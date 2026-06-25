【ABEMA】性的関係を持った人同士の頭上に“赤い線＝Sライン”が現れる！？Sラインが見える特異体質の少女を演じるOH MY GIRLのアリンにインタビュー！アリンが“特別な能力”を持てるとしたら？

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人間の欲望とプライバシーを剥き出しにする衝撃の考察系サスペンスドラマ『S Line ～見えてはいけない関係～』の第1話と第2話を、2026年6月22日（月）0時より、日本初・国内独占無料配信開始いたしました。

韓国ドラマ『S Line ～見えてはいけない関係～』は、大ヒットドラマ『殺人者のパラドックス』の原作者でもあるコマビ氏の人気ウェブトゥーンを実写化した、「もし、あなたの隠された性関係が、赤い線として視覚化されたら？」という、欲望とプライバシーが強制的に暴露される奇妙な世界を描いた、考察系サスペンスです。ある日突然出現した、肉体関係を持った者同士を繋ぐ頭上の赤い線（Sライン）。特別な「メガネ」を介して可視化されるその線は、なぜか肉眼で見える主人公を唯一の例外として、一度繋がればどちらかが死ぬまで絶対に消えません。日常の裏に隠されていた不倫や歪んだ関係が次々と暴かれ、信頼で成り立っていたコミュニティはどんどんと音を立てて崩壊していきます。

このたび、メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女・ヒョヌプ役を演じるOH MY GIRLのアリンに、ABEMAにて独占インタビューを実施。撮影の裏側についてや、もし特別な能力を持てるとしたら…、さらには日本の印象まで、さまざまなお話をお聞きしました。

―『S Line ～見えてはいけない関係～』の見どころについて教えてください。

ヒョヌプは特別な能力を持って生まれました。関係を持った人々の頭上に現れる赤い線を、見ることができる人物です。“Sライン”が見え始めると、隠されていた真実や欲望があらわになります。登場人物たちの心の動きが見どころです。

―撮影で起きたハプニングや、印象的な出来事について教えてください。

このドラマは赤い線をきっかけにさまざまな出来事が起こります。その赤い線を表現するために、撮影時は小さな赤いヘアピンを頭につけていました。その姿が愛らしく面白くて、真面目なシーンの時は皆で笑いをこらえていました。

―撮影中に難しかったシーンや大変だったポイントについて教えてください。

撮影現場ではいつも楽しく過ごせました。力を合わせ、最善を尽くしながら、一生懸命に楽しく撮影しました。赤い線を常に想像しながら、撮影しました。特別な存在になったような感覚でした。目に見えないものを想像しながらの撮影は、難しくも楽しくもありました。

―もしアリンさんが“特別な能力”を持てるとしたら、どんな能力を持ってみたいですか？

私は過去へ戻りたいです。記憶に残っていない幼い頃の出来事や、忘れてしまった大切な瞬間に戻りたいです。もう一度見てみたいと、最近よく思います。そんな能力が欲しいです。

―もし本作の宣伝活動で日本に来るとしたら、行ってみたい場所や食べてみたい物を教えてください。

まだディズニーに行ったことがないので、ディズニーシーに行ってみたいです！そして日本に行くなら、素敵な温泉にも入りたいです！日本食も大好きです。今思いつくのは、お寿司やうなぎ丼ですかね。デザートも好きで、日本で食べた抹茶クレープをもう一度食べたいです。OH MY GIRLの活動で、日本のファンの皆さんによく会いにきていました。その度にたくさんの応援と愛をいただき、非常に幸せだった思い出があります。ありがたかったです。必ずまた会いましょう！

『S Line ～見えてはいけない関係～』は、「ABEMA」にて第1話と第2話を国内独占無料配信中です。この機会に、ぜひご覧ください。

＜キャラクター紹介＞

▼ジウク（イ・スヒョク）

自身の頭上に約300本のSラインを持つ、欲望にまみれた刑事。事件を追ううちに、法では決して裁くことのできない人間の醜悪な真実と直面。絶対的な無力感の中で、徐々に狂気へと落ちていく。

▼ギュジン（イ・ダヒ）

ヒョヌプとソナのクラスの担任。生徒想いで穏やかな性格だが、どこか謎めいた一面を持つ。

▼ヒョヌプ（アリン/ OH MY GIRL）

メガネなしでもSラインが見える特異体質の少女。人間の醜い裏側を日常的に目撃しながら、社会が崩壊していく様をただ静観するキーパーソンであり、視聴者の視点を代弁する存在。

▼ソナ（イ・ウンセム）

ジウクの姪。崩壊していくコミュニティの中で、過酷な運命に巻き込まれていく少女。

■日本初・国内独占 『S Line ～見えてはいけない関係～』概要（全6話）

作品ページ：https://abema.tv/video/title/308-161

配信日時：6月22日より、毎週月曜日夜0時～（2話ずつ配信、全6話）

第1話配信URL：https://abema.tv/video/episode/308-161_s1_p1

第2話配信URL：https://abema.tv/video/episode/308-161_s1_p2

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■「ABEMA」について

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国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

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（※）2026年3月時点、自社調べ

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