新しいソーシャルグッドマーケットを創出しています。

URL：https://www.kuradashi.jp/

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」：https://www.kuradashi.jp/

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」：https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」：https://tsurukame-kitchen.com/

・オンライン料理教室「La Table de SHIORI Online」：https://online.atelier-shiori.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧：https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのインパクト】

・インパクトサイト：https://corp.kuradashi.jp/impact/

・サステナビリティレポート：https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2026年3月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：37,951トン ・経済効果：184億6,465万円

・CO2削減量 ：100,607t-CO2 ・支援総額：187,674,126円

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「Kuradashi」、「ソーシャルグッドマーケット」、「1.5次流通」、「もったいないを価値へ」は株式会社クラダシの登録商標です。