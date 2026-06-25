家具のオンライン購入の課題に応え、河口家具製作所が大阪で体験の場を開催

株式会社河口家具製作所

家具をオンラインで購入する際、素材感や座り心地が画面越しには伝わりにくいという課題がある。オンライン中心で家具を展開する株式会社河口家具製作所は、こうした体感の壁に応えるため、2026年7月24日（金）から26日（日）まで、大阪府大阪市中央区で初のポップアップストア＆受注会を開催する。予約不要・参加費無料で、ソファやダイニングテーブルを実際に確かめられる。

■背景

家具のオンライン購入で生じる「体感の壁」

家具は、素材の質感、サイズ感、座ったときの感触、置いたときの空間との相性など、実際に体験して初めて分かる要素が大きい。一方で、オンラインでの購入は写真と寸法情報が中心となり、こうした感覚的な要素を事前に確かめにくい。株式会社河口家具製作所は、オンラインを中心に家具を展開するなかで、購入前に実物へ触れたいという声に応える場が求められていると捉えている。

■取り組み

体感と相談を組み合わせた初のポップアップストア＆受注会

今回の取り組みは、実物を体感できるポップアップストアと、暮らしに合わせて家具を相談できる受注会を組み合わせたもので、株式会社河口家具製作所にとって初の開催となる。会場では、ソファやダイニングテーブルを中心に展示し、来場者が素材やサイズを確かめながら検討できる構成を予定している。

■体験できること

来場者は、ソファやダイニングテーブルの座り心地や素材の質感を直接確かめられる。あわせて、設置する部屋のサイズや素材の好み、暮らし方に合わせた家具選びを相談できる受注会も実施する。予約は不要で、参加費は無料。

■イベント概要

イベント名：初のポップアップストア＆受注会

開催期間：2026年7月24日（金）～7月26日（日）

開催時間：10:00～17:00

開催場所：大阪府大阪市中央区南久宝寺町4-4-5

予約：不要

参加費：無料

展示予定：Leafダイニングテーブルを含む、ソファ・ダイニングテーブルを中心

■会社概要

会社名：株式会社河口家具製作所

代表者名：代表取締役社長 河口 健

本社所在地：福岡県柳川市田脇289-1

TEL：0944-74-4661

E-mail：shopping.site@kawaguchikagu.jp

公式サイト：https://www.kawaguchikagu.jp/

オンラインショップ：https://kawaguchikagu-online.com/

バーチャルショールーム：https://my.matterport.com/show/?m=nmoxp4szBFC]

■問い合わせ先

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社河口家具製作所 担当：河口

TEL：0944-74-4661

E-mail：shopping.site@kawaguchikagu.jp