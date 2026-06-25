食べログ百名店「黒豚ふくや」姉妹店「赤坂 みふく」6月26日に福岡・赤坂でオープン

株式会社ＳｔｙＬｅ

「飲食を楽しむ人を増やす」を経営理念に掲げる株式会社StyLe（東京都新宿区・代表取締役：石川瑛祐）は、2026年6月26日（金）、食べログ「百名店」に選出された「とんかつとしゃぶしゃぶ。黒豚ふくや」の姉妹店「赤坂 みふく」を、福岡県福岡市中央区・赤坂エリアにオープンします。

新たにオープンする「赤坂 みふく」の看板メニューは、鹿児島県産の特選黒毛和牛「北さつま高崎牛」を使用した、贅沢を極める和牛料理です。

庭園を望む風情のある店内で、黒毛和牛の美味しさを存分に味わう「すき焼き」や「しゃぶしゃぶ」、さらには新鮮な国産牛ホルモンを使用した「牛もつ鍋」や、こだわりの逸品料理をお楽しみいただけます。

福岡といえば、「うまかもん（美味しいもの）」の宝庫です。もつ鍋をはじめとする名物料理が食文化を彩り、屋台に代表される“活気ある外食文化”が根付く街として知られています。

食べログ「百名店」やミシュランガイドに掲載された飲食店を多数経営する株式会社StyLeは、この福岡という土地で、飲食を愛するみなさまに「心からご満足いただける飲食体験」をご提供することをお約束します。

◼︎ 炭火で火を通す、特選黒毛和牛のすき焼き

看板メニューである「すき焼き」と「しゃぶしゃぶ」は、店内で焚き上げた炭火で調理。ガスではなく炭火を使用することでムラなく火を通した食材は、遠赤外線により旨みが内部に閉じ込めれるだけでなく、非常に柔らかい食感に仕上がります。最高級の食材を使用するからこそ、調理方法にまでこだわり抜きました。

すき焼きは、きめ細やかな霜降りと融点の低いしっとりとした脂質が特徴の「北さつま高崎牛」を、2種類の醤油と鹿児島県産の島ザラメをブレンドした“秘伝の割下”で仕上げております。

炭火の柔らかな熱が解く、最高ランクの「北さつま高崎牛」の脂と、“秘伝の割下”が織りなす濃厚な旨みをご堪能ください。

◼︎ 「0.01ミリ」鰹出汁で、未体験のしゃぶしゃぶ

しゃぶしゃぶのお出汁には、特別な削り機により、店内で「0.01ミリ」という極限の薄さに削り上げた鹿児島・枕崎産の本鰹節を使用。

本鰹節の香りに包まれた「北さつま高崎牛」と「六白豚」は、ポン酢とゴマだれを混ぜ合わせた、こだわりの「特製胡麻ポン酢」でいただきます。素材の旨みが溶け合う至福のメニューです。

◼︎ 新鮮かつ大ぶりな、国産牛もつ鍋

福岡を代表する名物である牛もつ鍋には、国産の牛ホルモンを使用。一度も冷凍していない新鮮な状態でいただく「大ぶりなもつ」を、青唐辛子をくわえた特製の柚子胡椒とともにお楽しみください。

◼︎ 〆まで贅沢な、こだわりの逸品料理

看板メニューはもちろんのこと、逸品料理にまでこだわり抜きました。和牛の旨みを閉じ込めた土鍋ごはんや、「北さつま高崎牛」を贅沢に使用した低温調理のユッケなどをご用意し、お通しから〆まで飲食を楽しんでいただけるラインアップでお待ちしております。

◼︎ こだわりの料理とともに、お待ちしております

私たちが目指すのは、飲食を愛する福岡のみなさまに、「心からご満足いただける飲食体験」をお届けすることです。当店には「離れ」のご用意もございます。庭園を望む店内で、至福の時間をお楽しみください。

これから「赤坂 みふく」は、地域に根ざす飲食店として、多くのみなさまに喜んでいただけるよう、誠心誠意を尽くして参ります。

◼︎ 会社概要

・会社名：株式会社アンバイアスド（StyLe Group）

・設立日：2012年5月

・本社所在地：〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉3-14-7

・代表取締役：石川 瑛祐

・事業内容：飲食店の運営 / 飲食店に関わる広告制作業務 / その他飲食店の運営に関わる一切の業務

・公式HP：https://stylegroup.co.jp/

◼︎ 店舗概要

・店名：赤坂 みふく

・住所：福岡県福岡市中央区大名1-4-11 カームプレイス大名 1F

・アクセス：福岡市地下鉄空港線・赤坂駅から徒歩8分

・営業時間：

月・火・水・木・金

15:00 - 23:00

土・日・祝日

12:00 - 23:00

・定休日：なし

座席数：58席

食べログURL：https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40073754/