JR東日本 行田駅開業60周年記念イベントにライトアップで協賛

岩崎電気株式会社

昭和41年(1966年)7月の開業以来、今年で60周年を迎える埼玉県行田市のJR行田駅。

岩崎電気は、7月4日(土)に開催を予定している開業60周年記念イベントに協賛し、JR行田駅を照らすライトアップを行います。

駅舎・観光案内所・広場・樹木など駅全体を演出し、明るく華やかな雰囲気を創出します。

さらに、当社の埼玉製作所内テクノセンター「HIKARIUM」も駅舎とリンクした照明演出を行い、イベントを盛り上げます。

主な演出カラーは、オレンジ・白・青・緑・紫の5色です。

歴史と伝統の城下町・行田市(オレンジ)、難攻不落の名城とうたわれる忍城(白)、利根川や忍川に代表される市内を流れる川(青)、特別史跡である埼玉古墳群(緑)、行田市指定天然記念物である古代蓮の行田蓮(紫)からインスピレーションを得て、楽しげで元気な雰囲気を生み出す照明で演出します。

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

※演出内容は変更になる場合があります。

JR東日本 行田駅開業60周年記念イベント概要

日時：2026年7月4日(土) 10:00～15:00

会場：JR行田駅東口駅前広場ほか

共催：東日本旅客鉄道株式会社熊谷統括センター、株式会社JR東日本ステーションサービス熊谷駅務管区、行田市

ライトアップ予定

7月1日(水)～7月12日(日) 19:00～22:00

※天候などにより変更になる場合がございます。

行田市に埼玉製作所を構える岩崎電気は、地元・行田の節目を光で祝うとともに、これからも照明演出を通じて地域の魅力向上と活性化に貢献してまいります。

詳細は岩崎電気ウェブサイトよりご確認ください。

岩崎電気ウェブサイト：行田駅開業60周年記念イベントにライトアップで協賛(https://www.iwasaki.co.jp/NEWS/release/2026/gyoda-sta.html?pr=025)