【7/16・23・30】「知名度がないから…」は勘違い？元・採用担当が語る、「採用担当だけが苦しまない新卒採用のつくり方」無料セミナー開催

株式会社スケッチ

株式会社スケッチ（所在地：東京都中央区、代表取締役：坂根佑一）は、新卒採用において「学生に何を伝えればいいか分からない」「知名度や条件の壁を感じる」と悩む中小企業の経営者・採用担当者を対象に、無料オンラインセミナー『採用担当だけが苦しまない新卒採用のつくり方』を2026年7月に開催します。

お申し込みはこちら :https://sketch-consulting.github.io/fujii_seminar_sinsotu/

45分で「自社の採用活動、ここが改善できそう！」がわかる。

→だからセミナー終了後、すぐ実践したくなる！

本セミナーは、単なる採用手法の紹介ではなく、「学生に選ばれるために、採用活動をどう設計するか」という視点でお伝えする実践型セミナーです。成功事例をきれいに並べるのではなく、登壇者自身の反省や失敗も交えた切り口で、明日から見直せるポイントをやさしく紐解きます。

■ 開催の背景：「自分が頑張れば何とかなる」…4つの思い込みで疲弊していませんか？

「知名度がないと土俵に立てない」

「採用担当が頑張れば、何とかなる」

「自分がうまく話せば、魅力は伝わる」

「学生は社名や条件で選んでいる」

元・新卒採用担当だった本セミナー登壇者の藤井も、かつてはこの「4つの思い込み」に縛られ、頑張るほど孤独に疲弊していました。

■ セミナーで話すこと

難しい話ではなく、会社の見せ方を一緒に整理します。

「なぜ届かないのか」から、やさしくほどいていきます。

１．元・採用担当の失敗から学ぶ「4つの思い込み」と、そこからの抜け出し方

２．ひとりで抱え込まない。現場を巻き込む、採用活動の進め方

３．学生の志望度を高める、選考プロセスにおける「理解の接点」の作り方

■ セミナー開催概要

こんな方におすすめします

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165538/table/11_1_0fb6982c5d4391bdd8a09a6a1ac3537c.jpg?v=202606250451 ]お申し込みはこちら :https://sketch-consulting.github.io/fujii_seminar_sinsotu/- 採用担当だけが孤独に頑張って疲弊している- 会社の知名度や条件で悩んでいる- 学生の反応が薄く、何を伝えればいいか分からない- 現場の社員をもっと採用活動に巻き込みたい株式会社スケッチについて

【変わる時だ。組織も人も。】 私たちは、人材採用コンサルティングを軸に、組織づくり・制度設計・人材育成・研修・AI活用・ブランディング・新規事業支援まで、“人と組織”の変革を支援するコンサルティング会社です。どんなに優れたプロダクトやビジョンも、 それを実現するのは「人」。 だからこそ私たちは、“人材の力で企業を強くする”ことに 本気で向き合っています。

https://sketch-consulting.co.jp/