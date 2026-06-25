アステナホールディングス株式会社

スペラファーマ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：岩城 慶太郎）製薬研究所の山野 光久、中井 啓陽、三木 邦力が寄稿した記事が『PHARM TECH JAPAN』2026年6月号に掲載されました。

掲 載 誌 ：『PHARM TECH JAPAN』2026年6月号（Vol.42 No.7）

タイトル：3D ED / MicroED技術を用いた分離不能な結晶多形混合物の構造決定と混合比の理解

U R L：https://www.jiho.co.jp/products/92538

概要

最近、米国化学会誌（Cryst. Growth Des. 2025, 25, 10619-10626）にスペラファーマの基礎研究結果が掲載されました。本論文では、電子回折（3D ED / MicroED）を用いた結晶多形混合物の構造解析に関する世界初の知見を報告しています。

この度、本研究の解説記事が製薬業界専門誌『PHARM TECH JAPAN』2026年6月号に掲載されました。本記事では、分離不可能とされてきた医薬品原薬の結晶多形混合物について3D ED / MicroEDを用いた一挙構造解析について詳しく紹介しています。さらに、3D ED / MicroEDの “測定スピードが速い” という特性を利用した “多点測定” により、多形の混合比の理解に結びついた例についても解説しています。

本技術は、製剤開発における構造解析の可能性を大きく広げ、医薬品の品質保証や安定性評価に貢献することが期待されます。

【ご参考】

スペラファーマ株式会社 ニュースリリース(https://www.spera-pharma.co.jp/news/p13509/)

スペラファーマ株式会社 会社概要

会社名：スペラファーマ株式会社

所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町二丁目17番85号

（武田薬品工業 大阪工場内）

代表者：代表取締役社長 岩城 慶太郎

設 立：2017年（平成29年）4月20日

U R L ：https://www.spera-pharma.co.jp/

事業内容：医薬品のCMC研究開発及び製造受託事業



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https://www.spera-pharma.co.jp/inquiry/