大人気のマウスが小型化。接続もカラーも選べる8種類のマウスを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、カード並みの小型サイズで、乾電池不要のUSB-C充電式、接続方式4種類とカラーで選べるモバイルマウスを4シリーズ、400-MAWS223、400-MABS225、400-MAWBS227BK、400-MAYS221を発売しました。

【掲載ページ】

有線 USB A接続

型番：400-MAYS221BK（ブラック・レッド）

販売価格：1,436円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAYS221BK

2.4GHzレシーバー（USB Aレシーバー）

型番：400-MAWS223BK（ブラック・レッド・ブルー）

販売価格：1,800円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWS223BK

Bluetooth

型番：400-MABS225BK（ブラック・レッド）

販売価格：1,800円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MABS225BK

Bluetooth / 2.4GHzレシーバー

型番：400-MAWBS227BK（ブラックのみ）

販売価格：1,982円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWBS227BK

【おすすめポイント】

・接続方式で選べる4タイプ（2.4GHzレシーバー・Bluetooth・2.4GHzレシーバー＆Bluetooth・USB A有線）

・カード並みの小型サイズで持ち運びに便利

・乾電池の交換が不要なUSB-C充電式のバッテリータイプです。（有線除く）

【特長】

小さいから、どこへでも連れていける

本シリーズは、約W4.8×D8.5×H3.1cmのコンパクトサイズを採用した小型マウスです。カバンやポーチに入れてもかさばりにくく、ノートパソコンと一緒に持ち運ぶモバイルワークにぴったり。カフェ、出張先、コワーキングスペース、新幹線や飛行機のテーブルなど、限られたスペースでも快適に操作できます。手の小さな方でも握りやすく、日常使いにも外出先にも頼れる一台です。

使い方で選べる4つの接続方式

ラインナップは、USB A有線接続の「400-MAYS221シリーズ」、USB Aレシーバーで使える2.4GHzワイヤレスの「400-MAWS223シリーズ」、Bluetooth接続の「400-MABS225シリーズ」、Bluetoothと2.4GHzワイヤレスの両方に対応した「400-MAWBS227シリーズ」の4機種です。デスクで安定して使いたい方、ケーブルレスで使いたい方、タブレットや複数機器で使いたい方など、働き方や接続環境に合わせて最適なモデルを選べます。

乾電池不要のUSB-C充電式

ワイヤレスの3機種はUSB-C充電式を採用し、乾電池交換の手間を省けます。充電時間は約1.5時間で、ワイヤレスモデルとBluetoothモデルは連続作動約45時間、2WAYモデルは連続作動約44時間です。一方、有線モデルはUSB A接続のため、充電切れや電池交換の心配がありません。すぐ使えて、管理の手間も少ないシリーズです。

静かな場所でも気兼ねなく使える

クリック音が気になりやすいオフィス、会議室、図書館、自宅での夜間作業でも使いやすいよう、静音ボタンを採用しています。※戻る/進むボタンは非静音です。

周囲に配慮しながら作業できるため、集中したい場面にもおすすめです。さらに、表面にはラバーコーティングを施しており、さらっとした手触りで快適に操作できます。コンパクトながら、毎日使いたくなる操作感にもこだわりました。

小型でも、作業効率はしっかりキープ

全機種に、左クリック、右クリック、ホイールボタンに加え、戻る・進むボタンを搭載した5ボタン仕様を採用しています。Webページの閲覧や資料確認時に、ブラウザ操作をスムーズに行えるため、作業効率アップに貢献します。カーソルスピードは1200・2400・3200・4000カウントの4段階で切り替え可能。小型でも、細かな作業から大きな画面での操作まで快適に対応できます。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAYS221BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWS223BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MABS225BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWBS227BK

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-maws223/

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mays221/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-maws223.html

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mays221.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/783030901

https://wowma.jp/item/783030900

https://wowma.jp/item/783030899

https://wowma.jp/item/783030893

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5N5MGFY

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NNKKBW

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NTZJG1

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NMSF3D

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NJ4J2N

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NL3DQ6

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NRNDGV

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5NHF56L

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

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サンワダイレクト公式Instagram

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サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

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サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。