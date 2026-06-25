「JCカップU-11少年少女サッカー大会」【関東】【九州】地区予選大会出場チームが決定！

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所（会頭：加藤大将、所在地：東京都千代田区麹町2丁目12-1VORT半蔵門7F、以下「日本JC」）が一般社団法人日本サッカー名蹴会（会長：金田喜稔、所在地:東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F、以下「名蹴会」）と共催する「MJS presents 第12回JCカップU-11少年少女サッカー大会」において、「関東地区予選大会」「九州地区予選大会」へ出場するチームが決定しましたのでお知らせいたします。

地区予選大会について

■関東地区予選大会

日時：6月27日（土）9:30～15:30

※台風7号の影響により、日時が変更となる場合があります。

会場：NACK5スタジアム大宮（埼玉県さいたま市）

出場チーム：

- K-WEST.FC 2001（栃木県代表）- ARCOIRIS FC（茨城県代表）- ブルーボタンSC（群馬県代表）- 上尾朝日FC（埼玉県代表）- エスフェローザ八千代（千葉県代表）- AZ’86東京青梅（東京都代表）- FCパーシモン（神奈川県代表）- JFC白根（山梨県代表）■九州地区予選大会

日時：6月28日（日）9:30～16:20

※台風7号の影響により、6月27日（土）から6月28日（日）へ延期となりました。状況により、時間など変更となる場合があります。

会場：ネストヴィレッジ（佐賀県鳥栖市）

出場チーム：

- FC LIBERTA福岡（福岡県代表）- カティオーラFC U-12（大分県代表）- GRANDE LAZOS FC（佐賀県代表）- 長崎ドリームFCジュニア（長崎県代表）- ディラネーロ天草（熊本県代表）- アリーバFC（宮崎県代表）- FCアンジョイ（鹿児島県代表）- PLEASURE SC (佐賀県※開催地枠)

報道関係の皆様へ

各地区予選大会の取材をご希望される場合は、担当の飯沼までご連絡ください。

E-mail：sports2026.jccup@gmail.com

今後のスケジュール

■地区予選大会

7月5日（日）：北陸信越地区予選大会

7月25日（土）：近畿地区予選大会

7月26日（日）：四国地区予選大会

8月1日（土）：東海地区予選大会、沖縄地区予選大会

8月8日（土）：中国地区予選大会

※北海道地区予選大会は6月20日（土）に開催し、VARMOS恵庭FC(https://varmos-eniwa.1net.jp/)の本大会出場が決定しました。

※東北地区予選大会は6月21日（日）に開催し、FC LIBERTA宮城(https://www.instagram.com/fc.liberta.miyagi/)の本大会出場が決定しました。

■本大会

9月5日（土）、6日（日）

会場：元浜スポーツ広場、まるはスポーツパーク、オーシャンズフィールド（愛知県）

※本大会は、愛知県内の3会場で行います。

※本大会は、各地区予選大会の優勝チーム（計10チーム）と、海外からの招待チームにより開催します。

JCカップとは

「JCカップ」とは、日本JCが名蹴会と共催するサッカー大会です。国際的に最も盛んなスポーツとされるサッカーを通じて、次代を担う少年少女たちに「グッドルーザーの精神」（＝たとえ勝負に負けたとしても相手を称えられる強く前向きな心）を育み、子どもたちの成長を支えることを目的としています。株式会社ミロク情報サービス（代表取締役社長：是枝周樹、所在地：東京都新宿区四谷4-29-1）特別協賛のもと、2015年に第1回を開催し、今年で12回目の開催となりました。

2023年の第9回大会より「JCカップアジアパシフィック大会」、2025年の第11回大会より「JCカップ国際大会」として海外チームを招待し（2025年はフランスのパリ・サンジェルマン、スペインのラージョ・バジェカーノなど海外8カ国から8チームを招待）、国境を越えた「グッドルーザーの精神」の普及と子どもたちの国際交流の機会にもなっています。

第12回となる2026年度のJCカップは、より多くの子どもたちにグッドルーザーの精神を伝えるために、田中パウロ淳一選手（栃木シティ所属）に大会アンバサダーを務めていただいております。

参考：プレスリリース「【JCカップ】大会アンバサダーに田中パウロ淳一選手が就任」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000118.000126503.html

■「JCカップU-11少年少女サッカー大会」ホームページ

https://www.jaycee.or.jp/jccup/