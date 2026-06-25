代表取締役社長の異動および経営新体制に関するお知らせ

株式会社ナルネットコミュニケーションズ

株式会社ナルネットコミュニケーションズ（本社：愛知県春日井市、以下「ナルネットコミュニケーションズ」および「当社」）は、2026年6月25日開催の定時株主総会、およびその後の取締役会を経て、田中慎二郎が代表取締役社長に、小田康裕が取締役営業本部長に就任し、新たな経営体制を発足しました。これに伴い、鈴木隆志は代表取締役社長を退任いたしました。

ナルネットコミュニケーションズは、これまで培ってきた自動車メンテナンス管理のノウハウと、全国の提携整備工場ネットワークを基盤に、モビリティ分野のBPOを担ってまいりました。新体制のもと、この強みを継承しつつ、お客様、整備工場、社員との対話を重ね、変化の大きいモビリティ業界における提供価値をさらに高めてまいります。

経歴



氏名 田中 慎二郎

生年月日 1963年3月13日（63歳）

最終学歴 早稲田大学法学部 卒業

1985年4月 伊藤忠商事入社。物資部ゴム原料課配属

1994年1月 TTR出向（ハジャイ駐在）

1999年8月 伊藤忠商事ゴム・タイヤ部ゴム原料チーム長

1999年11月 RNA出向（シンガポール駐在）

2002年 1月 ABP出向（パレンバン駐在）

2004年3月 RNA出向

2005年7月 同社 MANAGING DIRECTOR

2006年4月 伊藤忠商事ゴム・タイヤ部長代行

兼 ゴム・タイヤ部タイヤ第二課長

兼 ゴム・タイヤ部ゴム・タイヤ事業チーム長

2007年4月 生活資材・化学品経営企画部長

2009年4月 伊藤忠インターナショナル会社 生活資材・化学品部門長

（ニューヨーク駐在）

兼PRIMESOURCE BUILDING PRODUCTS出向

CHAIRMAN,PRESIDENT & DIRECTOR

兼 ITOCHU BUILDING PRODUCTS出向CHAIRMAN

& DIRECTOR

2015年5月 MASTER-HALCO,INC.出向（ニューヨーク駐在）CHAIRMAN

2017年4月 伊藤忠インターナショナル会社（ニューヨーク駐在）住生活部門長

2018 年 4月 伊藤忠商事執行役員

2019 年3月 ETEL出向 CEO（レッチワース駐在）

2022年4月 伊藤忠商事理事 ETEL出向 CHAIRMAN

2024年5月 WECARS代表取締役社長

2025年6月 WECARS取締役社長

2026年4月 ナルネットコミュニケーションズ顧問

2026年6月25日 同社代表取締役社長就任

代表取締役社長 田中慎二郎 コメント

「当社がこれまで築いてきた現場力と信頼を土台に、現場との対話を通じて会社をさらに前へ進めてまいります。リース会社様、金融機関様、整備工場様、そして社員一人ひとりの声に耳を傾けながら、ナルネットコミュニケーションズの存在意義を磨き、“移動を止めない 安心を創造する モビリティ・インフラ カンパニー”として成長していきます」

当社は今後も、社会とお客様に必要とされる機能を磨き続け、モビリティ業界の持続的な発展に貢献してまいります。

▼ナルネットコミュニケーションズについて

「移動を止めない 安心を創造する モビリティ・インフラ カンパニー」を目指す姿と定義し、自動車整備分野のコンサルテーション＆ BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を専門とするプロフェッショナル集団です。オートリース会社向けBPO事業で長年培ってきたノウハウを活かし、近年の多様化した人やモノの移動サービスに対応したOne to One の最適なソリューションを、さまざまなモビリティープレイヤーに提供。その一環として、クルマのアフターマーケットで働く人々の知恵と情報をシェアするソーシャルメディア「モビノワ」の運営を開始。モビリティの輪を未来へつなぐために必要な施策を、次々と打ち出しています。

オートリース関連BPOを中心事業とし、自動車メンテナンスに関わるデータを徹底的に管理・分析。点検整備のタイミングおよび内容を最適化し、効率化と透明化を図るほか、ニーズに沿った商品の企画・提案、モビリティに関わる様々なソリューションサービスを提供しています。これらの事業を支える全国約13,000ヶ所の提携整備工場ネットワークは、今後も拡大する予定です。

▼会社概要

株式会社 ナルネットコミュニケーションズ

設立：2019年7月18日（1978年設立の旧法人は2022年に現法人に統合）

本社：愛知県春日井市下市場町5丁目1番地16

代表者：代表取締役社長 田中 慎二郎

資本金：76百万円

社員数：246人（2026年3月末日現在）

URL： https://www.nal-mt.co.jp/