【7/16・23・30】「知名度がないから…」は勘違い？元・採用担当が語る、「採用担当だけが苦しまない新卒採用のつくり方」無料セミナー開催
株式会社スケッチ（所在地：東京都中央区、代表取締役：坂根佑一）は、新卒採用において「学生に何を伝えればいいか分からない」「知名度や条件の壁を感じる」と悩む中小企業の経営者・採用担当者を対象に、無料オンラインセミナー『採用担当だけが苦しまない新卒採用のつくり方』を2026年7月に開催します。
お申し込みはこちら :
https://sketch-consulting.github.io/fujii_seminar_sinsotu/
45分で「自社の採用活動、ここが改善できそう！」がわかる。
→だからセミナー終了後、すぐ実践したくなる！
本セミナーは、単なる採用手法の紹介ではなく、「学生に選ばれるために、採用活動をどう設計するか」という視点でお伝えする実践型セミナーです。成功事例をきれいに並べるのではなく、登壇者自身の反省や失敗も交えた切り口で、明日から見直せるポイントをやさしく紐解きます。
■ 開催の背景：「自分が頑張れば何とかなる」…4つの思い込みで疲弊していませんか？
「知名度がないと土俵に立てない」
「採用担当が頑張れば、何とかなる」
「自分がうまく話せば、魅力は伝わる」
「学生は社名や条件で選んでいる」
元・新卒採用担当だった本セミナー登壇者の藤井も、かつてはこの「4つの思い込み」に縛られ、頑張るほど孤独に疲弊していました。
■ セミナーで話すこと
難しい話ではなく、会社の見せ方を一緒に整理します。
「なぜ届かないのか」から、やさしくほどいていきます。
１．元・採用担当の失敗から学ぶ「4つの思い込み」と、そこからの抜け出し方
２．ひとりで抱え込まない。現場を巻き込む、採用活動の進め方
３．学生の志望度を高める、選考プロセスにおける「理解の接点」の作り方
■ セミナー開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/165538/table/11_1_0fb6982c5d4391bdd8a09a6a1ac3537c.jpg?v=202606250451 ]
お申し込みはこちら :
https://sketch-consulting.github.io/fujii_seminar_sinsotu/
こんな方におすすめします- 採用担当だけが孤独に頑張って疲弊している
- 会社の知名度や条件で悩んでいる
- 学生の反応が薄く、何を伝えればいいか分からない
- 現場の社員をもっと採用活動に巻き込みたい
株式会社スケッチについて
【変わる時だ。組織も人も。】 私たちは、人材採用コンサルティングを軸に、組織づくり・制度設計・人材育成・研修・AI活用・ブランディング・新規事業支援まで、“人と組織”の変革を支援するコンサルティング会社です。どんなに優れたプロダクトやビジョンも、 それを実現するのは「人」。 だからこそ私たちは、“人材の力で企業を強くする”ことに 本気で向き合っています。
https://sketch-consulting.co.jp/