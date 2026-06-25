【ＪＲ東海】ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴに新たに鉄道事業者２社が出店します～今回は岳南電車、三岐鉄道が仲間入りします～

東海旅客鉄道株式会社

東海旅客鉄道株式会社（以下、「ＪＲ東海」）が運営するＥＣサイト「ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ」において、新たに岳南電車株式会社（以下「岳南電車」）、三岐鉄道株式会社（以下「三岐鉄道」）が２０２６年６月２５日（木）１５時より出店いたします。

各社オリジナルグッズの販売を中心に展開し、今後はイベントの実施やクラウドファンディング、鉄道廃品販売など、多様な取り組みを通じて、それぞれの鉄道会社ならではの魅力を幅広くお届けしてまいります。

１．各社の紹介及び主な商品

１. 岳南電車

静岡県富士市を走る、全長約９．２kmの岳南鉄道線を運行しています。ＪＲ東海とは東海道本線の吉原駅で接続しています。全駅から富士山を望める沿線環境に加え、短い路線ながら東海道新幹線の高架を２度くぐる立体交差が特徴です。製紙工場群に囲まれた区間では、昼夜で表情を変える工場夜景が魅力です。今回の出店では、こうした沿線の魅力や車両にちなんだグッズを取り揃えます。

（ショップ名）岳南電車 ＧＡＫＵＴＥＴＳＵ ＳＴＯＲＥ

（主な商品）

車内補充券風メモ帳セット（岳南線内完結用及び国鉄連絡用） 税込1,600円岳南電車オリジナル7000形ボディバッグ～ミニがくちゃんもつれてって～） 税込2,200円全車両カラートートバッグ 税込2,000円岳南電車 ほうじ茶カレー２個セット 税込1,300円

（ショップページＵＲＬ）

https://market.jr-central.co.jp/shop/c/cgakunan/

２. 三岐鉄道

三重県北勢地域で北勢線と三岐線の２路線を運行しており、ＪＲ東海とは関西本線の桑名駅や、富田駅（貨物列車のみ）と接続しています。北勢線では国内でも希少なナローゲージ（７６２mm）が採用されており、三岐線ではセメント輸送を担う貨物列車が現在も運行されているほか、ＪＲ東海が譲渡した２１１系を改造した５０００系が営業運転で活躍しています。今回の出店では、この５０００系のグッズを中心に取り揃えます。

（ショップ名）三岐鉄道公式ショップ

（主な商品）

三岐線下じき（第４弾） 税込400円三岐線５０００系電車型ペンケース 税込1,500円「タキ１９００」トートバッグ 税込1,200円「ホキ１１００」トートバッグ 税込1,200円

（ショップページＵＲＬ）

https://market.jr-central.co.jp/shop/c/csangi/

ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ内の鉄道事業者特集ページでも、今回出店する２社を追加いたします。

（鉄道事業者特集ページＵＲＬ） https://market.jr-central.co.jp/shop/e/erailcom/(https://market.jr-central.co.jp/shop/e/erailcom/)

２．「いいもの探訪」及び「ＳＡＮＣＨＩ ＣＯＬＯＲ」での連動企画

ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴの姉妹サイトとして沿線各地の名産品を取り揃える「いいもの探訪」と、ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴ内で全国の特産品を展開する「ＳＡＮＣＨＩ ＣＯＬＯＲ」では、ＪＲ東海ＭＡＲＫＥＴに出店する鉄道事業者にゆかりのあるエリアの魅力をお届けする特集企画を実施しています。今回出店する２社に関連するエリアの商品を新たに追加し、鉄道とあわせてその地域ならではの魅力をお楽しみいただける内容としました。ぜひご覧ください。

（いいもの探訪 特集企画ページＵＲＬ）

https://e-mono.jr-central.co.jp/shop/e/erailcom/

（ＳＡＮＣＨＩ ＣＯＬＯＲ 特集企画ページＵＲＬ）

https://market.jr-central.co.jp/shop/e/eS020-fo5/

※商品デザインはイメージです。実際の車両や設備、マーク等と異なる場合がございます。

※内容・価格・数量・販売箇所・販売期間等は変更する場合がございます。また商品数には限りがございます。売切れの際はご容赦ください。