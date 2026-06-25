NewMake、既製品に新たな価値を生み出す体験型ワークショップを7月1日開催

株式会社STORY&Co.

「体験をバトンにする。」をミッションに掲げる株式会社STORY＆Co.（本社：東京都千代田区、代表取締役：細川拓）は、循環型クリエイティブコミュニティ「NewMake」による、お手持ちのアイテムにオリジナル刺しゅうを施し、既製品に新たな価値を加える体験型ワークショップを、2026年7月1日（水）、原宿の刺しゅうとお直しのお店「PATCH&PLAY」にて開催いたします。現在、参加者を募集しています。

予約はこちら：https://www.andstory.co/stories/4223(https://www.andstory.co/stories/4223)

■既製品に新たな価値を生み出し、長く楽しむものづくり体験

刺しゅう専用機「SKiTCH PP1（スキッチ ピーピーワン）」オリジナルイラストイメージ

近年、既製品を購入するだけでなく、自分らしい表現を加えるカスタマイズや、愛着のあるものを長く使い続けるアップサイクルへの関心が高まっています。一方で、刺しゅうやソーイングは専門的な技術や設備が必要というイメージがあり、気軽に体験できる機会は限られています。

本ワークショップでは、参加者自身がスマートフォンやタブレットで作成したイラストデータをもとに、刺しゅう専用機「SKiTCH PP1（スキッチ ピーピーワン）」を活用し、約10分でオリジナル刺しゅうを制作します。完成した刺しゅうは、お持ち込みいただいたシャツやデニム、トートバッグなどへ施し、その日のうちにお持ち帰りいただけます。子どもが描いた絵を思い出として残したり、推し活グッズを制作したり、お気に入りのアイテムを自分らしくアップデートしたりと、一人ひとりのアイデアや想いを形にすることで、既製品に新たな価値を生み出します。

イベントでは完成した作品だけでなく、自分の手でものづくりを楽しむ時間そのものも大切にしています。初めて刺しゅうやソーイングに触れる方でも気軽に参加できる内容を通じて、ものづくりの楽しさを体感するとともに、自分らしい表現を加えながら、ものを長く大切に使い続ける新しい楽しみ方を提案します。

■開催概要

イベント名

【SKiTCH PP1体験】オリジナル刺しゅうワークショップ

開催日時

2026年7月1日（水）

第1回 11:00～12:30

第2回 13:30～15:00

会場

PATCH&PLAY

東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿ベルピア104

参加費

3,000円

※決済時にサービス手数料232円が追加されますのでご了承下さい。

持ち物

・刺しゅうを入れたいアイテム（デニム、シャツ、ブラウス、トートバッグなど）

・刺しゅうにしたいイラスト（単色・JPG／PNGデータ）

定員

各回2名・計４名

予約方法

https://www.andstory.co/stories/4223

※上記よりご予約を受け付けています

■NewMakeについて

NewMakeは、株式会社STORY＆Co.が展開するクリエイティブコミュニティです。「Repair, Renew, Continue」をコンセプトに、約1,600名のクリエイターとともに、国内外ブランドの余剰在庫や規格外品などを活用したアップサイクルやリペアをはじめ、ものづくりを通じて、既製品に新たな価値を与える取り組みを展開しています。人が集い、手を動かし、学び合う体験の場を創出し、自分らしい表現や、ものを長く楽しむ文化を広げることで、ファッションを起点とした循環型社会の実現を目指しています。

【Website】https://storyandco.co/service/new-make

【Instagram】NewMake official(https://www.instagram.com/newmake_official/)・NewMake Labo(https://www.instagram.com/newmakelabo/)

株式会社STORY&Co.について

社会課題を体験へと翻訳するコミュニティ「NewMake」の運営をはじめ、刺しゅうやお直しを通じて服との新しい関係性を提案するショップ「PATCH&PLAY」、体験シェアリングサイト「AND STORY」の企画・運営を行っています。また、ブランディングやコンテンツプロデュース、デザインコンサルティングを通じて企業やブランドの価値づくりを支援するとともに、サステナブルプロジェクトの企画・推進など、クリエイティブの力で体験を軸に展開しています。

会社概要

会社名：株式会社STORY&Co.(ストーリーアンドカンパニー)

代表者：代表取締役 細川 拓

所在地：東京都千代田区丸の内一丁目1番3号 日本生命丸の内ガーデンタワー3階

設立：2016年 https://storyandco.co/

【STORY&Co.に関するお問い合わせ】

support@storyandco.co

https://www.storyandco.co/contact