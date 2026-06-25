コムチュア、「RPAアセスメントサービス」提供開始

コムチュア株式会社

コムチュア株式会社（本社：東京都品川区、以下 コムチュア）は、DX高度化とAI活用の推進につながる「RPAアセスメントサービス」の提供を開始しました。DXの次のステージとしてAX（AIトランスフォーメーション）を目指す企業にとって、データ基盤の整備は急務です。一方で、各部門に分散・属人化したRPA――いわゆる「野良RPA」は、業務のブラックボックス化やデータ分断を招き、AX成功の障壁となるケースも少なくありません。本サービスは、業務・データ・運用の観点からRPAの利用状況を体系的に評価し、改善・再設計を含めた具体的な対応方針を提示します。AX伴走支援を強化するコムチュアのノウハウを活用した「RPAの健康診断サービス」です。

- 背景近年、企業の業務効率化を目的としてRPAの導入が急速に進む一方で、以下のような課題が顕在化しています。◎部門単位でRPAが乱立し、管理外のRPAが増加◎属人化したRPAにより、ブラックボックス化・運用停止リスクが増大◎RPA導入が業務改善ではなく「置き換え」に留まり、DXに繋がらないこれまでRPA導入に積極的に取り組んできた企業様ほど、そのような未統制RPA（いわゆる野良RPA）のリスクに直面している実状があります。未統制RPAの実態が可視化されていないままDXやAI活用を進めることは、業務の非効率やリスクを抱えたままシステム化を進めることにつながり、プロジェクトの失敗要因となる可能性があります。そのため、RPAの有効性を評価・整理することが、DXやAI活用の成否を分ける重要な鍵となります。また、上場企業においては、内部統制（J-SOX）やITガバナンスの観点から、業務プロセスの可視化と統制が求められます。現場主導で作成・運用されているRPAが管理対象外となっている場合、監査対応や業務継続の面で課題となる可能性があります。さらに、自治体においても、特定の職員に依存したRPA運用は管理上の課題となり得るため、事前に利用実態を把握し、必要な対応を検討することが求められます。- 本サービスの位置づけ ： 「AX成功へつなげるプロによるRPA健康診断」コムチュアのRPAアセスメントは、単なるRPAの棚卸しではありません。DXを進める過程の中で、各業務レベルで導入されてきたRPA資産の健康診断です。AX投資を最大化するためにも大切な第一歩です。- サービスの特長コムチュアのRPAアセスメントサービスには以下の3つの特⾧があります。（1）RPA利用実態を可視化RPAの稼働状況や利用範囲を整理し、どの業務が自動化されているかを明確にします。（2）野良RPA・高リスクRPAの洗い出し属人化や停止リスクの高いRPAを抽出し、運用統制の課題を整理します。（3）改善・整理方針の提示アセスメント結果をもとに、RPA活用の改善や整理の方向性を提示し、今後の対応方針を示します。業務フローとデータフローに精通した経験豊富なコンサルタントが実際にご担当者様にヒアリングも行い、最終的にアセスメント報告書をご提出します。同報告書は、DX戦略、AI戦略を検討する上で極めて有効性の高い報告書となります。- 期待効果コムチュアのRPAアセスメントサービスによる主な期待効果としては、以下があげられます。◎未統制RPAの実態可視化◎非効率で属人化したRPAの削減による運用コスト低減◎業務停止リスクの低減（属人化解消）◎ITガバナンス強化◎DX推進・AI活用に向けた業務・データ基盤整備の方向性整理- 今後の展望コムチュアは今後、本サービスを起点に、RPAの高度化とAI・データ活用を組み合わせた業務変革を推進し、AXの実現に向けた伴走支援を強化してまいります。■関連Webサイト

RPAアセスメントサービス(https://www.comture.com/dx_consulting/rpa_assessment.html)

※本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名はコムチュアまたは各社、各団体の商標もしくは登録商標です。

＜本件に関するお問い合わせ＞

コムチュア株式会社

エンタープライズコンサルティング事業部

テクノロジー＆システムインテグレーション本部 営業担当

E-mail：dxconsulting@comture.com

＜本件に関する取材のお問い合わせ＞

コムチュア株式会社 経営統括 ＩＲ部

E-mail : press@comture.com

コーポレートサイト：https://www.comture.com

コムチュアグループ

設立：1985年1月18日

所在地：東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー9F・15F

代表者：代表取締役 社長執行役員 澤田 千尋

資本金：10億2,200万円

上場市場：東証プライム（証券コード3844）