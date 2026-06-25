夏の思い出を全力応援！千葉県の宿泊施設の運営・運営代行を展開する「永遠都コンフォルト」が、プールチケットや花火セットがもらえる『夏満喫プレゼントキャンペーン』を7月1日より順次スタート！

株式会社ＧＲＯＥＮＥＲ

貸別荘・宿泊施設の運営管理を行う宿泊ブランド「永遠都コンフォルト（運営：株式会社GROENER」は、2026年7月1日（水）より、対象施設にご宿泊いただいたお客様を対象に、夏の2大プレゼントキャンペーンを実施いたします。

永遠都コンフォルト

千葉県最大級のプール「蓮沼ウォーターガーデン」の無料入場チケット（大人用/最大4枚）や、プライベート空間で楽しめる「花火セット（先着30組様）」をご用意し、ご家族やご友人との特別な夏の思い出作りを応援いたします。

■ キャンペーン概要

１. 【いな穂の宿 和ひかり限定】蓮沼ウォーターガーデン チケットプレゼント

蓮沼ウォーターガーデンチケットプレゼント

千葉県最大級のプール「蓮沼ウォーターガーデン」の大人用入場チケットを、1グループにつき最大4枚まで無料でプレゼントいたします。

キャンペーン期間： 2026年7月4日（土）～ 9月23日（水・祝）

対象施設：いな穂の宿 和ひかり

ご注意事項（休園日）：

7月6日（月）～ 10日（金）

7月13日（月）～ 17日（金）

9月中の平日

※休園日はキャンペーン対象外、またはプールをご利用いただけませんのでご注意ください。

２. 【先着30組様限定】夏の夜を彩る「花火セット」プレゼント

花火セットプレゼント

プライベートな宿泊空間で夏の夜をさらに盛り上げる、特選花火セットをプレゼントいたします。

キャンペーン期間：2026年7月1日（水）～ 8月31日（月）

対象組数：先着30組様（限定数に達し次第終了）

対象施設：いな穂の宿 和ひかり、8Room

■ 対象施設のご紹介

◆ いな穂の宿 和ひかり（両キャンペーン対象）

いな穂の宿和ひかりいな穂の宿和ひかり-室内

千葉県横芝光町に位置する、のどかな田園風景に囲また、日本の伝統的な美しさと現代の快適さが融合する一棟貸切の宿です。広々とした空間で、蓮沼ウォーターガーデンのプールで遊んだ後の疲れをゆったりと癒していただけます。

●宿泊施設詳細はこちら

【いな穂の宿 和ひかり】

https://wahikari.com/

◆ 8Room（花火セットプレゼント対象）

8Room8Room-室内

千葉県八街市に位置する、プライベート感あふれる一棟貸切の宿泊施設です。広々としたモダンな空間に充実した設備を備えており、ご家族やグループでの旅行に最適です。周囲の目を気にすることなく、BBQを楽しんだり、プレゼントの花火セットで夏の夜の思い出を作ったりと、思い思いのプライベートタイムをお過ごしいただけます。

●宿泊施設詳細はこちら

【8Room】

https://www.8room-chiba.com/

■ ブランド「永遠都コンフォルト」について

永遠都コンフォルト

永遠都（ｴｲｴﾝﾄ）コンフォルトは、「心地よい（Confort）空間で、永遠に続くような大切な思い出を」をコンセプトに、宿泊・民泊に関するトータルソリューションを展開しています。主に以下の3つのサービスを軸に、高品質な体験と確かな管理を提供しております。

- 自社宿泊施設の運営 コンセプトの異なるプライベート空間や一棟貸切の宿を自社で展開・運営し、ゲストの皆様に日常を離れた特別なひとときをお届けしています。- 民泊運営代行サービス 戸建て別荘や空き家などの民泊運用において、集客プラットフォームの管理からゲスト対応、収益最大化のためのマーケティングまで一気通貫でサポート。オーナー様の大切な資産の有効活用を実現します。- 民泊清掃サービス レビューや顧客満足度に直結する客室清掃を、自社の専門スタッフが高いクオリティで実施。徹底した衛生管理と細やかなセッティングで、常に清潔で心地よい空間を維持します。※住宅宿泊事業（民泊）・旅館業を営む法人様、個人様が対象になります。

私たちは、ゲストの感動的な宿泊体験を支えるとともに、オーナー様の安定した宿泊事業運営を強力にバックアップいたします。

ブランド名：永遠都コンフォルト

運営会社：株式会社ＧＲＯＥＮＥＲ

メールアドレス：info@groener.jp

URL：https://eiento-comfort.com/