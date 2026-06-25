株式会社Sun Asterisk

株式会社Sun Asterisk（本社：東京都千代田区、代表取締役：小林 泰平、以下「Sun*」）は、北米市場での事業開発と顧客接点の強化を目的として、米国テキサス州オースティンに現地法人「Sun Asterisk USA,LLC」（以下「Sun*US」）を設立しました。

Sun*は、BTC（Business/Technology/Creative）の専門チームによる事業共創を通じて、あらゆる産業の新規事業開発、DX推進などを促進してきました。近年、米国を中心とするグローバル市場では、AIやデータなどの領域におけるデジタル活用ニーズが高まっています。

米国企業との商談では、かねてより現地法人設立の要望がありました。Sun*USの設立により、北米市場でのリード創出から顧客との直接対話、商談機会の拡大までを推進します。設立地のオースティンは、ソフトウェア、半導体、DX領域のスタートアップやテクノロジー企業が集積する、成長著しい都市です。

■設立の背景

Sun*はこれまで日本国内を中心に、企業の新規事業開発、DX、プロダクト開発を支援してきました。今後に向けて、より大きな市場規模と高いポテンシャルを持つ米国市場への展開を、重要な成長戦略の一つと位置づけています。

米国市場では、デジタル人材の獲得競争や開発コストが上昇しています。Sun*は、ベトナムをはじめとするグローバルな開発体制と、日本で培ってきた事業共創の知見を掛け合わせて、米国企業の成長支援を強化します。

■今後の展望

Sun*USは、現地の事業開発体制を段階的に整備して、米国企業との初期接点から商談・課題整理・プロジェクト設計までのコミュニケーションをより円滑につなぎます。AIやデータ活用を中心に、米国企業の事業成長を支援していきます。

Sun*は今後も「誰もが価値創造に夢中になれる世界」の実現に向けて、グローバルな事業共創パートナーとして企業の挑戦を支え、事業機会の創出を加速してまいります。

■Sun*USについて

Sun*USは、米国市場における営業・事業開発機能を担い、開発・デリバリーはSun Asterisk Vietnamなどグループ各社と連携します。米国市場に近い顧客接点と、グローバルな開発体制の双方を活かした支援を提供します。

会社名：Sun Asterisk USA,LLC

所在地：米国テキサス州オースティン

設立日：2026年5月14日

親会社：株式会社Sun Asterisk

資本金：15万米ドル

事業内容：北米市場における営業活動、リード創出、顧客とのコミュニケーション、グループ各社と連携した事業開発支援

■Sun*について

会社名：株式会社Sun Asterisk（英語表記：Sun* Inc.）

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルB1F

代表者：代表取締役 小林 泰平

創立年：2013年

事業内容：デジタル・クリエイティブスタジオ事業

URL：https://sun-asterisk.com/