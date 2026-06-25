梶裕貴、ぺこぱ、ゴー☆ジャス、≒JOYが登場！「好き」を貫く熱気に包まれた「YOANI学院祭2026」を開催

株式会社代々木アニメーション学院

株式会社代々木アニメーション学院（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊藤 太郎）は、2026年6月20日（土）・21日（日）に、「YOANI学院祭2026」を東京校、池袋校、福岡校、広島校、札幌校で開催しました。

今年のテーマは「好きをでっかく貫け！」。全国9校舎で2週連続開催する学院祭の第1週目として、声優、アニメ、イラスト、マンガ、VTuber、ライブ制作など、エンターテインメント業界を目指す学生たちが、日頃の学びや制作の成果を発表しました。

当日は、声優・梶裕貴さんによる在学生向け特別授業をはじめ、ぺこぱさん、当学院卒業生であるゴー☆ジャスさんのお笑いライブ、≒JOYの江角怜音さん、大信田美月さん、高橋舞さんらによるトーク企画などを実施。各校舎では学生によるステージパフォーマンス、作品展示、アニメ上映なども行い、大きな盛り上がりに包まれました。

●梶裕貴さんが在学生向け特別授業「AI時代のこれからの声優」に登壇

東京校では、声優・梶裕貴さんによる在学生向け特別授業「AI時代のこれからの声優」を実施しました。

本特別授業は、東京校で声優・エンターテイナー学部、芸能スタッフ学部をはじめとする多くの学生たちが聴講したほか、各校舎へも配信を行い、全国の在学生が同じ時間に学びを共有しました。

声優を取り巻く環境が大きく変化する中、AI時代における声優の可能性や、表現者として大切にすべき姿勢について、梶さんご自身の経験を交えながらお話しいただきました。

当日は、梶さんから「AIと共存しつつ、ポジティブなものづくりをしていきたいと考えているのと同時に、やはり声優としての矜持といいますか、「人間にしか生み出せないものが必ずある」「人間が負けるわけない」という想いも強くあるので、そこはある意味、音声AIプロジェクト 『そよぎフラクタル』プロデューサー・梶裕貴から、声優・梶裕貴への挑戦状であるとも思っています。」というお話があり、参加した学生たちは真剣な表情で耳を傾けていました。

第一線で活躍するプロの言葉を直接受け取ることで、学生たちにとって、これからの学びや進路を考える貴重な機会となりました。

●東京校にぺこぱさん、広島校に卒業生・ゴー☆ジャスさんが登場！会場を笑顔で包んだお笑いライブ

学院祭では、お笑いライブも開催しました。

東京校には、ぺこぱさんが登場。ステージではネタを披露し、会場を大きな笑いに包みました。さらに、学生が制作した作品のアフレコにも挑戦。在学生も共演し、学院祭ならではの特別なステージとなりました。

広島校には、代々木アニメーション学院の卒業生でもあるゴー☆ジャスさんが登場。卒業生としてエンターテインメントの現場で活躍する姿を見せ、会場を大いに沸かせました。

プロとして活動するゲストのステージを間近で体感する時間は、学生にとっても大きな刺激となりました。

●≒JOYの江角怜音さん、大信田美月さん、高橋舞さんが登場。ステージに立つ・ステージを支える仕事をテーマにトーク企画を実施

東京校では、≒JOYの江角怜音さん、大信田美月さん、高橋舞さんと、＝LOVE ≠ME ≒JOY運営責任者の伊藤太郎によるトーク企画を実施しました。

「ステージに立つ仕事」と「ステージを支える仕事」をテーマに、業界を目指したきっかけや、仕事をするうえで心がけていることなど、エンターテインメントの現場に関わるリアルな話が語られました。

学生たちは、表に立つメンバーの視点と、グループを支える運営側の視点の両面から、アイドルに関わる仕事について学ぶことができました。

華やかなステージの裏側にある努力や考え方に触れることで、エンターテインメント業界を目指す学生たちにとって、将来の仕事をより具体的に思い描く機会となりました。

●歌・ダンス・朗読劇、学生制作アニメ上映、イラスト展覧会など、各学科の企画も大盛況

各校舎では、学生による歌・ダンス・朗読劇などのステージパフォーマンス、学生制作アニメの上映、イラスト展覧会など、学科ごとの特色を活かした企画を多数実施しました。

ステージでは、学生たちが日々の授業で磨いてきた表現力を披露。観客の拍手や声援を受けながら、堂々とパフォーマンスを行いました。

また、学生制作アニメの上映やイラスト展覧会では、授業や合同制作を通して生まれた作品を展示・発表。来場者は、学生それぞれの個性や技術、作品に込めた想いに触れました。

校舎全体が学生の熱気と来場者の笑顔に包まれ、「好き」を原動力に学ぶ代アニ生の姿が感じられる学院祭となりました。

●6月27日・28日は大阪校、名古屋校、仙台校、金沢校でも開催

「YOANI学院祭2026」は、6月27日（土）・28日（日）にも大阪校、名古屋校、仙台校、金沢校で開催します。

※金沢校は6月28日（日）のみ開催。

各校舎では、学生によるステージ企画、作品展示、体験型プログラムなど、それぞれの校舎ならではの企画を予定しています。

代々木アニメーション学院で学ぶ学生たちの「好き」と「本気」が詰まった学院祭を、ぜひ各校舎でご体感ください。

■YOANI学院祭2026 特設ページ

https://www.yoani.co.jp/lp/gakuinsai2026/(https://www.yoani.co.jp/lp/gakuinsai2026/)

株式会社代々木アニメーション学院

代々木アニメーション学院は、1978年設立のアニメ・エンターテインメント分野に特化した専門校です。声優、アニメ、イラスト、マンガ、VTuber、ライブ制作など、多彩な分野で業界を目指す学生の学びを支えています。



全国9校舎での全日課程をはじめ、夜間課程、通信課程、週1コース、高等部、大学部など、多様な学び方を展開。芸能プロダクション運営（所属タレント：＝LOVE、≠ME、≒JOY）や施設運営も行い、業界の最新トレンドや現場のノウハウを教育へ還元しています。



■公式ホームページ

https://www.yoani.co.jp/



■会社概要

会社名：株式会社代々木アニメーション学院

所在地：東京都千代田区神田三崎町1-3-9 MCビル5階

代表者：代表取締役社長 伊藤 太郎

設立：1978年6月

事業内容：教育事業、エンターテインメント事業、施設運営事業

コーポレートサイト：https://corporate.yoani.co.jp/