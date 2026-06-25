青楓館高等学院の学院長・藤原と在校生が「教育AIサミット」 に登壇・出展

株式会社青楓館

兵庫県明石市・芦屋市に拠点を置く通信制高校サポート校・青楓館高等学院は、2026年6月10日から12日に開催された国内最大級のIT・テクノロジー展示会「Interop Tokyo 2026」内「AI NATIVE EXPO」に、学院長・藤原照恭と在校生・佐藤諒の2名で登壇しました。同イベントでは、生徒向け教育×AIプラットフォーム「エデュマッチ」のブース出展も行いました。

文部科学省は2023年にAI活用ガイドラインを発出し、2024年に改定し、学校現場でのAI活用を推奨する方針を示しています。こうした流れの中、高校生がビジネス・テクノロジー領域のIT展示会で登壇しました。

セッションでは、本校在校生である佐藤諒が自ら開発した「エデュマッチ」をその場でデモンストレーションし、来場者から寄せられた改善要望をAIを用いてリアルタイムで反映させました。

■ セッション登壇：200名超の前でAIアプリをリアルタイムで改修・デモ

Interop Tokyo 2026において、青楓館高等学院の学院長・藤原照恭と在校生・佐藤諒は、一般社団法人 教育AI活用協会との共同セッションに登壇しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/106384/table/38_1_20791cfb64e83bf69dd577c857d5e064.jpg?v=202606250451 ]

学校現場ではAIの導入率はまだ低いものの、思考補助・個別最適化・探究支援などの活用が進んでいます。こうしたAI活用の本質は単なる効率化ではなく、人間の「考え方」「学び方」「意思決定」の構造そのものが変わり始めている点にあります。本セッションでは、教育現場でのAI活用事例を起点に、企業における人材開発への転用可能性を議論しました。

■ ブース出展：「エデュマッチ」を教育関係者へ直接紹介

青楓館高等学院は同イベントにてブース出展も実施。学院長・藤原照恭、在校生・佐藤諒、教育AI活用協会メンバーが来場者対応にあたり、教育×AIプラットフォーム「エデュマッチ」を紹介しました。

エデュマッチとは

・教育現場とEdTechをつなぐマッチングプラットフォーム

・教育関係者・生徒を対象に、最新の教育事例・EdTechサービス・セミナー情報・AIニュース・AI検定などを提供

・今回のInterop出展にあわせ、在校生・佐藤悟が中心となってリニューアルを実施

・運営：株式会社スタディパーク 協力：一般社団法人 教育AI活用協会

・サービスURL：https://edu-match.com/

教育・IT双方の関係者が集まる展示会でのブース出展を通じ、エデュマッチの認知拡大と教育現場へのEdTech普及を進めました。

■ 在校生・佐藤諒のコメント

もともとAIそのものに強い関心があって、勉強や情報収集、アイデア整理まで、いろんな場面でAIを活用しています。今回はその中で、エデュマッチというアプリ開発に挑戦する機会をもらいました。こうしたらもっと良くなるんじゃないかと思ったところを、自分の手で形にしていく過程はすごく楽しかったです。今回の登壇を通じて、AIを教育現場でどう活かせるかにますます興味が湧きました。これからも自分なりの方法で、学びとAIをつなげていきたいです。

■ 学院長・藤原照恭のコメント

生徒がInteropという場で、ビジネスパーソンの方々と同じ壇上に立ち、ブースにも立てたことを誇りに思います。青楓館では『環境を渡せば生徒は自走する』を信じてきました。今回の佐藤がまさにその証明です。AIは使い方次第で、どんな生徒の可能性も無限に広げられる。私たちはその環境をこれからも作り続けます。

■ 青楓館高等学院のAI部について

青楓館高等学院が設置する「AI部」は、生徒が主体となってAIアプリの企画・開発・発信を行う課外活動組織です。

主な実績

・防災AIアプリ開発し、衆議院第一議員会館で国や教育関係者約50名に向けてピッチを実施

・東京大学で開催された教育AIサミットにて、「AIアプリ開発ワークショップ」を企画・運営

・一般社団法人 教育AI活用協会との全国展開活動

・学校図書館向け書籍管理アプリ開発

■ 今後の展望

青楓館高等学院は、2026年8月7日に衆議院第一議員会館で開催される「教育AIサミット2026」への登壇を予定しています。文部科学省の後援のもと、研究者や政治家、教育行政の関係者など多くの関係者が集うこの舞台で、本校の先進的な取り組みを広く発信していく方針です。

今後も、教育×AIプラットフォーム「エデュマッチ」の機能拡充と教育現場への普及を進めるとともに、海外の教育機関との連携・共同プロジェクトを深化させてまいります。さらに、AI部の活動を全国の学校へ展開することで、「高校生がAIを活用して社会課題に取り組む」という新たな教育モデルの普及と定着を目指します。

■ 一般社団法人教育AI活用協会（AIUEO）概要

教育現場におけるAI活用の普及と教育の質向上を目的とした団体です。衆議院第一議員会館にて「教育AIサミット」を、2024年・2025年と2年連続で開催し、関係省庁や教育関係者、企業、自治体が一堂に会し、生成AIの活用事例を共有しました。さらに、東京大学での教育AIハッカソン、コクヨThe CAMPUSでの実例紹介、幕張メッセでの「教育AIサミット in Interop Tokyo」など、多彩な活動を通じて教育現場のアップデートを推進。教育の未来を切り拓くための実践的な取り組みを全国規模で展開しています。

HP：https://ai-ueo.org/

■ 青楓館高等学院概要

青楓館は、「自分らしく生きていく」を掲げ、一人ひとりの個性を尊重した教育を行う通信制高校サポート校です。兵庫県明石市・芦屋市を拠点に、課題解決型学習（PBL）や各界のプロを招いたゲスト授業を通じ、生徒の「やりたい」に合わせた多様な進路を支援しています。

また、一般社団法人教育AI活用協会より「AI先端モデル校」に認定されています。校内でのAI活用にとどまらず、生徒自らがAIアプリ開発・発信するなど、先端技術を活用した次世代の教育モデルを構築しています。

Webサイト：https://seifukan-gakuin.com/

X：https://x.com/seifukan_gakuin

Instagram：https://www.instagram.com/seifukan_gakuin/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7eu0Rp-q6jmPufAoEcNmGg

■ 本リリースに関するお問い合わせ

メディア関係者の皆様からの取材依頼、登壇者へのインタビュー等は下記までご連絡ください。

企業名：青楓館高等学院

担当者名：蓮沼（広報担当）

電話番号：078-915-0775

メールアドレス：hasunuma.momoka@seifukan-gakuin.com

受付時間：平日 10:00～18:00