QT DIG∞、VALORANT部門所属のYuran選手が「Esports Nations Cup 2026」日本代表選手に選出！

株式会社QTnet

株式会社QTnet（本店：福岡市、代表取締役社長：小倉 良夫）のプロeスポーツチーム「QT DIG∞（キューティーディグ）」VALORANT部門に所属するYuran選手が「Esports Nation Cup 2026（以下、ENC2026）」の日本代表選手に選出されました。

QT DIG∞ Yuran選手

ENC2026は、所属プロチームの垣根を越えて国の代表として選手たちが集結し、国の威信をかけて戦うeスポーツ国別対抗戦です。VALORANT部門では110の国と地域が参加予定です。

Yuran選手を含む日本代表チームは、2026年6月26日（金）から6月28日（日）に開催されるアジア地区予選「Esports Nations Cup 2026 VALORANT: Asia Qualifier」に挑み、2026年11月8日（日）から11月15日（日）にサウジアラビア・リヤドで開催される決勝への出場権（2枠）を目指します。

Yuran選手は、国内外の競技シーンにおいて高いパフォーマンスを発揮し、QT DIG∞の中心選手として活躍してまいりました。このたびの日本代表選出は、これまでの競技実績と継続的な努力が高く評価されたものです。

日頃よりQT DIG∞を応援してくださるファンの皆さま、そしてスポンサーの皆さまに、心より感謝申し上げます。皆さまの温かい声援が、Yuran選手の大きな力となります。

Yuran選手、そして日本代表チームへの熱いご声援をよろしくお願いいたします。九州から世界へ挑むQT DIG∞の戦いに、ぜひご期待ください。

VALORANT

VALORANTは、ライアットゲームズが開発・運営する基本プレイ無料の5対5対戦型タクティカルFPS。

QT DIG∞（キューティーディグ）

QT DIG∞は福岡天神「esports Challenger’s Park（略称：チャレパ）」をホームスタジアムとし、eスポーツの無限の可能性を追求するQTnetのプロeスポーツチームです。

公式サイト：https://qtdig.com/

公式X：https://x.com/QT_DIG

オンラインストア：https://shop.qtdig.com/

■ Yuran選手

Yuran：https://x.com/YURANjp