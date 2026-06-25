【ルイ・ヴィトン】セラミックを纏ったウォッチ「ルイ・ヴィトン モントレー」、2027春夏メンズ・ファッションショーで鮮烈なデビュー

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、2027春夏メンズ・ファッションショーの開催に際し、セラミック製の新作「ルイ・ヴィトン モントレー」の2モデルを発表しました。これらのタイムピースは、コレクションを象徴する2つのショールックを引き立てるチャームタグとして披露されました。

2025年には、メゾン初の腕時計「LV I」を再解釈した「ルイ・ヴィトン モントレー」のイエローゴールドによる限定エディションを発表。グラン・フー エナメルダイヤルと自社製自動巻きムーブメントを備えたこのモデルに続き、新たなセラミック仕様が、この象徴的なタイムピースへのオマージュをさらに深めます。

「ルイ・ヴィトン モントレー」はこのたび、セラミック仕様で登場。大胆なグリーンと、艶やかなブラックという2つのバリエーションを展開します。いずれのモデルも、1988年の「LV II」モデルに由来し、コレクターの間で親しみを込めて呼ばれてきた「モントレー」の精神を見事に再解釈しています。このモデルは、イタリア人建築家兼デザイナー、ガエ・アウレンティとの先見的なコラボレーションによって誕生しました。

「ラ・ファブリク・デュ・タン ルイ・ヴィトン」によって設計・製造されたこれらの新作は、卓越した時計製造技術と革新的な素材開発力を融合。特徴的なペブルシェイプのケース、自社製自動巻きムーブメント LFT MA01.02、そして印象的なグラフィックディテールを備え、メゾンの大胆さと現代的なエレガンスを体現しています。

「ルイ・ヴィトン モントレー」のセラミックモデルは、9月26日より発売予定です。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。