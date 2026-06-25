【受付期間を延長しました！】東京都住宅供給公社(JKK東京)の監事を公募します
東京都

東京都（以下「都」という。）では、東京都住宅供給公社（以下「公社」という。）の　コンプライアンスやガバナンスを一層強化するため、公社の監事を広く募集します。


この度、受付期間を７月３日（金曜日）まで延長しましたことをお知らせします。


なお、公社は、都の住宅政策の一翼を担うパートナーとして、都と事業協力を行う団体（政策連携団体）に指定されています。



１　募集概要


監事（常勤）１名



２　応募資格


民間企業等の法人において、取締役、執行役員、監査役又はそれらと同等以上の　職権を有する者として実務経験を有すること



３　勤務条件


勤務日数　　週３日から５日


報　　　酬　　公社の定める規程による



４　受付期間　


令和８年５月25日（月曜日）から令和８年７月３日（金曜日）まで


※書類必着



５　申込方法


申込書類を受付期間中に郵送（簡易書留）により提出してください。


※応募資格、勤務条件、応募方法等の詳細は、募集要項をご覧ください。


　 募集要項、応募申込書は以下からダウンロードできます。


　 URL:https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/information/topics/r8/05/2026052501




【提出先】


〒163-8001東京都新宿区西新宿２-８-１　東京都庁第二本庁舎13階