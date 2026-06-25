SNS動画集客で反響を生みやすくする考え方とPDCA改善法を解説する 無料ウェビナーを開催

日本情報クリエイト株式会社

不動産テックを推進する日本情報クリエイト株式会社（本社：宮崎県都城市、代表取締役社長：辻村 都雄、証券コード：4054）は、不動産会社向けに「SNS動画集客の武器は編集力だけではない！反響を生みやすくする5つの重要な考え方と成果を伸ばすためのPDCA改善法を解説」をテーマとした無料ウェビナーを、2026年7月6日（月曜日）に開催いたします。

本ウェビナーでは、不動産会社様から多く寄せられる「InstagramやTikTokで物件動画を投稿しているが、なかなか反響につながらない」といったお困りごとに対し、反響が出にくい根本的な原因と、今日から実践できる改善のポイントを を具体的にお伝えします。

※不動産会社様以外（当社同業者など）のお申込みはご遠慮ください。

※ご同業の方及びWEB制作業者の方はお断りさせていただいております。

■ ウェビナー内容

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260706/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_douga_PDCA_20260625

「SNSをやっているが成果につながらない」という状況は、編集スキルの問題ではなく、戦略・設計・分析の不足が主な原因であることがほとんどです。

本ウェビナーでは以下の内容を解説します。

● 反響が出ない5つの理由（戦略・ターゲット・導線・コンテンツ・分析の不在）

● 企画設計の作り方：投稿前に決めるべき3つ

● ショート動画の基本構成と編集のポイント

● 分析ツール「Edits」の活用法と確認すべき4つの指標

● PDCAの回し方と不動産会社の成功事例

※不動産会社様以外（当社同業者など）のお申込みはご遠慮ください。

※ご同業の方及びWEB制作業者の方はお断りさせていただいております。

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260706/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_douga_PDCA_20260625

■ ウェビナー詳細

タイトル：

SNS動画集客の武器は編集力だけではない！

反響を生みやすくする5つの重要な考え方と成果を伸ばすためのPDCA改善法を解説

開催日：

2026年7月6日（月曜日）

開催時間：

1回目：10:00～10:40

2回目：14:00～14:40

3回目：17:00～17:40

※3回とも同一内容となります。どちらかご都合のよい時間帯にご参加ください。

参加費：無料

会場：オンライン開催（Microsoft Teams使用・事前登録制）

※全国どこからでもご参加可能です。

※お申込み完了後、参加URLを自動送付いたします。

■参加登録方法

ウェビナーに参加するには、事前にオンラインでの申し込みが必要です。

以下のリンクより登録をお願い申し上げます。

※不動産会社様以外（当社同業者など）のお申込みはご遠慮ください。

※ご同業の方及びWEB制作業者の方はお断りさせていただいております。

■ウェビナー参加に向けて準備いただくもの

ウェビナーに申し込む :https://www.n-create.co.jp/contact/seminar/consul_webinar_260706/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_douga_PDCA_20260625

・インターネットに接続可能なパソコンまたはタブレット

・イヤホン

・Microsoft Teamsのインストール（アプリ使用推奨）

■WEB集客PROとは

WEB集客PROは、不動産会社向けに特化した定額制のWEB集客支援サービスです。

WEBサイト運用、WEBコンサルティング、Web広告運用、SEO、SNS運用、360°パノラマ画像の撮影等、幅広くお客様をサポートいたします。

詳細はこちら :https://www.n-create.co.jp/pr/l/web-attract-pro/?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_douga_PDCA_20260625お問い合わせはこちら :https://www.n-create.co.jp/contact/inquiry/web-attract-pro?utm_medium=prtimes&utm_source=njc&utm_campaign=webinar_SNS_douga_PDCA_20260625

■日本情報クリエイトについて

日本情報クリエイトは、31年以上にわたる不動産業界向けのITソリューション提供を通じて、不動産業界の課題解決を支援している企業です。これからも、業界の発展を支えるIT技術の提供を続けてまいります。

会社概要

会社名：日本情報クリエイト株式会社 | 東証グロース（証券コード：4054）

所在地：宮崎県都城市上町13街区18号

代表者：代表取締役社長 辻村 都雄

URL：https://www.n-create.co.jp/