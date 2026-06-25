ランスタッド、需要拡大する単発・短期労働市場に対応　首都圏のスポット派遣体制を大幅に強化　7月1日に「首都圏スポット支店」を開設

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、2026年7月1日より、東京、千葉、横浜のスポット拠点を統合し、新たに「首都圏スポット支店」を開設いたします。これにより、数十万人が日雇い稼働する圧倒的な需要ポテンシャルを持つ東京エリアを中心に、スケールメリットを活かした効率的な組織運営とサービス力の強化を図ります。

■ 深刻化する人手不足と急拡大するスポットワーク需要

昨今、日本の労働市場は生産年齢人口の減少に伴う深刻な人手不足に直面しており、特にサービス業や物流、イベント、バックオフィス業務などにおいて、突発的な欠員補充や繁忙期の労働力確保が企業の死活問題となっています。一方、働く側においては、物価高騰を背景とした副業・兼業の希望者や、タイパ（タイムパフォーマンス）を重視して「自分の都合が良い時間だけ効率的に働きたい」というニーズが急増しています。「スキマバイト」や「スポットワーク」と呼ばれる単発・短期の働き方は、一過性のブームを超えて一般的な労働インフラとして定着しつつあり、一般社団法人スポットワーク協会の発表によると、2025年10月1日時点での登録者数は約3800万人で、過去5年で約3倍に増加しています。

■安心感と手軽さを両立 「スキマバイト」とは違う、ランスタッドの「スポット派遣」

ランスタッドのスポット派遣は、空いた時間を使って効率よく働ける単発のお仕事です。企業と直接契約を結ぶ「スキマバイト」とは異なり、働き手とランスタッドが契約を結びます。そのため、現場でのトラブルや労災時にもプロの担当者が間に入ってしっかりサポートする「安心感」と、専用アプリ「ポチゴー」でお仕事探しから勤怠管理まで完結する「手軽さ」を両立しています。 スキマバイトとスポット派遣の詳しい違いや多様な活用術については、ランスタッドのオウンドメディア『キャリアHUB』でご紹介しています。

詳細はこちら：www.randstad.co.jp/careerhub/diversity/20260603.html(https://www.randstad.co.jp/careerhub/diversity/20260603.html)

■ DMPの導入と「ワンチーム」体制による圧倒的な利便性

ランスタッドが推進するDMP（デジタルマーケットプレイス）は、派遣先となる企業様が専用ポータルを通じて発注業務と手配状況の確認ができる仕組みとなっており、クライアント様の手間と工数負担を軽減いたします。また、手配状況を可視化し、タイムリーに人材を確保することで、圧倒的な利便性を実現します。さらに、営業とマッチングの役割を明確に分離し「ワンチーム」化することで、お客様のビジネスの成功を強力にサポートしてまいります。

■ 首都圏スポット支店 支店長 岩坪 将太のコメント

これまでの個別運用から、首都圏をワンチームに統合することで、急な増員が必要な企業様へ『どこよりも早く、確実な人材マッチング』が可能になります。また、働くスタッフの皆様には、専用アプリ『ポチゴー』による手軽さを提供しつつ、万が一の際もプロが伴走する安心感をお届けします。私たちは、この新しいスポット派遣のカタチで、首都圏の深刻な労働力不足の解消にコミットしてまいります。またDMP導入を基にした業務効率化を推進することで、クライアントやスタッフの皆様に対して常に最高品質のサービスをカスタマイズして提供してまいります。

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 38,480人

[売 上] 4兆2,537億円(230億7,700万ユーロ) 2025年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大※¹ ）

[資 本 金] 7,376億8,866万円(40億200万ユーロ) 2025年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ184.33円換算/ 2025年12月末時点)

※¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材およびクライアント企業に選ばれるパートナーとして 、労働市場の深い理解と4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じ、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。私たちは、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する働く世界において人々が価値ある存在であり続けられるよう支援することに注力しています。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い働く世界の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約38,000人の社員が働いています。2025年には、15万社近いクライアント企業と170万人以上の働く人々を支援し、231億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 11年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

１）ランスタッド・エンプロイヤーブランドリサーチ2026 （下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report(https://services.randstad.co.jp/ja-jp/download/form/the-employer-brand-research-2026-report)

２） ランスタッドワークモニターレポート2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report(https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report)

３） ランスタッド法人向けブログ「WorkforceBiz」

https://services.randstad.co.jp/blog(https://services.randstad.co.jp/blog)

４）ランスタッド個人向けコンテンツサイト「キャリアHUB」

https://www.randstad.co.jp/careerhub/(https://www.randstad.co.jp/careerhub/)