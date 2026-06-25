THK株式会社

ＴＨＫ株式会社（東京都港区 代表取締役社長：寺町 崇史）は、パリ協定が求める水準に整合した温室効果ガス（GHG）排出削減目標である「Science Based Targets（SBT※1）」の認定取得を目指し、認定機関であるScience Based Targets initiative（SBTi※2）へコミットメントを提出しました。

ＴＨＫグループは、気候変動への対応を重要課題（マテリアリティ）の1項目として位置付けています。

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、事業活動におけるGHG排出量の削減に加え、サプライチェーン全体を通じた排出量削減の推進に取り組んでまいります。

※1 SBT：

パリ協定が求める水準と整合した、科学的根拠に基づいて企業が設定するGHG排出削減目標

※2 SBTi：

世界自然保護基金（WWF）、CDP、世界資源研究所（WRI）、国連グローバル・コンパクト（UNGC）の4つの機関により設立された共同イニシアティブで、企業が設定するGHG排出削減目標について評価・認定を行う国際的な機関

ニュースリリースはこちら :https://www.thk.com/jp/ja/news/company/article-24062026-2.html

【THK株式会社について】

THKは1971年の創立以来、創造開発型企業としてさまざまな製品開発に注力してきました。翌年の72年には世界に先駆けて機械の直線運動部の“ころがり化”を実現した「LMガイド（Linear Motion Guide：直線運動案内）」を製品化。工作機械などのメカトロニクス機器の性能を飛躍的に向上させました。近年では鉄道車両、医療用機器、高層ビルや住宅、アミューズメント機器などにも使用され、さまざまな革新を世界中にもたらしています。

https://www.thk.com/