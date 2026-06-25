吉克查克股份有限公司（Zig-Zag Taiwan）、台湾法人設立を記念した「Zig-Zag Taiwan Launch Party」を開催

株式会社ジグザグ

株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：仲里 一義、東証グロース：340A）の台湾子会社である吉克查克股份有限公司（以下、Zig-Zag Taiwan）は、2026年6月24日（水）、台湾・台北市のコワーキングスペース「One&Co Taipei」にて、台湾法人の設立を記念したローンチパーティー「Zig-Zag Taiwan Launch Party」を開催しました。

■ 開催概要

イベント名：Zig-Zag Taiwan Launch Party

日時：2026年6月24日（水）17:00～19:00

会場：One&Co Taipei（台湾台北市中山区南京東路一段15号3F）

主催：吉克查克股份有限公司（Zig-Zag Taiwan）

登壇者：仲里 一義（株式会社ジグザグ 代表取締役CEO）・松野 亘（吉克查克股份有限公司 董事長）

参加者：台湾・日本のビジネスパートナー、パートナー企業 約30名

■ 開催の背景と目的

株式会社ジグザグは、創業以来日本ブランドの海外展開を支援するサービスとして、これまで多くのショップに活用されてきました。なかでも台湾市場は、日本文化・ファッションへの親和性が高く、越境ECの成長市場として大きな可能性を持っています。

こうした背景のもと、株式会社ジグザグは2026年5月に台湾現地法人「吉克查克股份有限公司」を設立しました。今回のローンチパーティーは、台湾における事業基盤の確立と、現地パートナーとの関係強化を目的として開催したものです。

■ Zig-Zag Taiwan Launch Party 当日の様子

イベントは2026年6月24日（水）現地時間17時より、台北市内の「One&Co Taipei」にて開催されました。台湾・日本のビジネスパートナー、パートナー企業など約30名が参加し、終始活気ある雰囲気のなか進行しました。

第一部では、株式会社ジグザグ 代表取締役CEO 仲里 一義より、グローバルな越境EC市場の展望と台湾市場への期待について講演。続いて、吉克查克股份有限公司 董事長 松野 亘より、台湾法人設立の経緯と今後の事業戦略について発表を行いました。

第二部では参加者同士の交流を深めるネットワーキングタイムを設け、台湾・日本のビジネスパーソン間で活発な名刺交換や意見交換が行われました。

■ 今後の展望

Zig-Zag Taiwanは、日本ブランドの台湾向け越境ECの成長支援を軸に、オンライン・オフラインを横断したマーケティング支援を強化することで、OMO（Online Merges with Offline）施策による現地でのブランド体験創出や、市場調査を通じたデータ活用、台湾市場における認知拡大から購買、リピート獲得までを一気通貫で支援いたします。



引き続き、台湾のパートナー企業・ブランドの皆さまとともに、「世界中のワクワクを当たり前に」というビジョンの実現に向けて取り組み、global to globalの実現に向けて邁進してまいります。

■ 会社概要

【吉克查克股份有限公司（Zig-Zag Taiwan Co., Ltd.）】

会社名：吉克查克股份有限公司（英語表記：Zig-Zag Taiwan Co., Ltd.）

所在地：台湾台北市

代表者：董事長 松野 亘

事業内容：台湾市場におけるマーケティング支援ほか

URL：https://www.zig-zag.co.jp/