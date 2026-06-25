kubellストレージが運営する「セキュアSAMBA」が「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」オンラインストレージカテゴリで総合1位を獲得

株式会社kubell

株式会社kubellストレージ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中 哲成）は、提供するオンラインストレージサービス「セキュアSAMBA(https://info.securesamba.com/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=wp&utm_content=20260625)」が、スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 詩音、以下、スマートキャンプ）が主催する「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」のオンラインストレージカテゴリで総合1位を獲得したことをお知らせします。

また、同カテゴリの規模別・業種別の各部門（大企業部門、IT/通信/インターネット系部門など計8部門）においても1位を獲得しました。

「BOXIL資料請求数ランキング」の概要

BOXIL資料請求数ランキングは、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL」上でユーザーからおこなわれた資料請求をもとにスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2026年1月1日～2026年5月31日までの間におこなわれた資料請求数（※2）をもとに選出しています。

今回の総合1位の獲得は、多くの企業様がセキュアSAMBAの強みである高水準のセキュリティ体制、ユーザー数が増えてもコストが変わらないシンプルな料金体系、そしてITに不慣れな方にもわかりやすい優れた操作性を評価し、数多くの資料請求をいただいた結果であると受け止めております。

当社は今回の評価を励みに、今後も企業様の安全な情報共有とDX推進を力強く支えるパートナーとして、機能・サービスのさらなる向上に邁進してまいります。

なお、「2026年上半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、公式Webサイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載していただいている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

受賞内容

各部門の受賞内容は以下の通りです。

＜オンラインストレージ＞

総合1位

大企業部門1位

中小企業部門1位

IT/通信/インターネット系部門1位

サービス/外食/レジャー系部門1位

メーカー/製造系部門1位

不動産/建設/設備系部門1位

小売/流通/商社系部門1位

輸送/交通/物流/倉庫系部門1位

「セキュアSAMBA」の口コミはこちら

比較サイト「BOXIL」内「セキュアSAMBA」公式紹介ページ

https://boxil.jp/service/925/

オンラインストレージサービス「セキュアSAMBA」について

「セキュアSAMBA」は、8,000社以上（2024年5月時点）の導入実績と98%以上の継続利用率を誇る法人向け国産オンラインストレージサービスです。IT専任者が不在な中小企業でも迷わず使える直感的な操作性と、国内拠点の専任スタッフが導入から定着までを手厚くサポートすることで、社内でのスムーズな活用を支援します。高水準なセキュリティ、そしてユーザー数無制限のシンプルな料金体系により、現場の利便性と安全なファイル管理・共有を両立することができます。

サービス資料はこちら :https://info.securesamba.com/service-document?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=wp&utm_content=20260625

株式会社kubellストレージについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」をグループミッションとして掲げるkubellグループは、「DXを通じた中小企業の生産性向上」という社会課題に取り組んでいます。株式会社kubell（旧Chatwork株式会社）の100%子会社である株式会社kubellストレージは、オンラインストレージサービス「セキュアSAMBA」を通して、デジタルの専門知識がない方でも直感的に操作できるファイル管理・共有ツールを提供。仕事の効率化とセキュリティ強化の実現に寄与しています。

代表取締役社長：中 哲成（なかば てつじょう）

会社設立：2021年7月1日

事業内容：オンラインストレージ事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell-storage.com/