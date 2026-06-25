【受付期間を延長しました！】東京都住宅供給公社(JKK東京)の監事を公募します

東京都

東京都（以下「都」という。）では、東京都住宅供給公社（以下「公社」という。）の コンプライアンスやガバナンスを一層強化するため、公社の監事を広く募集します。

この度、受付期間を７月３日（金曜日）まで延長しましたことをお知らせします。

なお、公社は、都の住宅政策の一翼を担うパートナーとして、都と事業協力を行う団体（政策連携団体）に指定されています。

１ 募集概要

監事（常勤）１名

２ 応募資格

民間企業等の法人において、取締役、執行役員、監査役又はそれらと同等以上の 職権を有する者として実務経験を有すること

３ 勤務条件

勤務日数 週３日から５日

報 酬 公社の定める規程による

４ 受付期間

令和８年５月25日（月曜日）から令和８年７月３日（金曜日）まで

※書類必着

５ 申込方法

申込書類を受付期間中に郵送（簡易書留）により提出してください。

※応募資格、勤務条件、応募方法等の詳細は、募集要項をご覧ください。

募集要項、応募申込書は以下からダウンロードできます。

URL:https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/information/topics/r8/05/2026052501

【提出先】

〒163-8001東京都新宿区西新宿２-８-１ 東京都庁第二本庁舎13階