「BASE」、最大200件の送り状を一括印刷できる「送り状一括印刷 App」が日本郵便の送り状にも対応

BASE株式会社

この度、BASE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：鶴岡 裕太、以下 BASE）が運営するネットショップ作成サービス「BASE」は、最大200件の送り状を一括印刷できる拡張機能「送り状一括印刷 App」が、2026年6月25日（木）より、日本郵便が提供する「ゆうパック」、「チルドゆうパック」、「重量ゆうパック」、「ゆうパケット」、「ゆうメール」の送り状（※1）に対応したことをお知らせいたします。

（※1）「送り状一括印刷 App」では、元払いの送り状のみ印刷可能です。

■ BASEと日本郵便の提携について

BASEと日本郵便は2023年11月に「BASE Partners（※2）」のオフィシャルパートナー契約を締結しています。本提携により、日本郵便では「BASE」と連携し、EC事業への参入を検討されている事業者さまや、ネットショップ運営にお悩みの事業者さまに向けて、「BASE」を活用したネットショップ開設から、在庫管理・梱包・配送までを支援する取組みを推進されています。

また、「BASE」と日本郵便は配送機能でも連携しており、「BASE」の標準機能である「BASEかんたん発送」では、ショップオーナーさまが「BASE」のショップ管理画面から取得した二次元コードを用いて、日本郵便が指定する発送場所で送り状を印刷し、送り状の宛名書きを行うことなくそのまま発送できる仕組みを提供しています。

（※2）「BASE Partners」は、2020年10月に開始したネットショップ作成サービス「BASE」のオフィシャルパートナープログラムで「BASE Partners」のパートナーとしてご参加いただく企業・団体・個人事業主には、「BASE」を活用したネットショップ開設をサポートしていただいています。

■「送り状一括印刷 App」とは

「送り状一括印刷 App」は、「BASE」のショップ管理画面から最大200件の送り状を一括印刷できる機能で、一度に多くの商品を発送する際に適した機能です。配送事業者と個別の運送契約を締結しているネットショップがご利用いただけます。

本Appをインストールすると、ショップ管理画面の「注文管理」から注文データと配送事業者を選択するだけで、一括で送り状が印刷できるようになります。また、「送り状一括印刷 App」で発行した送り状は送り状番号が自動で注文データに登録されるため、ショップオーナーさまが手入力することなく、購入者さまへ送り状番号を通知することが可能になります。



この度「送り状一括印刷 App」では、2026年5月12日（火）より提供していたヤマト運輸に加えて、日本郵便が提供する配送サービスの送り状にも対応いたしました。

■ 「送り状一括印刷 App」における日本郵便への対応について

「送り状一括印刷 App」が日本郵便の送り状に対応したことで、「ゆうパック」、「チルドゆうパック」、「重量ゆうパック」、「ゆうパケット」、「ゆうメール」の5つの配送サービスに対応した送り状も、「BASE」のショップ管理画面から一括で印刷できるようになりました。「送り状一括印刷 App」で送り状を一括印刷できる配送サービスの選択肢が広がったことで、より多くのショップオーナーさまが、商品の大きさや地域など、ご都合に応じた配送サービスをお選びいただきながら、送り状発行業務を効率的に進められるようになります。

＜概要＞

開 始 日： 2026年6月25日（木）

対 象： 「BASE」をご利用のネットショップ

AppU R L： https://apps.thebase.com/detail/138

App利用料： 無料

「送り状一括印刷 App」で「ゆうパック」などの送り状を発行する際は、事前に日本郵便の「料金後納」および「送り状作成システム」の申込みが必要です。ご利用に関する詳細はBASE Uに掲載しています。

https://baseu.jp/50387

BASEと日本郵便は引き続き「BASE Partners」の活動をはじめ、配送機能の連携を通じてショップオーナーさまの活動をサポートしてまいります。

以上

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でもかんたんにネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、260万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入がかんたんな決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってネットショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナーさまにしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ネットショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

＜「BASE」の情報発信について＞

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してネットショップを運営するノウハウを発信しています。

・オウンドメディア「BASE U」： https://baseu.jp

・「BASE」公式Instagram @BASEec： https://www.instagram.com/baseec

・「BASE」公式X @BASEec： https://x.com/BASEec

・「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity： https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナーさまとの活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

【会社概要】

会 社 名： BASE株式会社 （英語表記 BASE, Inc.）

代 表 者： 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地： 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立： 平成24（2012）年12月11日

資 本 金： 88億4,754万円（2025年12月末日現在）

U R L ： https://binc.jp

事 業 内 容 ： ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「PAY ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社： PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Ｅストアー、Port株式会社

BASEグループは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆さまの活動に寄り添います。