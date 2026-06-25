【AMPLEUR】「アンプルール ブライトエマルジョンゲルN」がotona ROSY 2026年上半期ベストコスメを受賞

株式会社ハイサイド

株式会社ハイサイド（本社：東京都目黒区）が展開するクリニカルソリューションコスメ「AMPLEUR（アンプルール）」の美容乳液ゲル「アンプルール ブライトエマルジョンゲルN」が、宝島社の美容メディア『otona ROSY』において、「2026年上半期ベストコスメ ブライトニングケア部門」を受賞しました。

「アンプルール ブライトエマルジョンゲルN」は、リポソーム型ビタミンCとグルタチオンを組み合わせた“白玉ビタミン”発想により、うるおいを与えながら、ハリ・ツヤ・透明感のある肌印象をサポートする美容乳液ゲルです。化粧水後に使用する美容液・乳液・クリームの機能を兼ね備え、1品で充実したうるおいケアができる多機能設計も特長です。

2011年の初代発売以来、“赤ゲル”の愛称で親しまれてきたロングセラーアイテムが、2026年2月に「ブライトエマルジョンゲルN」として進化。長年培ってきた心地よい使用感と、ブライトニングケア・エイジングケアを同時にサポートする多機能性が評価され、今回の受賞につながりました。

＜美容乳液ゲル＞ アンプルール ブライトエマルジョンゲルN / 50g

otona ROSY編集部・美容のプロが選ぶベストコスメに選出

『otona ROSY』は、美容をもっとアカデミックに知りたいアラフォー世代に向けた美容メディア。

年齢に抗うのではなく、今ある美しさを最大限に引き出す美容情報を提案し、多くの美容感度の高い読者から支持を集めています。

今回の「2026年上半期ベストコスメ」では、日々数多くのコスメを試しているotona ROSY編集部スタッフが、実際に使用して高い満足度を感じたアイテムを部門ごとに選出。

『アンプルール ブライトエマルジョンゲルN』は、「ブライトニングケア部門」を受賞しました。

編集部コメント

「ブライトニングだけではなく、エイジングケアも叶えてくれる多機能な美容乳液ゲル。肌が長時間うるおいで満たされ、夕方のくすみも気にならなくなってきました。」

（otona ROSY 2026年上半期ベストコスメ ブライトニングケア部門選評より）

掲載URL：

https://otonamuse.jp/otonarosy/218522/

初代発売以来15年、多くのユーザーに支持されるロングセラーアイテム

ブライトエマルジョンゲルNの前身となる「ラグジュアリーホワイト エマルジョンゲル」は、2011年に“美肌点滴”発想から誕生しました。疲れた印象の肌にうるおいと美容成分を届け、いきいきとした輝きを引き出すことを目指して開発された商品です。

当時としては画期的だった独自の“美容乳液ゲル”という新発想のカテゴリーを確立し、ハリ・ツヤ・透明感にアプローチするアイテムとして多くのお客様から支持を獲得。その特徴的な赤いパッケージから、ユーザーの皆さまからは親しみを込めて“赤ゲル”の愛称でも親しまれてきました。

2026年2月には、美容成分や処方をアップデートし、「ブライトエマルジョンゲルN」としてリニューアル。発売以来培ってきた使い心地や保湿力はそのままに、透明感ケアとエイジングケアをさらに追求した処方へと進化しました。

受賞商品概要

化粧水後に使用する美容液・乳液・クリームの機能を兼ね備え、1品で充実したうるおいケアを叶える「美容乳液ゲル」。リポソーム型ビタミンCとグルタチオンを組み合わせた独自の“白玉ビタミン発想を採用。さらに、水分を「貯える・守る・育む」ハイドロチャージ設計により、ハリ・ツヤ・透明感のある健やかな肌へ導きます。

コクがありながら軽やかにのび広がるテクスチャーで、季節を問わず心地よくお使いいただけます。

【商品名】アンプルール ブライトエマルジョンゲルN

【内容量・価格】50g／4,730円（税込）

【発売日】2026年2月27日（金）

アンプルール公式サイト 商品ページはこちら

http(https://www.ampleur.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=117500)s://www.ampleur.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=117500(https://www.ampleur.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=117500%E5%95%86%E5%93%81%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89)

商品情報リリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000054895.html

高評価のポイント

アンプルール ブライトエマルジョンゲルNは、2011年の初代発売以来リニューアルを重ね、15周年を迎えたロングセラー商品です。

今回の「otona ROSY 2026年上半期ベストコスメ ブライトニングケア部門」受賞においても、長年培ってきた使用感や機能性が高く評価されたものと考えています。

特に以下の3つのポイントについて、多くのお客様からご好評をいただいています。

１. ブライトニングケアとエイジングケアを同時に叶える多機能設計

リポソーム型ビタミンCとグルタチオンを組み合わせた独自の「白玉ビタミン」をはじめ、ハイドロキノン誘導体や植物幹細胞エキスなどを配合。透明感、ハリ、ツヤなど大人の複合的な肌悩みにアプローチします。

- これひとつで透明感ケアもハリケアもできるのがうれしい- 年齢とともに気になるくすみや乾燥が気にならなくなった

などのお声をいただいています。

２. みずみずしく心地よい使用感

美容液のようにみずみずしく肌にのび広がり、しっかりとうるおいをキープ。ベタつきにくい使用感で季節や朝晩問わずスキンケアに取り入れやすい点が支持されています。

- みずみずしいのにしっかり保湿される- 朝使ってもメイクの邪魔にならない軽やかな使用感が好き

などのお声をいただいています。

３. 化粧水後これ1本で完結する手軽さ

美容液・乳液・ゲルクリームの機能を兼ね備えた独自設計。忙しい朝や疲れた夜でも手軽に本格的なスキンケアができる点が評価されています。

- 「スキンケアの工程が減るのに満足感がある- 「忙しい日でも続けやすく、時短と美容を両立できる

などのお声をいただいています。

※ブライトニング＝うるおいを与えて、明るい肌印象に導くこと ／※透明感＝肌につやを与えなめらかにすること

※白玉ビタミン = リポソーム型ビタミンC=保湿成分:テトラヘキシルデカン酸アスコルビル,セレブロシド、グルタチオン＝整肌成分 ／※エイジングケア＝ 年齢に応じたお手入れ／※グルタチオン（整肌成分）※くすみ＝乾燥によるキメの乱れ

※ハイドロキノン誘導体＝整肌成分:アルブチン ／※植物幹細胞エキス＝整肌成分:リンゴ果実培養細胞エキス

【アンプルールについて】

アンプルールは、美容皮膚の知識を持つさまざまな専門家たちの英知を結集した先進のクリニカルソリューションコスメティクスです。

美のあり方、そして「美しい肌」の定義も多様化する現代。

限りないキレイへの願いに応えていくことが私たちの使命と考え、一人ひとりの「これから」に寄り添いながら“クリニカルな機能性”と“上質な心地よさ”を両立した化粧品をお届けします。

■アンプルール公式サイト

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