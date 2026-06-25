SNS動画集客で反響を生みやすくする考え方とPDCA改善法を解説する 無料ウェビナーを開催

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日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、不動産会社向けに「SNS動画集客の武器は編集力だけではない！反響を生みやすくする5つの重要な考え方と成果を伸ばすためのPDCA改善法を解説」をテーマとした無料ウェビナーを、2026年7月6日（月曜日）に開催いたします。



本ウェビナーでは、不動産会社様から多く寄せられる「InstagramやTikTokで物件動画を投稿しているが、なかなか反響につながらない」といったお困りごとに対し、反響が出にくい根本的な原因と、今日から実践できる改善のポイントを を具体的にお伝えします。





※不動産会社様以外（当社同業者など）のお申込みはご遠慮ください。


※ご同業の方及びWEB制作業者の方はお断りさせていただいております。



ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260706/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_douga_PDCA_20260625

■ ウェビナー内容


「SNSをやっているが成果につながらない」という状況は、編集スキルの問題ではなく、戦略・設計・分析の不足が主な原因であることがほとんどです。



本ウェビナーでは以下の内容を解説します。




● 反響が出ない5つの理由（戦略・ターゲット・導線・コンテンツ・分析の不在）


● 企画設計の作り方：投稿前に決めるべき3つ


● ショート動画の基本構成と編集のポイント


● 分析ツール「Edits」の活用法と確認すべき4つの指標


● PDCAの回し方と不動産会社の成功事例




※不動産会社様以外（当社同業者など）のお申込みはご遠慮ください。


※ご同業の方及びWEB制作業者の方はお断りさせていただいております。






ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260706/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_douga_PDCA_20260625


■ ウェビナー詳細


タイトル：


　SNS動画集客の武器は編集力だけではない！


　反響を生みやすくする5つの重要な考え方と成果を伸ばすためのPDCA改善法を解説



開催日：


　2026年7月6日（月曜日）



開催時間：


　1回目：10:00～10:40


　2回目：14:00～14:40


　3回目：17:00～17:40



※3回とも同一内容となります。どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。



参加費：無料



会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）


※全国どこからでもご参加可能です。


※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。



■参加登録方法


ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。


以下のリンクより登録をお願い申し上げます。



※不動産会社様以外（当社同業者など）のお申込みはご遠慮ください。


※ご同業の方及びWEB制作業者の方はお断りさせていただいております。



ウェビナーに申し込む :
https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260706/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_douga_PDCA_20260625

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの


・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット


・イヤホン


・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）



■WEB集客PROとは




WEB集客PROは、不動産会社向けに特化した定額制のWEB集客支援サービスです。


WEBサイト運用、WEBコンサルティング、Web広告運用、SEO、SNS運用、360°パノラマ画像の撮影等、幅広くお客様をサポートいたします。



詳細はこちら :
https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_douga_PDCA_20260625
お問い合わせはこちら :
https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/web-attract-pro?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_douga_PDCA_20260625


■日本情報クリエイトについて


日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。




会社概要


会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）


所在地：宮崎県都城市上町13街区18号


代表者：代表取締役社長 辻村 都雄


URL：https://www.n-create.co.jp/