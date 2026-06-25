【NHKカルチャー】夏と言えば幽霊！？当たり前に思い浮かべる幽霊像は、いつから浸透したのかー日本美術の奥深さから知る幽霊画の世界へ。

株式会社エヌエイチケイ文化センター柏教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334908.htmlオンライン 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335011.html千葉教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335013.html

夏になると気になる存在といえば、やはり幽霊。

しかし、私たちが当たり前のように思い浮かべる“白い着物をまとい、足のない幽霊”の姿は、いったいいつ頃から描かれるようになったのでしょうか。

本講座では、こうした身近な疑問を入り口に、幽霊画の歴史と魅力をわかりやすくご紹介します。

「足のない幽霊」はいつ頃から描かれるようになったのか、そして誰によってそのイメージが広く定着したのかといった歴史的な背景をわかりやすく解説。

日本美術に残された作品を通して、幽霊表現の歴史や変化をたどります。

幽霊画と聞くと恐ろしい作品ばかりを想像しがちですが、日本の幽霊画の世界は実に多彩です。

見る人を惹きつける妖艶な美しさを持つ幽霊、背筋が凍るような迫力を持つ幽霊、さらには愛嬌やユーモアを感じさせる幽霊まで様々な表現が存在します。

また、幽霊というと女性を思い浮かべることが多いかもしれませんが、実は男性の幽霊も数多く描かれてきました。怨念を抱えた武士や亡霊となった歴史上の人物など、女性の幽霊とは異なる魅力や表現にも注目します。

なぜ女性の幽霊が印象的になったのか、男性の幽霊はどのような場面で登場するのかなど、知れば見る目が変わるテーマにも迫ります。

さらに、「動く骸骨は幽霊なのか、それとも妖怪なのか？」といった、日本人の死生観や想像力に関わる興味深いテーマについてもわかりやすく解説。

幽霊画に込められた物語や時代背景を知ることで、これまで見えてこなかった日本文化の奥深さと出会えるでしょう。

知れば知るほど面白く、作品を見る目が変わる幽霊画の世界。

美術史としても、怪談文化としても楽しめる内容で、事前知識なしでも気軽にご参加いただけます。

この夏、美しく、不思議で、ときに恐ろしい幽霊たちの物語に触れてみませんか。

思わず誰かに話したくなる幽霊画の魅力をたっぷりとお届けします。

北斎館館長、静嘉堂文庫美術館館長、萬（よろず）美術屋 安村敏信さん

■講師プロフィール

安村敏信（やすむら・としのぶ）

1953年 富山県生まれ 萬（よろず）美術屋

東北大学大学院博士課程前期修了。1979年より板橋区立美術館学芸員として、江戸文化シリーズと銘打ち、江戸時代美術史のユニークな展覧会を開催し、注目を集める。2005年より2013年まで同館館長を務め、以後、萬美術屋として日本美術の普及活動をフリーの立場で展開。現在、北斎館館長、静嘉堂文庫美術館館長、国際浮世絵学会常任理事。

編書・著書に『美術館商売』（勉誠出版）『もっと知りたい狩野派 探幽と江戸狩野派』（東京美術）『日本の幽霊名画集』（人類文化社）『江戸の絵師「暮らしと稼ぎ」』（小学館）『狩野一信五百羅漢』（小学館）『江戸絵画の非常識』（敬文舎）『日本美術全集・第13巻「宗達・光琳と桂離宮」』（小学館）『線で読み解く日本の名画』（幻戯書房）『若冲BOX・FIVEーCOLORS』（講談社）『ゆるかわ妖怪絵』（講談社）など多数。

怖いだけではすまない幽霊画の世界

講師：北斎館館長、静嘉堂文庫美術館館長、萬（よろず）美術屋 安村敏信

開催形式：教室・オンライン

開催日時

柏教室：2026年7月16日(木) 10:30～12:00

オンライン：2026年7月16日(木) 10:30～12:00

千葉教室：2026年7月26日（日）10:30～12:00

受講料：

教室 会員 4,004円（税込） ・一般（入会不要） 4,576円（税込） 教材費 22円（税込）

オンライン 会員・一般（入会不要）3,630円（税込）

主催：NHK文化センター柏教室・NHK文化センター千葉教室

詳細URL：

柏教室開催：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334908.html

オンライン：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335011.html

千葉教室：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335013.html