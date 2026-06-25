PUBLIC TOKYOが神宮前に旗艦店をオープン

株式会社TOKYO BASE

株式会社TOKYO BASE（東京都港区、代表取締役CEO 谷正人）が展開する、ALL MADE IN JAPAN のハイエンドカジュアルブランド「PUBLIC TOKYO（パブリック トウキョウ）」が、2026年6月26日に神宮前店をオープンいたします。同ブランドとしては国内初の単独路面店舗となります。

内装では日本の伝統的な神社から着想を得た空間デザインを採用。店内中央には社殿を思わせる象徴的な空間を設け、神楽鈴や賽銭箱をモチーフとした造作を配置しました。木材や和紙を想起させる素材使い、格子や提灯などの意匠を現代的に再構築することで、日本のクラフトマンシップと東京の感性が融合する旗艦店を実現しました。

またオープンを記念して当店舗限定のアイテムの発売いたします。この新たな拠点を通じて、より多くの世界中の方々にPUBLIC TOKYOの世界観をお届けできることを心より楽しみにしております。

店舗情報

オープン日：2025年6月26日（金）

住 所：住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前６丁目２５－１６

営 業 時 間：12:00 - 20:00

神宮前店限定アイテム

今夏人気のシリーズから、神宮前店限定カラーが登場します。

麻調ポリエステルとTR素材を交織した新感覚の麻調素材を使用。程よいドライ感とナチュラルな表情、奥行きのあるカラーミックスが魅力です。涼しげな見た目でありながら、シワになりにくく、快適なストレッチ性も兼ね備えています。メンズ・ウィメンズともに同素材で展開し、セットアップでのスタイリングも楽しめるラインナップです。

22,000円(税抜)

22,000円(税抜)

ウエストのドローストリングが特徴の「ブッチャーリネンドロストシャツ」は、シルエットを調整することで女性らしいペプラムフォルムへと変化。開襟デザインによる抜け感と、程よくゆとりのあるシルエットが魅力です。「ブッチャーリネンドレープイージーパンツ」とのセットアップで、リラックス感と上品さを兼ね備えたスタイルを提案します。

18,000円(税抜)

18,000円(税抜)

23,000円(税抜)

23,000円(税抜)

「キモノスリーブTEE」は、日本の着物から着想を得た袖のデザインを採用し、ゆったりとしたシルエットで現代的に表現。「トリプルタックワイドパンツ」は、袴をイメージしたボリューム感のあるシルエットが特徴です。日本の伝統的な衣服の要素を現代のデイリーウェアへと昇華した、PUBLIC TOKYOならではのセットアップです。

PUBLIC TOKYO（パブリックトウキョウ)

“THE TOKYO CASUAL”

日本の伝統的な技術をベースに、 東京の研ぎ澄まされた感性で創り上げる。 新たな、TOKYO CASUAL BRAND。 一つひとつの生活の瞬間を、美しく彩るベーシックアイテム。 純度の高いジャパンクオリティーが紡ぐ、機能性と着心地。 すべての日常に、優しく寄り添う。 ALL MADE IN JAPAN この価値は、真似できない。 さぁ。TOKYOのスタンダードスタイルを。

公式サイト： https://public-tokyo.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/public_tokyo/